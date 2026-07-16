ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ফিফা বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনা, দেওবাৰে স্পেইনৰে হ’ব সংঘৰ্ষ
দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাই আকৰ্ষণীয় প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ২-১ গ’লৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।
Published : July 16, 2026 at 7:54 AM IST
আটলান্টা : আটলান্টা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত জয়লাভ কৰি আৰ্জেণ্টিনাই ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে ৷ আৰ্জেণ্টিনাই দেওবাৰে ফাইনেলত স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’ব ৷
বুধবাৰে দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ড আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ মাজত এখন ৰোমাঞ্চকৰ মেচ হয় ৷ ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাই ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰিবলৈ সাহস আৰু শক্তিৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ দুয়োটা দলে ইজনে সিজনক কঠিন যুঁজ দিছিল যদিও অন্তিম মুহূৰ্তত আৰ্জেণ্টিনাই প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছিল ৷
প্ৰথমাৰ্ধত কটকটীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছিল আৰু দুয়োটা দলেই গ’ল দিব পৰা নাছিল ৷ খেলখনৰ ৫৫ মিনিটত ইংলেণ্ডৰ হৈ এণ্টনি গৰ্ডনে প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছৰ ৩০ মিনিটত আৰ্জেণ্টিনাই কোনো গ’ল দিবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ ইয়াৰ লগে লগে ইংলেণ্ডে ছয় দশকৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰাটো নিশ্চিত যেন লাগিছিল ৷
Back-to-back #FIFAWorldCup Finals for Argentina 😤 pic.twitter.com/VfmPqqlEYL— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
কিন্তু ইংলেণ্ডক আশাত চেঁচা পানী ঢালি ৮৫ মিনিটত এনজো ফাৰ্নাণ্ডেজে গ’ল দি আৰ্জেণ্টিনাক পুনৰ খেলখনলৈ উভতাই আনে ৷ স্ক’ৰ ১-১ হৈ পৰে ৷ ৯০ মিনিট শেষ হোৱাৰ পাছত অতিৰিক্ত সময়ত লাউটাৰো মাৰ্টিনেজে গ’ল দি ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অগ্ৰগতি লাভ কৰে আৰু ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷
দেওবাৰে ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাই ১৯৫৮ আৰু ১৯৬২ চনত ব্ৰাজিলৰ পিছত একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চেম্পিয়ন হোৱাৰ সুযোগ পাব ৷ আৰ্জেণ্টিনাৰ এই দৰ্শনীয় জয়ত অধিনায়ক লিয়নেল মেছিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । এটা সময়ত দলটো পিছ পৰি আছিল যদিও মেছিৰ উজ্জ্বল অধিনায়কত্ব আৰু দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এছিষ্টৰ বাবে আৰ্জেণ্টিনাই মেচখন নিজৰ পক্ষলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হয় ।
Argentina comeback in Atlanta 🫨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cd6zaaYw4Y— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
খেলৰ অন্তত মেছিয়ে কয় যে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এই জয় তেওঁৰ বাবে অতি বিশেষ আছিল । মেছিয়ে নিজৰ দলটোক প্ৰশংসা কৰি কয় যে তেওঁলোকে কেতিয়াও হাৰ নামানে । তেওঁ লগতে কয় যে সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত খেলুৱৈসকলে কঠিন পৰিস্থিতিতো আকৰ্ষণীয় প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি নিজৰ দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।