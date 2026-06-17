ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমটো হেট্ৰিক মেছিৰ, আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয় আৰ্জেণ্টিনাৰ

৩৮ বছৰীয়া লিয়নেল মেছিয়ে আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে মেচখনত দৰ্শনীয় হেট্ৰিক অৰ্জন কৰি বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক গ’ল কৰা মিৰ’স্লাভ ক্ল’জৰ সৈতে সমতা স্থাপন কৰে ।

Messi Scores Hat Trick
বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমটো হেট্ৰিক মেছিৰ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 9:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মিচৌৰি: ফিফা বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ জেৰ এখন খেলত আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয়লাভ কৰে আৰ্জেণ্টিনাই ৷ এই খেলখনত লিয়নেল মেছিয়ে এক দৰ্শনীয় হেট্ৰিক অৰ্জন কৰি দেশবাসী তথা ফুটবল অনুৰাগীক আপ্লুত কৰা দেখা যায় ৷ খেলখনৰ তৃতীয়টো গ’লে মেছিক বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক গ’ল কৰা মিৰ’স্লাভ ক্ল’জৰ ১৬ টা গ’লৰ কিংবদন্তি অভিলেখৰ সৈতে সমতা স্থাপনত সহায় কৰে ।

৩৮ বছৰীয়া আৰ্জেণ্টিনাৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে ১৭ মিনিটত এক আচৰিত ষ্ট্ৰাইকেৰে নিজৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল, য’ত আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বী ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ পিছতে বিশ্বকাপৰ পাঁচটা ভিন্ন সংস্কৰণত গ’ল দিয়া একমাত্ৰ দ্বিতীয়জন পুৰুষ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিতে আৰ্জেণ্টিনাই স্পষ্ট সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি থকাৰ সময়তে মেছিয়ে বক্সত আক্ৰমণ কৰি দ্বিতীয়টো গ’ল কৰে । ইয়াৰ পিছত ৭৬ মিনিটত তেওঁ তৃতীয়টো গ’লৰ জৰিয়তে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমটো বিশ্বকাপৰ হেট্ৰিক অৰ্জন কৰে আৰু আৰ্জেণ্টিনাক ৩-০ ৰ অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ৷

উল্লেখযোগ্য যে ২০০৬ চনৰ ১৬ জুনত ২০০৬ চনৰ বিশ্বকাপত আৰ্জেণ্টিনাই ছাৰ্বিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৬-০ গ’লত জয়লাভ কৰা খেলখনত বিশ্বকাপৰ প্ৰথমটো গ’লৰ ঠিক ২০ বছৰৰ পাছত মেছিয়ে এই হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছে ।

আৰ্জেণ্টিনাৰ কিংবদন্তি খেলুৱৈ লিয়নেল মেছিয়ে নিজৰ অসাধাৰণ কেৰিয়াৰত আন এক মাইলৰ খুঁটি সংযোজন কৰি পুৰুষৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ ছটা সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন ফুটবলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

ই এছ পি এনৰ মতে, ২০২৬ চনত মিছৌৰীৰ কানছাছ চিটিত আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হোৱা মেচখনত আৰ্জেণ্টিনাৰ হৈ খেলপথাৰত নামি আঠবাৰৰ বেলন ডি অৰ বিজয়ীগৰাকীয়ে এই ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে ।

এই মেচখন আছিল আৰ্জেণ্টিনাৰ হৈ তেওঁৰ ২০০ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ ৷ পৰ্তুগালৰ ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো, মেক্সিকোৰ এণ্টনিঅ’ কাৰ্বাজাল, আন্দ্ৰেছ গুৱাৰ্ডো, ৰাফেল মাৰ্কেজ আৰু জাৰ্মানীৰ লোথাৰ মেথাউছৰ সৈতে তেওঁ সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: এমবাপেৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে চেনেগালৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ’লত জয়ী ফ্ৰান্স

TAGGED:

ফিফা বিশ্বকাপ
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
আৰ্জেণ্টিনা
লিয়নেল মেছি
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.