এমবাপেৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে চেনেগালৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ’লত জয়ী ফ্ৰান্স

এমবাপেৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে চেনেগালৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ’লত জয়ী ফ্ৰান্স
দুটা গ’লৰ জৰিয়তে এক অনন্য অভিলেখ ৰচনা কৰিলে এমবাপেই ৷ বিশ্বকাপত বৰ্তমানলৈকে ১৪টা গ’ল দি পেলে আৰু লিয়নেল মেছিক অতিক্ৰম কৰিলে খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৷
Published : June 17, 2026 at 8:36 AM IST
ইষ্ট ৰাদাৰফোৰ্ড: ফিফা বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ত নিজৰ প্ৰথমখন খেলত চেনেগালক ৩-১ গ’লত পৰাস্ত কৰে ফ্ৰান্সে । খেলখনত দুটাকৈ গ’ল কৰি বিজয়ৰ নায়ক হৈ পৰে দলটোৰ তাৰকা ফুটবলাৰ কিলিয়ান এমবাপে ৷ প্ৰথমাৰ্ধত দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ পাছত দ্বিতীয়াৰ্ধত এমবাপেই ফ্ৰান্সৰ ছন্দ ঘূৰাই আনে ৷ এই দুটা গ’লৰ জৰিয়তে এক অনন্য অভিলেখো ৰচনা কৰিলে এমবাপেই ৷ বিশ্বকাপত বৰ্তমানলৈকে ১৪টা গ’ল দি পেলে আৰু লিয়নেল মেছিক অতিক্ৰম কৰিলে খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৷
ফ্ৰান্সৰ প্ৰশিক্ষক ডিডিয়েৰ ডেশ্বাম্পছে কয়, ‘‘তেওঁ চাৰি-পাঁচটা গ’ল দিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আমি তেওঁৰ দুটা গ’লত সুখী ।’’ গ’লবিহীন প্ৰথমাৰ্ধত এমবাপে ১৪টা টাচ কৰিছিল, যিটো যিকোনো খেলুৱৈৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম আছিল, তাৰ পিছত ৬৬ মিনিটত ফ্ৰান্সক আগুৱাই লৈ যায় । চেনেগালৰ অধিনায়ক কালিডু কৌলিবালিৰ কাষেৰে বলটো আগুৱাই নিয়া মাইকেল অলিছৰ এটা সুন্দৰ পাছক ৬ গজৰ বাকচৰ ঠিক বাহিৰৰ পৰা গ’লপোষ্টলৈ লক্ষ্য কৰি শ্বট লয় এমবাপেই ৷ চেনেগালৰ গ’লৰক্ষক এডৱাৰ্ড মেণ্ডীৰ কাষেৰে বলটো গ’লপোষ্টত সোমায় ।
France start off strong! 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
যোৱা ২০ মে’ত ৰেকৰ্ড কৰা আৰু শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ সম্প্ৰচাৰক ফক্সে প্ৰচাৰ কৰা এমবাপেৰ সৈতে এটা সাক্ষাৎকাৰত বঁটা বিজয়ী অভিনেতা তথা টেলিভিছন পৰিচালক জেমছ কৰ্ডেনে ২৭ বছৰীয়া তাৰকা ষ্ট্ৰাইকাৰগৰাকীক বাঁহীবাদকৰ ভংগীমা অনুকৰণ কৰি তেওঁৰ পৰৱৰ্তী বিশ্বকাপৰ গ’ল উদযাপন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল । শিশু অৱস্থাত মাক-দেউতাকৰ নিৰ্দেশত এবছৰ বা দুবছৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ অনুশীলন কৰিছিল এমবাপেই ।
It's what he does. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/p7YzvFnTfj— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
জেমছৰ এই পৰামৰ্শ সন্দৰ্ভত এমবাপেই কয়, ‘‘মই আপোনাৰ বাবে প্ৰথম খেলখনত এই কাম কৰিম ।’’ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি গ’ল কৰাৰ পাছত এমবাপে খেল পথাৰৰ চুক এটাৰ ফালে দৌৰি আহে আৰু দুয়োখন হাত ওঁঠৰ ওচৰলৈ আনি কেইছেকেণ্ডমানৰ বাবে বাঁহীবাদনৰ ভংগীমা প্ৰদৰ্শন কৰে । প্ৰশিক্ষক ডেশ্বাম্পছে কয়, ‘‘যদি তেওঁ পুনৰ আন এখন মেচত প্ৰথমাৰ্ধত বিফল হয় আৰু দ্বিতীয়াৰ্ধত দুটা গ’ল দিব পাৰে তেন্তে মোৰ বাবে সেয়া ঠিকেই থাকিব ।’’
খেলপথাৰত প্ৰৱেশৰ ঠিক দুমিনিটৰ পাছতে ৮২ মিনিটত ব্ৰেডলি বাৰ্কোলাই এটা গ’ল কৰি ফ্ৰান্সক দুগুণ অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ৷ কিন্তু বৰ্ধিত সময়ৰ পঞ্চম মিনিটত চেনেগালৰ ইব্ৰাহিম ম্বাইয়ে এটা গ’ল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তাৰ মাত্ৰ ৬৮ ছেকেণ্ডৰ পিছতে ৩০ গজৰ পৰা সোঁ ভৰিৰে এক দৰ্শনীয় শ্বটেৰে গ’ল দিয়ে এমবাপেই । গ’লৰক্ষক মেণ্ডীৰ বাওঁহাতৰ কাষেৰে বলটো গ’লপোষ্টত সোমায় । ফ্ৰান্সৰ ডিফেণ্ডাৰ উইলিয়াম ছালিবাই কয় যে এইটো এটা দৰ্শনীয় গ’ল ।
Mbappe takes top spot 👊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/H9F3yePsxv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
২০২২ চনৰ বিশ্বকাপত ৮ টা গ’ল দিয়া এমবাপে বিশ্বকাপৰ কেৰিয়াৰৰ স্ক’ৰ তালিকাত মেছি আৰু সতীৰ্থ ফ্ৰান্সৰ জাষ্ট ফণ্টেইনতকৈ এখোজ আগুৱাই গৈছে । তেওঁ জাৰ্মানীৰ গেৰ্ড মুলাৰৰ সৈতে সমতাত আছে ৷ ব্ৰাজিলৰ ৰোনাল্ডো (১৫) আৰু জাৰ্মানীৰ মিৰ’স্লাভ ক্ল’জ (১৬)ৰ পিছতে আছে এমবাপে । এমবাপেই এই অভিলেখ গঢ়ি তোলা সন্দৰ্ভত ছালিবাই কয়, ‘‘তেওঁ এই কামটো কৰিব বুলি মই নিশ্চিত ।’’
ফ্ৰান্সৰ হৈ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত ৫৮ টা গ’ল দি স্ক’ৰিং লিডাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় এমবাপে, অলিভিয়াৰ জিৰ’ডতকৈ এমবাপেৰ গ’লৰ সংখ্যা এটা বেছি । প্ৰশিক্ষক ডেশ্বাম্পছে কয়, ‘‘তেওঁ মাজে মাজে এখন বা দুখন খেল মিছ কৰিব পাৰে কিন্তু এটা একচনত তেওঁ সঁচাকৈয়ে ছন্দ বজাই ৰাখি নিজৰ দলটোক জয়ৰ দিশত আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হয় । মানুহে কয় যে তেওঁ যথেষ্ট ডিফেণ্ড নকৰে । তেওঁ ইয়াত ডিফেণ্ড কৰিবলৈ অহা নাই ।’’
লগতে পঢ়ক: ‘সৰ্বাধিক নিপীড়িত দল’: আমেৰিকা এৰি যাবলৈ ভাবুকি লাভ কৰা বুলি ইৰাণৰ প্ৰশিক্ষকৰ দাবী