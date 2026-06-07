বিশ্বকাপ ফুটবলৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ল এটা নতুন গেম
ফিফাই নেটফ্লিক্সৰ সহযোগত মুকলি কৰিছে "ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ : লঞ্চ এডিচন" নামৰ এটা নতুন গেম ।
Published : June 7, 2026 at 3:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : আপুনি ফুটবলৰ অনুৰাগী নেকি ? মোবাইলত ফুটবল গেম খেলি ভালপায় নেকি ? তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ । ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ল এটা নতুন গেম । ফিফাই নেটফ্লিক্সৰ সহযোগত মুকলি কৰিছে "ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ : লঞ্চ এডিচন" (FIFA World Cup: Launch Edition) শীৰ্ষক নতুন ফুটবল গেম মুকলি কৰিছে ।
১১ জুনত বিশ্বকাপ ফুটবল আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে এই নতুন ফুটবল গেমটোক লৈ ব্যাপক কৌতূহল আৰম্ভ হৈছে । নেটফ্লিক্স গেমছত উপলব্ধ এই নতুন গেমটো নতুন ফুটবল গেমিঙৰ অভিজ্ঞতাৰে বিনামূলীয়াকৈ খেলিব পাৰিব ।
'FIFA World Cup: Launch Edition'ৰ ২০২৬ চনৰ সংস্কৰণত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা ৪৮ টা ৰাষ্ট্ৰীয় দল, ১৬ খন অফিচিয়েল টুৰ্ণামেণ্ট ষ্টেডিয়াম আৰু ১২০০ ৰো অধিক খেলুৱৈক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে নিজৰ পছন্দৰ এখন দেশৰ দল বাছনি কৰি প্ৰকৃত প্ৰতিযোগিতাখনৰ দৰেই অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব ।
FIFA World Cup: Launch Edition, a new fast-paced football game, is coming June 11. Only on Netflix Games.— Netflix (@netflix) June 4, 2026
Experience the rush of FIFA World Cup 2026™, choose your team from a full bracket of 48 nations, and fight all the way to the finals. Play instantly on your TV or computer… pic.twitter.com/oNw7GLhyTE
সকলো বয়সৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে খেলিব পাৰিব
এই গেমটো প্ৰতিটো বয়সৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বনোৱা হৈছে । পূৰ্বৰ গেমিঙৰ অভিজ্ঞতা থকা সকলেও এই নতুন গেমটোত এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব । অৱশ্যে ইয়াক ইচ্ছাকৃতভাৱে সহজ কৰি ৰখা হৈছে যাৰ ফলত সকলো বয়স আৰু দক্ষতাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সহজে খেলিব পাৰিব । ফিফাই এই গেমক প্ৰথমে ফুটবল অনুৰাগীৰ বাবে আৰু দ্বিতীয়তে গেমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে বনোৱা হৈছে ।
স্মাৰ্ট টিভি আৰু মোবাইল উভয়তে খেলিব পাৰিব
এই গেমটোৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট হ'ল নিয়ন্ত্ৰণ বা কণ্ট্ৰ'ল ব্যৱস্থা । গেমাৰসকলে স্মাৰ্ট টিভিত এই গেম খেলিব পাৰিব । এটা QR ক'ড স্কেন কৰি তেওঁলোকৰ স্মাৰ্ট ফোনক কণ্ট্ৰ'লাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ফুটবল পাছ কৰা, শ্বুটিং আৰু সাধাৰণ গেমপ্লে সকলো ফোনটোৰ পৰাই পোনপটীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত এটা নিৰ্দিষ্ট গেমিং সঁজুলি ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিব ।
৪ গৰাকী খেলুৱৈয়ে একেলগে খেলিব পাৰিব
এজনৰ বাহিৰেও এখন মেচত মাল্টিপ্লেয়াৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সৰ্বাধিক ৪ জনলৈ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত ইয়াক গ্ৰুপ খেলৰ বাবে উপযুক্ত কৰি তোলা হৈছে । যাৰ ফলত একাধিক বন্ধু আৰু পৰিয়ালে অতিৰিক্ত হাৰ্ডৱেৰৰ প্ৰয়োজন অবিহনে ঘৰতে বিশ্বকাপৰ পৰিৱেশ পুনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
ফিফাই নিশ্চিত কৰিছে যে 'Launch Edition' নেটফ্লিক্স গেমছৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ আৰম্ভণিহে মাথোঁ । অনাগত মাহত আৰু অধিক বৈশিষ্ট্য আৰু গেমপ্লে আপডেট মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । বিশ্বকাপ ফুটবল আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে মুকলি হোৱা এই গেমটোৱে এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : অনিশ্চয়তাৰ অৱসান: আমেৰিকাৰ ভূমিত দুভৰিৰ যাদু দেখুৱাবলৈ সাজু ইৰাণী ফুটবল দল