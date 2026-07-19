বুকায়ো ছাকাৰ হেট্ৰিক, এমবাপেৰ বিশ্ব অভিলেখ; ফ্ৰান্সক ৬-৪ গ’লত পৰাস্ত কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন ইংলেণ্ডৰ
ফিফা বিশ্বকাপৰ ৬০ বছৰীয়া ইতিহাসত ইংলেণ্ডে সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ মেচত ফ্ৰান্সক ৬-৪ গ’লত পৰাস্ত কৰে ।
Published : July 19, 2026 at 7:56 AM IST
মিয়ামি গাৰ্ডেনছ : ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ তৃতীয় স্থানৰ বাবে ইংলেণ্ড আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখন বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ অন্যতম স্মৰণীয় মেচ হিচাপে লিপিবদ্ধ হ’ব ৷ বুকায়ো ছাকাৰ হেট্ৰিকে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক মেচত ফ্ৰান্সক ৬-৪ গ’লত পৰাস্ত কৰি ইংলেণ্ডে কেৱল জয়ৰে অভিযান সমাপ্ত কৰাই নহয়, ৬০ বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷
মিয়ামিৰ হাৰ্ড ৰক ষ্টেডিয়ামত খেলা এই খেলখনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত কাইলিয়ান এমবাপে দুটা গ’ল দি লিয়নেল মেছিৰ কেৰিয়াৰৰ সৰ্বাধিক গ’লৰ অভিলেখ অতিক্ৰম কৰি গোল্ডেন বুটৰ দৌৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ ১৯৮২ চনত হাংগেৰীয়ে এল ছালভাডৰক ১০-১ গ’লত পৰাস্ত কৰাৰ পিছত বিশ্বকাপৰ এখন খেলত দিয়া সৰ্বাধিক গ’ল আছিল আৰু তৃতীয় স্থানৰ এখন খেলত এই ১০টা গ’ল আছিল সৰ্বাধিক ৷
England are #FIFAWorldCup Bronze Final winners 🏴— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
খেলখনৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই ইংলেণ্ডে আক্ৰমণাত্মক প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল ৷ তৃতীয় মিনিটত অধিনায়ক ডেক্লান ৰাইছে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ এক চমৎকাৰ গ’ল দি দলটোক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ৷ ১৮ মিনিটত ৰাইছৰ কৰ্ণাৰত এজৰি কনছাই হেড কৰি দলটোক ২-০ গ’লত অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতে বুকায়ো ছাকাৰ ৩৭ আৰু ৪৩ মিনিটত দুটা গ’লৰ সহায়ত হাফটাইমত ইংলেণ্ডে ৪-০ গ’লত আচৰিত ধৰণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷
Chosen by the fans: Bukayo Saka, your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/w54V7Nao5g
হাফটাইমৰ পিছত ফ্ৰান্সৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক ডিডিয়েৰ ডেচাউডে চাৰিটা পৰিৱৰ্তন কৰে । আউছমেন ডেম্বেলে আৰু ব্ৰেডলি বাৰ্কোলাৰ প্ৰত্যাৱতনে ফ্ৰান্সৰ আক্ৰমণক পুনৰ সজীৱ কৰি তুলে । ৪৮ মিনিটত এটা গ’ল দি কাইলিয়ান এমবাপে ফ্ৰান্সৰ দলটোৰ উৎসাহ ঘূৰাই আনে ।
দহ মিনিটৰ পাছত বাৰ্কোলাই গ’ল দি ৪-২ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ৬৭ মিনিটত এমবাপে দ্বিতীয়টো গ’ল দি ৪-৩ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ বিশ্বকাপত কেৰিয়াৰৰ ২২ সংখ্যক গ’ল দি লিয়নেল মেছিৰ ২১টা গ’লৰ অভিলেখ অতিক্ৰম কৰে ।
Mbappé making more moves 📈#FIFAWorldCup pic.twitter.com/B9kKilUapF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ফ্ৰান্সৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ মাজতে ইংলেণ্ডে ৮৭ মিনিটত পেনাল্টি লাভ কৰে ৷ বুকায়ো ছাকাই কোনো ভুল নকৰাকৈ গ’ল দি নিজৰ হেট্ৰিক সম্পূৰ্ণ কৰি ইংলেণ্ডক ৫-৩ গ’লত অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ৷ অৱশ্যে ষ্টপেজ টাইমত আউছমানে ডেম্বেলে এটা গ’ল দি স্ক’ৰ ৫-৪ কৰি মেচখনত পুনৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰে ৷ কিন্তু অতিৰিক্ত সময়ৰ ৮ মিনিটত (৯৮ মিনিট) বিকল্প হিচাপে খেলপথাৰৰ জুড বেলিংহামে এটা গ’ল দি ইংলেণ্ডৰ ৬-৪ গ’লত ঐতিহাসিক জয় নিশ্চিত কৰে ৷ এই জয়েৰে ইংলেণ্ডে ১৯৬৬ চনত বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ পাছত প্ৰতিযোগিতাখনত সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন অৰ্জন কৰি তৃতীয় স্থান দখল কৰে ৷
Hat-trick secured for Bukayo Saka! 🎩#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xrnPdte3bx— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
মেচখনে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে দৰ্শকক ৰোমাঞ্চ প্ৰদান কৰিছিল ৷ প্ৰথমাৰ্ধত ইংলেণ্ডে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়াৰ্ধত ফ্ৰান্সে উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে ৷ মুঠ ১০টা গ’ল, অভিলেখ ভংগকাৰী প্ৰদৰ্শন, হেট্ৰিক আৰু শেষ মুহূৰ্তৰ নাটকেই এই মেচখনক বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ অন্যতম স্মৰণীয় খেল হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল ৷