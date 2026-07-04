ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: কথমপি জয়লাভ আৰ্জেণ্টিনাৰ, কেপ ভাৰ্ডেৰ স্বপ্নৰ দৌৰৰ অন্ত

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: কথমপি জয়লাভ আৰ্জেণ্টিনাৰ, কেপ ভাৰ্ডেৰ স্বপ্নৰ দৌৰৰ অন্ত
অতিৰিক্ত সময়ত ৩-২ গ’লত জয়লাভ আৰ্জেন্টিনাৰ । বিশ্বকাপৰ ২০ সংখ্যক গ’ল দিলে মেছিয়ে ।
Published : July 4, 2026 at 10:43 AM IST
মিয়ামি: অৱশেষত কেপ ভাৰ্ডেৰ স্বপ্নৰ দৌৰৰ অন্ত পৰিল । ইয়াৰ বিপৰীতে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে খিতাপ দখলৰ দিশে আৰু এখোজ আগুৱালে আৰ্জেণ্টিনা । অৱশ্যে লিয়নেল মেছিৰ দলটোৰ বাবে এই বিজয়ৰ পথ মসৃণ নাছিল । প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ক্ষুদ্ৰ দেশখনৰ বিৰুদ্ধে অতিৰিক্ত সময়লৈকে যুঁজ দিবলগীয়া হয় ।
দুই সিংহৰ গৰ্জনত যেন কঁপি উঠিছিল মিয়ামিৰ ষ্টেডিয়াম । মেচৰ অন্তিম ক্ষণলৈকে বীৰৰ দৰে যুঁজ দিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা কেপ ভাৰ্ডেই । অতিৰিক্ত সময়ত ৩-২ গ’লত জয়লাভ কৰে আৰ্জেন্টিনাই । এই মেচখনত লিয়নেল মেছিয়ে বিশ্বকাপৰ ২০ সংখ্যক গ’ল দিবলৈ সক্ষম হয় । চলিত বিশ্বকাপত এইটো আছিল মেছিৰ সপ্তম গ'ল ।
Deroy Duarte has just made it interesting in Miami. 👀🇨🇻#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BykJjhLBJK— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
নিৰ্ধাৰিত সময়ত দুয়োটা দলে ১-১ গ’লত সমতা স্থাপন কৰি অতিৰিক্ত সময়ত মেচখন সিদ্ধান্ত ল’বলগীয়া হৈছিল । প্ৰথমটো গ’ল ২৯ মিনিটত মেছিয়ে দলটোক ১-০ গ’লত অগ্ৰগতি দিয়ে যদিও ৫৯ মিনিটত কেপ ভাৰ্ডেৰ ডুয়াৰ্টেই সমতা স্থাপন কৰে। ইয়াৰ পাছতে মেচখনৰ অতিৰিক্ত সময়ত ৯২ মিনিটত আৰ্জেণ্টিনাৰ লিছাণ্ড্ৰ’ মাৰ্টিনেজে গ’ল দি ২-১ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে যদিও অগ্ৰগতি অল্পকালীন হৈ পৰে যেতিয়া কেপ ভাৰ্ডেৰ লোপেছ কেব্ৰালে গ’ল দি ২-২ গ’লত সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱেশ্য়ে কেপ ভাৰ্ডেৰ সেই আনন্দ বেছি সময়ৰ বাবে নাছিল । মেচৰ ১১১ মিনিটত সকলো হিচাপ ওলট-পালট হৈ পৰে ।
We're going to extra time at Miami Stadium! ⏳#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
Cabo Verde.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AgcejReVCp— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
অতিৰিক্ত সময়ৰ আৰম্ভণিতে লিছাণ্ড্ৰ’ মাৰ্টিনেজে আৰ্জেণ্টিনাৰ অগ্ৰগতি কিছু সময়ৰ বাবে পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ পূৰ্বে ছিডনি লোপেছ কেব্ৰালৰ আচৰিত শ্বটটো ৰকেটৰ দৰে শীৰ্ষ কোণত সোমাই পৰে । আৰ্জেণ্টিনাৰ জয়ৰ পথ তেতিয়া প্ৰস্ত হৈ পৰে যেতিয়া মেছিৰ পৰা লাভ কৰা কৰ্ণাৰটো ক্রিষ্টিয়ান ৰোমেৰ’ই হেড কৰি নেটত প্ৰৱেশ কৰায় ।
Argentina's extra time winner sends them to the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
🇦🇷 Argentina have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
এতিয়া অহা মঙলবাৰে আৰ্জেণ্টিনাই ইজিপ্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাউণ্ড ১৬ত অৱতীৰ্ণ হ'ব । উল্লেখ্য় যে কেপ ভাৰ্ডে ইউৰোপীয় চেম্পিয়ন স্পেইন, উৰুগুৱে আৰু ছৌদি আৰৱৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ এইচত ড্ৰ’ খেলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
You voted Lionel Messi @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🌟— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/vyEfeJnc2r
যোৱা মাহত স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে মেন অৱ দ্য মেচ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল কেপ ভাৰ্ডেৰ ৪০ বছৰীয়া গ’লৰক্ষক ভোজিনহা । গ’লৰক্ষকগৰাকীয়ে সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিলেও অৱশেষত আৰ্জেণ্টনাই সেই বেহু ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
লগতে পঢ়ক:বৃদ্ধঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত পৰ্তুগাল, ৩-০ গ’লত স্পেইনৰ জয়
জুবিন গাৰ্গক বুকুত বান্ধি ৱাশ্বিংটনত বিশ্বকাপৰ খেল উপভোগ কৰিলে দুই অসমীয়াই