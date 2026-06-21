নেডাৰলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত ছুইডেন, আইভৰি কোষ্টৰ বিৰুদ্ধে জাৰ্মানীৰ জয়, কুৰাকাওৱে-ইকুৱেডৰ মাজত ড্ৰ’, জাপানৰ হাতত পৰাস্ত টিউনিছিয়া

নেডাৰলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত ছুইডেন, আইভৰি কোষ্টৰ বিৰুদ্ধে জাৰ্মানীৰ জয়, কুৰাকাওৱে-ইকুৱেডৰ মাজত ড্ৰ’, জাপানৰ হাতত পৰাস্ত টিউনিছিয়া
ছুইডেনৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন নেদাৰলেণ্ডৰ ৷ আইভৰি কোষ্টক ২-১ গ’লত পৰাস্ত কৰিলে জাৰ্মানীয়ে ৷ ফিফা বিশ্বকাপৰ শনিবাৰৰ খেলৰ সবিশেষ
Published : June 21, 2026 at 2:10 PM IST
নিউজ ডেস্ক: প্ৰথমখন খেলৰ ড্ৰ’ হোৱাৰ পিছত তীব্ৰ চাপৰ সন্মুখীন হোৱা নেদাৰলেণ্ডে শনিবাৰে বিশ্বকাপত ছুইডেনৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন কৰি গ্ৰুপ এফৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত উপনীত হয় । ব্ৰায়ান ব্ৰবি আৰু ক’ডি গাকপোৱে দুটাকৈ গ’ল দি নেদাৰলেণ্ডক ৫-১ গ’লত জয়লাভ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে৷ ব্ৰবিয়ে প্ৰথমাৰ্ধত দুটাকৈ গ’ল দি নেদাৰলেণ্ডক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ৷
এই জয়ৰ জৰিয়তে নেদাৰলেণ্ডে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত লাভ কৰিছে ৪ পইণ্ট । ছুইডেনে লাভ কৰিছে তিনি পইণ্ট ৷ এছিষ্টত থকা গাকপোৱে প্ৰথমাৰ্ধৰ ঠিক পিছতেই অগ্ৰগতি ৩-০ লৈ বৃদ্ধি কৰি ৪৭ মিনিটত ডেনজেল ডামফ্ৰিছৰ ক্ৰছত গ’ল দিয়ে । ৫৪ মিনিটত বাওঁফালৰ বক্সৰ পৰা সোঁ ভৰিৰে গ’ল দি তেওঁ ব্ৰবিৰ সৈতে সমতা স্থাপন কৰে ।
Three points secured for Oranje 🦁#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
ইফালে শনিবাৰে আইভৰি কোষ্টক ২-১ গ’লত পৰাস্ত কৰি জাৰ্মানীয়ে বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়ত স্থান দখল কৰে । প্ৰথমাৰ্ধত জাৰ্মানীয়ে কোনো গ’ল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আৰু আইভৰি কোষ্টতকৈ ১ গ’লত পিছ পৰি আছিল ৷ আইভৰি কোষ্টৰ অধিনায়ক ফ্ৰাংক কেছিয়ে ৩০ মিনিটত মিডফিল্ডাৰ য়ান ডিঅ’মাণ্ডে ফৰৱাৰ্ড আমাদ ডায়েলোক ক্ৰছ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত গ’লৰ আৰম্ভণি কৰে । তেওঁৰ শ্বটটো জাৰ্মানীৰ নাথানিয়েল ব্ৰাউনে ব্লক কৰিছিল যদিও বলটো কেছিৰ ওচৰলৈ উভতি আহে আৰু বলটো কেছিয়ে নেটৰ বাওঁফালৰ কোণলৈ মাৰি পঠিয়ায় ।
Germany are locked in for the Round of 32 🔒#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
কিন্তু দ্বিতীয়াৰ্ধত জাৰ্মানীৰ খেলুৱৈয়ে নিজৰ ছন্দ ঘূৰাই পায় ৷ ষ্টপেজ টাইমৰ চাৰি মিনিটৰ ভিতৰতে উণ্ডাভে নেটৰ সন্মুখত ফেলিক্স নমেচাৰ পৰা পাছ লাভ কৰি আইভৰি কোষ্টৰ গ’লৰক্ষক ইয়াহিয়া ফ’ফানাৰ কাষেৰে শ্বট মাৰি জাৰ্মান দলটোক বিজয় প্ৰদান কৰে । মেচখনৰ প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে নাডিয়েম আমিৰিয়ে ৷ যিয়ে ৬৮ মিনিটত গ’লটো দিয়ে ।
It ends level at Kansas City Stadium 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
আন এখন খেলত কুৰাকাওৱে ইকুৱেডৰৰ বিৰুদ্ধে ০-০ গ’লত ড্ৰ’ খেলে ৷ শনিবাৰে নিশা কুৰাকাওৱেৰ এলয় ৰুমে তেওঁৰ সৰু কেৰিবিয়ান দেশখনৰ হৈ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল, ইকুৱেডৰৰ অদম্য আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ১৫ টা ছেভ কৰি লা ট্ৰিৰ বিৰুদ্ধে ০-০ গ’লত ড্ৰ’ কৰি দ্য ব্লু ৱেভক প্ৰথমটো পইণ্ট লাভ কৰাত সহায় কৰে ৰুমে । এই ড্ৰ’ৰ ফলত কোনো এটা দলেই নকআউট খেলৰ পৰা বাহিৰ হোৱা নাই যদিও ইকুৱেডৰক গ্ৰুপৰ ফাইনেললৈ যোৱাত সমস্যাত পেলাইছে । সেই মেচসমূহ বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব য’ত ফিলাডেলফিয়াত আইভৰি কোষ্টৰ বিৰুদ্ধে কুৰাকাও আৰু নিউয়ৰ্কত জাৰ্মানীয়ে ইকুৱেডৰৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
Joy for Japan! 🇯🇵#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
শনিবাৰে বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত ১০০০ সংখ্যক খেলত অংশ লৈ জাপানে টিউনিছিয়াক ৪-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি অন্তিম ৩২ত স্থান দখল কৰে । আয়াছে উয়েডাই দুটা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে দৈচি কামাডা আৰু জুনিয়া ইটোৱেও এটাকৈ গ’ল কৰে, এছিয়ান দলটোৱে গ্ৰুপ এফৰ শীৰ্ষত চাৰি পইণ্ট লাভ কৰি নেদাৰলেণ্ডৰ সৈতে সমতা স্থাপন কৰে । খেলৰ মাত্ৰ চাৰি মিনিটৰ পিছতে ডাইচি কামাডাই প্ৰথম গ’লটো কৰে । জাপানে ৩১ মিনিটত নিজৰ স্ক’ৰ বৃদ্ধি কৰিলে, ষ্ট্ৰাইকাৰ উয়েডাই টিউনিছিয়াৰ দ্বিধাগ্ৰস্ত ডিফেণ্ডিঙৰ সুযোগ লৈ আগবাঢ়ি গৈ এটা ল’ শ্বট কৰে । দ্বিতীয়াৰ্ধত ৬৯ মিনিটত জুনিয়া ইটোৱে এটা গ’ল কৰাৰ বিপৰীতে ৮৩ মিনিটত উয়েডাই লুপিং হেডাৰেৰে পুনৰ গ’ল দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক: অদমনীয় ব্ৰাজিলে বিশ্বকাপৰ পৰা প্ৰস্থানৰ পথ দেখুৱালে হাইটিক; ৩-০ গ’লত জয়লাভ