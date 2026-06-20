অদমনীয় ব্ৰাজিলে বিশ্বকাপৰ পৰা প্ৰস্থানৰ পথ দেখুৱালে হাইটিক; ৩-০ গ’লত জয়লাভ

অদমনীয় ব্ৰাজিলে বিশ্বকাপৰ পৰা প্ৰস্থানৰ পথ দেখুৱালে হাইটিক; ৩-০ গ’লত জয়লাভ
চলিত বিশ্বকাপত নকআউট ৰাউণ্ডৰ পূৰ্বে বিদায় লোৱাটো নিশ্চয়তা হোৱা প্ৰথমটো দল হিচাপে পৰিগণিত হয় হাইটি ।
Published : June 20, 2026 at 2:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিশ্বকাপৰ মঞ্চত চাম্বাৰ ছন্দই গতি লাভ কৰিছে । শনিবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি শুকুৰবাৰে) গ্ৰুপ চিৰ এখন মেচত এইবাৰৰ বিশ্বকাপৰ প্ৰবল দাবীদাৰ ব্ৰাজিলে হাইটিক ৩-০ গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । লগে এখন মেচ বাকী থকা অৱস্থাত কেৰিবিয়ান দেশখন বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হোৱা প্ৰথমটো দল হিচাপে পৰিগণিত হয় । ব্ৰাজিলৰ এই সহজ জয়ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে মেথিউছ কুনহাৰ দুটা গ’ল আৰু ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰৰ এটা দুৰ্দান্ত ষ্ট্ৰাইকে । এই তিনিটা গ'লৰ জৰিয়তে এফালে ব্ৰাজিলে চলিত বিশ্বকাপত প্ৰথমটো জয়ৰ সোৱাদ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে হাইটিৰ নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা নিৰ্বাপিত কৰে ।
শুকুৰবাৰে নিশা পাঁচবাৰৰ চেম্পিয়ন ব্ৰাজিলে হাইটিৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয়লাভ কৰি বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া মেচখনত ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰে এটা গ'ল দিয়াৰ উপৰি মেথিউছ কুনহাৰে দিয়া দুটা গ’লৰ ভিতৰত এটা গ’লত সহায় কৰে ।
পশ্চিম গোলাৰ্ধৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ আৰু ১৯৭৪ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা হাইটিয়ে নকআউট ৰাউণ্ডৰ পূৰ্বে বিশ্বকাপৰ পৰা বিদায় লোৱাটো নিশ্চিত হোৱা প্ৰথমটো দল হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইফালে চেলেচাওৱে দলটোৰ হৈ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰে ।
মানচেষ্টাৰ ইউনাইটেডৰ উল্লেখযোগ্য খেলুৱৈ কুনহাই আৰম্ভণি একাদশত স্থান লাভ কৰে আৰু তেওঁ প্ৰতিটো গ’লৰ ক্ষেত্ৰত যোগোৱা অৰিহণাই এইটো প্ৰতিপন্ন কৰে যে মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰাজিলৰ অতি সাধাৰণ ১-১ গ’লত ড্র মেচখনত তেওঁ কিয় আৰম্ভণি একাদশত স্থান লাভ কৰিব লাগিছিল ৷ ব্ৰাজিলৰ প্ৰথম মেচখনত প্ৰশিক্ষক কাৰ্লো এন্সেল’টিয়ে এক আচৰিত ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কুনহাক পলমকৈ পৰিৱৰ্তন খেলুৱৈ হিচাপে দলত স্থান দিছিল ।
লিংকন ফাইনেন্সিয়েল ফিল্ডত উপস্থিত থকা ৬৮,৩২৪ গৰাকী দৰ্শকৰ ভিতৰত অধিকাংশয়ে আছিল ব্ৰাজিলৰ অনুৰাগী । এই অনুৰাগীসকলক ৰোমাঞ্চিত কৰি নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমটো বিশ্বকাপৰ গ’ল দিয়ে । ইয়াৰ পাছতে তেওঁ বাওঁ ভৰিৰে শ্বট এটা লৈ বলটো ওপৰৰ বাওঁফালৰ কোণলৈ পঠিয়ায় আৰু তুলনামূলকভাৱে দুৰ্বল হাইটিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমাৰ্ধতে ২-০ গ’লৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
প্ৰথমাৰ্ধত আঘাতৰ বাবে খেলপথাৰলৈ বাহিৰলৈ যাবলগা হোৱা ব্ৰাজিলৰ ফৰৱাৰ্ড ৰাফিনহাইৰ এটা আৰম্ভণিতে দিয়া গ'ল অফছাইডৰ বাবে নাকচ হয় ।
আনহাতে, হাইটিৰ অনুৰাগীসকলে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৰ পাৰম্পৰিক যুদ্ধগীত "গ্ৰেনেডিয়াৰ্ছ টু দ্য এটেক" পৰিবেশন কৰি ষ্টেডিয়াম মুখৰিত কৰি তুলিছিল । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ব্ৰাজিলৰ সমৰ্থকসকলে তেওঁলোকক সোঁৱাৰাই দিয়ে যে তেওঁলোকৰ দেশখন যে পাঁচবাৰৰ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন আৰু ফুটবলৰ ৰজাৰ ঘৰ: "হাজাৰ গ'ল, হাজাৰ গ'ল, হাজাৰ গ'ল, হাজাৰ গ'ল, হাজাৰ গ'ল! কেৱল পেলে, কেৱল পেলে !"