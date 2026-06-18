ETV Bharat / sports

ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ হতাশজনক প্ৰদৰ্শন, কংগোৰ বিৰুদ্ধে ১-১ গ’লত ড্র খেলে পৰ্তুগালে

বুধবাৰে কংগোৰ বিৰুদ্ধে পৰ্তুগালে ১-১ গ’লত ড্র খেলে ৷ এই খেলখনত পিছে ৪১ বছৰীয়া ৰোনাল্ডোৱে গ’ল দিয়াত ব্যৰ্থ হয় ৷

Ronaldo
ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 8:33 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হাউষ্টন: নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ষষ্ঠ বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচত এক হতাশজনক প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় পৰ্তুগালৰ ফুটবল তাৰকা ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৱে । প্ৰথমখন মেচতে লিয়নেল মেছি, কিলিয়ান এমবাপে আৰু আৰ্লিং হালেণ্ডে গ’ল দিয়াৰ পিছত বুধবাৰে কংগোৰ বিৰুদ্ধে পৰ্তুগালে ১-১ গ’লত ড্র খেলে ৷ এই খেলখনত পিছে ৪১ বছৰীয়া ৰোনাল্ডোৱে গ’ল দিয়াত ব্যৰ্থ হয় ৷

এইবাৰৰ বিশ্বকাপত নিজ নিজ দলৰ প্ৰথম মেচত ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰ, ক্রিষ্টিয়ান পুলিচিচ, ভিক্টৰ জিঅ’কেৰেছ আৰু হেৰী কেনৰ দৰে খেলুৱৈয়েও গ’ল দিয়া দেখা গৈছে ৷ তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰোনাল্ডোৱে প্ৰথমখন মেচত গ’ল কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাটো চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে ৷

অৱশ্যে পৰ্তুগালৰ এই মহান খেলুৱৈগৰাকীয়ে ছখন বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ খেলুৱৈ হিচাপে মেছিৰ সৈতে অভিলেখ ৰচিছে । কিন্তু আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে হেট্ৰিক কৰাৰ এদিন পিছতে ৰ’নাল্ডোৱে ষষ্ঠখন প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন মেচত গ’ল দিয়া প্ৰথমজন খেলুৱৈ হোৱাৰ সুযোগ হেৰুৱায় ।

খেলৰ ৬৮ আৰু ৭৩ মিনিটত তেওঁৰ দুটাকৈ শ্বট ৱাইড ৰাইট হয় আৰু দুয়োটা শ্বটৰ পিছত তেওঁক অসুখী যেন দেখা যায় । খেলৰ পিছত ৰোনাল্ডোৱে সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পতা নাছিল যদিও খেলখনৰ বিষয়ে এক্সত পোষ্ট কৰিছিল । তেওঁ এটা পোষ্টত লিখিছে, ‘‘আমি বিচৰা ধৰণে আৰম্ভণি হোৱা নাই যদিও এয়া শেষ হোৱাৰ পৰা বহু দূৰত । স্থিৰতা বজাই ৰাখি পৰৱৰ্তী খেলখনত মনোনিৱেশ কৰিম ।"

বুধবাৰে পৰ্তুগালৰ প্ৰশিক্ষক ৰবাৰ্ট মাৰ্টিনেজক সোধা হৈছিল যে তেওঁ ৰোনাল্ডোক বাহিৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি ? মাৰ্টিনেজে কয় যে গ’লৰ প্ৰয়োজন হ’লে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ স্ক’ৰাৰক কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই । "বক্সত ক্রিষ্টিয়ানোৰ অভিজ্ঞতা গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁ ডিফেণ্ডাৰক যি ধৰণে আকৰ্ষণ কৰে সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ।" মাৰ্টিনেজে কয় ৷

ৰোনাল্ডোতকৈ ২০ বছৰ সৰু কংগোৰ মিডফিল্ডাৰ ঙাল'য়েল মুকাউৱে খেলখনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈগৰাকীয়ে সন্মুখীন হোৱাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে কয় । মুকাউৱে কয়, ‘‘আমি জানো যে ৰোনাল্ডো আগৰ দৰে নহয় । গতিকে তেওঁ কমকৈ দৌৰে আৰু কম প্ৰচেষ্টা চলায় । তেওঁক ধৰি ৰখাটো আমাৰ ডিফেন্সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল, আৰু তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ কাম কৰিলে ।"

বুধবাৰৰ এই খেলখন আছিল ৰোনাল্ডোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ ২২৯ সংখ্যক খেল ৷ ফুটবল ইতিহাসৰ এজন খেলুৱৈৰ বাবে এয়া সৰ্বাধিক সংখ্যক খেল । ২০১৬ চনত পৰ্তুগালৰ সৈতে ইউৰোপীয় চেম্পিয়নশ্বিপ জয় কৰিছিল যদিও বিশ্বকাপত তেওঁৰ সৰ্বোত্তম ফিনিছিং ২০০৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খেলা প্ৰতিযোগিতাখনত আছিল ৷ সেই খেলত তেওঁৰ দলটোৱে ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।

মাৰ্টিনেজক সোধা হৈছিল যে ৰোনাল্ডোৰ বয়স বিবেচনা কৰি পৰ্তুগালৰ আগন্তুক মেচ উজবেকিস্তান আৰু কলম্বিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিব নেকি ? উত্তৰত মাৰ্টিনেজে কয়, ‘‘আমি প্ৰতিজন খেলুৱৈক একেধৰণে গণ্য কৰো । প্ৰতিজন খেলুৱৈৰ মূল্যায়ন কৰিম । ই কোনো বিশেষ বিষয় নহয় । আমি ক্রিষ্টিয়ানোক বয়সৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ নকৰো, আমি তেওঁ কেনে অনুভৱ কৰে সেইদৰে ব্যৱহাৰ কৰো ।’’

অৱশ্যে ৰোনাল্ডোৱে বিশ্বকাপৰ মেচত খেলা আটাইতকৈ বয়সীয়াল আউটফিল্ড খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয়, চাৰি বছৰ পূৰ্বে কানাডাৰ মিডফিল্ডাৰ আতিবা হাচিনছনে স্থাপন কৰা অভিলেখ তেওঁ স্পৰ্শ কৰে । কেমেৰুণৰ মহান ৰজাৰ মিলা হৈছে বিশ্বকাপৰ মেচত অংশগ্ৰহণ কৰা আটাইতকৈ বয়সীয়াল আউটফিল্ড খেলুৱৈ, তেওঁ ১৯৯৪ চনৰ বিশ্বকাপৰ সময়ত ৪২ বছৰ বয়সত বিকল্প হিচাপে খেলিছিল ।

মানচেষ্টাৰ ইউনাইটেড আৰু ৰিয়েল মাদ্রিদৰ সৈতে পাঁচবাৰকৈ চেম্পিয়নছ লীগ জয় কৰা আৰু বৰ্তমান ছৌদি ক্লাব আল-নাছৰৰ হৈ খেলা ৰোনাল্ডোৰ বাবে এয়া অন্তিম বিশ্বকাপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

লগতে পঢ়ক: বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমটো হেট্ৰিক মেছিৰ, আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয় আৰ্জেণ্টিনাৰ

TAGGED:

FIFA 2026
ফিফা ২০২৬
ফিফা বিশ্বকাপ
ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.