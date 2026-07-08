শ্বাসৰুদ্ধকৰ যুঁজ ! ইজিপ্তৰ আত্মবিশ্বাস ভাঙি কোৱাটাৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনা
আটলান্টা ষ্টেডিয়ামত ইজিপ্তৰ খেলুৱৈ আৰু সমৰ্থকসকলক কিছু পৰিমাণে আত্মবিশ্বাসী হৈছিল যদিও ক্রিষ্টিয়ান ৰোমেৰো, লিয়নেল মেছি আৰু এনজো ফাৰ্নাণ্ডেজে খেলখনৰ ৰং সলনি কৰি পেলালে ৷
Published : July 8, 2026 at 7:37 AM IST
আটলাণ্টা: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ ১৬ ৰাউণ্ডত মঙলবাৰে এখন ৰুদ্ধশ্বাস যুঁজৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল বিশ্বৰ ফুটবলপ্ৰেমী ৷ খেলখনত অবিশ্বাস্যভাৱে ইজিপ্তক পৰাস্ত কৰি আৰ্জেণ্টিনাই এক আচৰিত প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটায় । আটলান্টা ষ্টেডিয়ামত ইয়াছেৰ ইব্ৰাহিম আৰু মোস্তাফা জিকোৱে ইজিপ্তৰ খেলুৱৈ আৰু সমৰ্থকসকলক কিছু পৰিমাণে আত্মবিশ্বাসী ৰাখিছিল যদিও ক্রিষ্টিয়ান ৰোমেৰো, লিয়নেল মেছি আৰু এনজো ফাৰ্নাণ্ডেজে পলমকৈ দিয়া গ’লে খেলখনৰ ৰং সলনি কৰি পেলালে ৷
মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ষ্টেডিয়ামত ইয়াছেৰ ইব্ৰাহিম আৰু মোস্তাফা জিকোৰ গ’লৰ পিছত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দলটো ২-০ গ’লত পিছ পৰি আছিল । কিন্তু ক্রিষ্টিয়ান ৰোমেৰো আৰু লিয়নেল মেছিয়ে চাৰি মিনিটৰ ভিতৰতে দিয়া দুটা গ’লে খেলখনৰ চন্দ সলনি কৰে ৷ এতিয়া আৰ্জেণ্টিনাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
৬৭ মিনিটলৈকে ০-২ গ’লত পিছ পৰি থকাৰ পৰা ১৩ মিনিটৰ ভিতৰতে তিনিটা গ’ল দি অন্তিম আঠত স্থান দখল কৰে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাই ৷ তেওঁলোকে বিশ্বজুৰি দৰ্শকক মোহিত কৰি দেখুৱাই দিয়ে যে ২০২২ চনত কাটাৰত ফিফা বিশ্বকাপত তেওঁলোক কিয় জয়ী হৈছিল ৷ তেওঁলোকৰ ক্ষমতা আৰু অদম্য আত্মবিশ্বাসে অনুৰাগী আৰু বিশেষজ্ঞসকলে কৰিব পৰা যিকোনো সন্দেহক সম্ভাৱনালৈ পৰিৱৰৰ্তন কৰিছে ৷
Argentina pull it back late to secure their spot in the last eight! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
খেলখনত ইজিপ্তে ১৫ মিনিটত আৰ্জেণ্টিনাক স্তম্ভিত কৰি পেলায় ৷ মাৰৱান আটিয়াৰ কৰ্ণাৰত ইয়াছেৰ ইব্ৰাহিমে হেড কৰি এটা গ’ল দিয়ে । নিকোলাছ টাগ্লিয়াফিকোৱে পেনাল্টি লাভ কৰাৰ পিছত আৰ্জেণ্টিনাই তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল যদিও গ’লৰক্ষক মোষ্টাফা শ্বোবেইৰে লিয়নেল মেছিক প্ৰতিহত কৰে ।
এলেক্সিছ মেক এলিষ্টাৰ আৰু জুলিয়ান আলভাৰেজৰ প্ৰচেষ্টা ৰক্ষা কৰি শ্বোবেইৰে নিজৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখে, আনহাতে মেছিয়েও ফ্ৰী কিকেৰে ক্ৰছবাৰত আঘাত কৰে আৰু হাফ টাইমত ইজিপ্তে ১-০ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
ইজিপ্তে দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিতে মোস্তাফা জিকোৰ জৰিয়তে নিজৰ গ’লৰ সংখ্যা দুগুণ বৃদ্ধি কৰা বুলি ভাবিছিল যদিও ভিএআৰৰ পৰ্যালোচনাৰ পিছত গ’লটো বাদ দিয়া হৈছিল । অৱশ্যে ফিৰাউন দলটোৱে বেছি সময় অপেক্ষা কৰিব নালাগিল, কিয়নো ৬৭ মিনিটত মহম্মদ চালাহ আৰু হাইচেম হাছানে আগুৱাই দিয়া বলটো জিকোৱে দ্ৰুতগতিত গ’ল পোষ্টলৈ নিক্ষেপ কৰে আৰু ২-০ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
আক্ৰমণাত্মক শক্তিবৰ্ধক বাহিনী প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পিছত আৰ্জেণ্টিনাই পুনৰ জৰুৰীভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ৭৯ মিনিটত ক্ৰিষ্টিয়ান ৰোমেৰ’ই মেছিৰ আমন্ত্ৰণমূলক ফ্ৰী কিকত হেড কৰি প্ৰথমটো গ’ল পৰিশোধ কৰে । মাত্ৰ চাৰি মিনিটৰ পাছতে এটা শক্তিশালী ষ্ট্ৰাইকেৰে মেছিয়ে প্ৰতিযোগিতাখন সমতালৈ আনে ।
আৰ্জেণ্টিনাই অতিৰিক্ত সময়ত নিজৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাৱৰ্তন সম্পূৰ্ণ কৰে । পেনাল্টি এৰিয়াত এনজো ফাৰ্নাণ্ডেজৰ ওচৰলৈ বলটো আহে আৰু মিডফিল্ডাৰগৰাকীয়ে শান্তভাৱে এটা সুন্দৰ গ’ল পৰিশোধ কৰি ৩-২ গ’লত নাটকীয়ভাৱে আৰ্জেণ্টিনাক জয়ী কৰে । এই জয়ৰ ফলত আৰ্জেণ্টিনা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷ অহা ৮ জুলাইত ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুখামুখি হ’ব আৰ্জেণ্টিনা ৷
লগতে পঢ়ক: ফিফা ২০২৬: বেলজিয়ামৰ হাতত ধৰাশায়ী আমেৰিকা; তৃতীয়খন আয়োজক দেশৰো আগতীয়া প্ৰস্থান