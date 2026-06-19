কাটাৰৰ বিৰুদ্ধে কানাডাৰ ঐতিহাসিক জয়, ষ্ট্ৰাইকাৰ জনাথন ডেভিদৰ হেট্ৰিক, ৰচনা হ’ল বহুকেইটা অভিলেখ

কাটাৰৰ বিৰুদ্ধে কানাডাৰ ঐতিহাসিক জয়, ষ্ট্ৰাইকাৰ জনাথন ডেভিদৰ হেট্ৰিক, ৰচনা হ’ল বহুকেইটা অভিলেখ
এই বিজয়েৰে কেবাটাও মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিলে কানাডাৰ ফুটবল দলে ৷ ষ্ট্ৰাইকাৰ জনাথন ডেভিদে হেট্ৰিকসহ বহুকেইটা অভিলেখ ৰচনা কৰে ৷
By ANI
Published : June 19, 2026 at 7:37 AM IST
ভেংকুৱাৰ (কানাডা): ফিফা বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ বিৰ এখন মেচত অভিলেখ ভংগকাৰী প্ৰদৰ্শন কানাডাৰ ৷ কাটাৰক ৬-০ গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত নিজৰ প্ৰথমটো বিজয় খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় কানাডা ৷
এই বিজয়েৰে কেবাটাও মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিলে কানাডাৰ ফুটবল দলে ৷ ষ্ট্ৰাইকাৰ জনাথন ডেভিদে হেট্ৰিকসহ বহুকেইটা অভিলেখ ৰচনা কৰে ৷ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰা দ্বিতীয়গৰাকী অ-ইউৰোপীয় আৰু অ-দক্ষিণ আমেৰিকান খেলুৱৈ হিচাপে পৰিণত হয় জনাথন ৷ ১৯৩০ চনত পাৰাগুৱেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমবাৰলৈ এই অভিলেখ ৰচিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাৰ্ট পেটেনাউডে ৷
Co-hosts Canada make history 🇨🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lNhBhxKR35— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়ক লিঅ’নেল মেছিৰ পিছতেই ফিফা বিশ্বকাপৰ চলিত সংস্কৰণত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰা দ্বিতীয়গৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে জনাথন ডেভিদ ৷ খেলৰ ২৯ মিনিটত প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে কানাডাৰ ষ্ট্ৰাইকাৰগৰাকীয়ে ৷ তাৰ পাছতেই প্ৰথমাৰ্ধৰ বৰ্ধিত সময়ত (৪৫+৩) মিনিটত দ্বিতীয়টো আৰু দ্বিতীয়াৰ্ধৰ বৰ্ধিত সময়ত (৯০+২) মিনিটত তেওঁ তৃতীয়টো গ’ল কৰি হেট্ৰিক অৰ্জন কৰে ৷ কানাডাৰ হৈ গ’লৰ আৰম্ভণি কৰিছিল চাইল লাৰিনে ৷ তেওঁ খেলৰ ১৬ মিনিটতে প্ৰথমটো গ’ল কৰে ৷
ফিফা বিশ্বকাপৰ মেচত পাঁচটাতকৈ অধিক গ’ল কৰা প্ৰথমখন ইউৰোপ আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ বাহিৰৰ দেশ হিচাপেও অভিলেখ ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কানাডা ৷ এয়া হৈছে বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত কানাডাৰ একমাত্ৰ বিজয় ৷
Jonathan David takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/bP4EdwScAD
আয়োজক দলটোৱে মেচখনত আক্ৰমণাত্মক খেল প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ কাটাৰৰ বিৰুদ্ধে বিপক্ষৰ পেনাল্টি বক্সৰ ভিতৰত ৯৭টা টাচৰ অভিলেখ ৰচনা কৰে কনাডাই ৷ ১৯৬৬ চনত ডাটা ট্ৰেকিং আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰা ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এয়া সৰ্বাধিক টাচৰ অভিলেখ ৷
আন এক অভিলেখৰ গৰাকী হ’ল কানাডা ৷ কাটাৰৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত প্ৰথমাৰ্ধত কানাডাই ৮টা শ্বট গ’লপোষ্টলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু বিশ্বকাপৰ প্ৰথমাৰ্ধত সৰ্বাধিক শ্বটৰ অভিলেখৰ ক্ষেত্ৰত ৰোমানিয়াৰ সৈতে সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯৯৪ চনত আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে ৰোমানিয়াই এই অভিলেখ ৰচিছিল ।
The most goals scored by a Concacaf nation in a #FIFAWorldCup game! 👏 pic.twitter.com/PCVqvtvr1Z— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
১৯৭৮ চনৰ গ্ৰুপ বি পৰ্যায়ত পেৰুৰ বিৰুদ্ধে আৰ্জেণ্টিনাই ৬-০ গ’লত জয়লাভ কৰাৰ পিছত বিশ্বকাপৰ এখন খেলত ছটা গ’ল দিয়া প্ৰথমখন আয়োজক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কানাডাই অভিলেখ গঢ়িলে । খেলখনত দিশহাৰা হৈ পৰিছিল কাটাৰৰ খেলুৱৈ ৷ গোটেই খেলপথাৰ নিজৰ আয়ত্বত ৰাখিৰ কানাডাই ৷ কাটাৰে ফিফা বিশ্বকাপৰ মেচখনত দুখনকৈ ৰেড কাৰ্ড লাভ কৰা ইতিহাসৰ প্ৰথমটো এছিয়ান দল হিচাপে পৰিগণিত হয় বুলি এটা পোষ্টত জনাইছে অপটাজোজ এক্স হেণ্ডেলে ।
Canada secure their first-ever #FIFAWorldCup victory! 🇨🇦— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
ইয়াৰ উপৰিও ১৯৬৬ চনৰ পিছত বিশ্বকাপৰ খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধৰ ভিতৰতে কোনো দলৰ দুজন খেলুৱৈক বাহিৰ কৰি দিয়া এয়া মাত্ৰ তৃতীয়টো দৃষ্টান্ত । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০৬ চনত ইটালীৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ১৯৬৬ চনত জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে উৰুগুৱেই এনে শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : বুধবাৰৰ দিনটোত দুভৰিৰ যুঁজত কোনে কোনে মাৰিলে শেষ হাঁহি ?