ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : ছেমিফাইনেলত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনা

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : ছেমিফাইনেলত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনা
ছুইজাৰলেণ্ডক ৩-১ গ'লত পৰাস্ত কৰি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ আৰ্জেণ্টিনাৰ । ১৫ জুলাইত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
Published : July 12, 2026 at 4:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : স্পেইন, ফ্ৰান্স আৰু ইংলেণ্ডৰ পিছত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাও প্ৰৱেশ কৰিলে । ৰোমাঞ্চকৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ'লত জয়লাভ কৰি দলটোৱে ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । কেনছাছ চিটি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মেচখন অতিৰিক্ত সময়লৈ যায় যদিও জুলিয়ান আলভাৰেজৰ অতিৰিক্ত সময়ৰ গ'লৰ ফলত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দলটোৱে ৩-১ গ'লত জয়লাভ কৰে ।
এই জয়ৰ লগে লগে আৰ্জেণ্টিনাই বুধবাৰে আটলাণ্টাত ইংলেণ্ডৰ সৈতে ছেমিফাইনেলৰ মেচ খেলিব । এতিয়া আৰ্জেণ্টিনাৰ লক্ষ্য ফিফা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী । ইয়াৰ পূৰ্বে মাত্ৰ দুখন দেশ - ইটালী আৰু ব্ৰাজিলে বিশ্বকাপৰ খিতাপ সফলতাৰে ডিফেণ্ড কৰিছে ।
The Semi-finals are set 👀#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
খেলখনত আৰ্জেণ্টিনাৰ হৈ এলেক্সিছ মেক এলিষ্টাৰে (১০ মিনিট), জুলিয়ান আলভাৰেজে (১১২ মিনিট) আৰু লাউটাৰো মাৰ্টিনেজে (১২০+১ মিনিট) গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে ছুইজাৰলেণ্ডৰ হৈ ডেন এনড'য়ে (৬৭ মিনিট) একমাত্ৰ গ'লটো দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, খেল আৰম্ভ হোৱাৰ ১০ মিনিটতে মেছিৰ সহযোগত (এছিষ্ট) এলিষ্টাৰে প্ৰথমটো গ'ল দি অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ইয়াৰ লগে লগে বিশ্বকাপত ১০ টা এছিষ্ট কৰা প্ৰথমজন খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় মেছি । ইফালে ৬৭ মিনিটত ছুইজাৰলেণ্ডে এটা গ'ল পিছুৱাই দি খেলখনত সমতা বজাই ৰাখে ।
অতিৰিক্ত সময়ত দুয়োটা দলেই সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু ১১২ মিনিটত আলভাৰেজে এটা গ'ল দি আৰ্জেণ্টিনাক আগুৱাই লৈ যায় । একেদৰে ষ্টপেজ টাইমত মাৰ্টিনেজে আন এটা গ'ল দি মেছি বাহিনীক বিজয়ৰ দিশে লৈ যায় ।
Argentina's extra time goals secures their Semi-final place! 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
ইফালে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত ছেমিফাইনেল খেলিবলগীয়া স্পেইন, ফ্ৰাঞ্চ, ইংলেণ্ড আৰু আৰ্জেণ্টিনা ফিফা ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষ চাৰিটা স্থানত আছে । ১৪ জুলাইত স্পেইন আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত প্ৰথমখন ছেমিফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব । ১৫ জুলাইত ইংলেণ্ড আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ মাজত দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব ।
লগতে পঢ়ক : বিশ্বকাপৰ অন্যতম মাইলৰ খুঁটিত এমবাপে, অতিক্ৰম কৰিলে মেছিক