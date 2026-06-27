ফ্ৰান্সৰ ফৰৱাৰ্ড ওছমান ডেম্বেলেৰ বিশ্বকাপত হেট্ৰিকৰ অনন্য অভিলেখ
মেচৰ আৰম্ভণিতে বিশ্বকাপৰ আটাইতকৈ দ্ৰুততম হেট্ৰিক ১৯৫৪ চনৰ ছুইজাৰলেণ্ড বিশ্বকাপত চেকোশ্লোভেকিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম ২৪ মিনিটত অষ্ট্ৰিয়াৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ ইৰিখ প্ৰবষ্টে অৰ্জন কৰিছিল ।
Published : June 27, 2026 at 7:11 PM IST
ফক্সব’ৰ’: কেৱল লিঅ'নেল মেছি আৰু কাইলিয়ান এমবাপেয়েই নহয়, এইবাৰৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ সোণালী বুটৰ দৌৰত আছে আন এগৰাকী খেলুৱৈ । তেওঁ হৈছে ফ্ৰান্সৰ ফৰৱাৰ্ড ওছমান ডেম্বেলে ।
শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ মেচত ফ্ৰান্সে নৰৱেক ৪-১ গ’লত পৰাস্ত কৰে । এই মেচখনত ডেম্বেলেয়ে প্ৰথমাৰ্ধত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰে । ইয়াৰে ভিতৰত এটা গ'ল এমবাপেৰ পৰা লাভ কৰা বলত দিয়ে । ডাম্বেলেৰ এই হেট্ৰিকৰ সহায়ত ফ্ৰান্সে নৰৱেক ৪-১ গ’লত পৰাস্ত কৰে । মেচখনতৃৰ ৭, ২০ আৰু ৩২ মিনিটত ডেম্বলেয়ে গ’ল স্ক'ৰ কৰে । ১৯৯৪ চনত আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপত কেমেৰুণৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ ফৰৱাৰ্ড অলেগ ছালেংকোৱে দিয়া ৫টা গ’লৰ ভিতৰত প্ৰথম ৪৫ মিনিটত তিনিটা গ’ল দিয়াৰ পাছত এইটোৱেই হৈছে বিশ্বকাপৰ প্ৰথমাৰ্ধৰ হেট্ৰিক ।
আনহাতে, হেট্ৰিক অৰ্জনৰ পিছত ডেম্বেলেয়ে কয়, "এইটো এক অনন্য মুহূৰ্ত । কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল গ্ৰুপ পৰ্যায়ত গ্ৰুপৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰা আৰু আমি ৰাউণ্ড অব ৩২ত মনোনিবেশ কৰিছোঁ যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
২০১৮ চনত বিশ্বকাপ জয় কৰা ফ্ৰান্সে চাৰি বছৰ পূৰ্বে ফাইনেলত পৰাস্ত হয় । ফ্ৰান্সে শুকুৰবাৰৰ মেচখনৰ পূৰ্বেয়ে নকআউট ৰাউণ্ডত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছে । ইফালে ৰাউণ্ড অব ৩২ত স্থান লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰি নৰৱেই গ্ৰুপত দ্বিতীয় স্থানত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অভিযানৰ অন্ত পেলায় । দ্বিতীয়াৰ্ধৰ অতিৰিক্ত সময়ত ফ্ৰান্সৰ অন্তিমটো গ’ল আহে ডেজিৰে ড’ৱেৰ ভৰিৰ পৰা ।
ডেম্বেলেয়ে কয় যে গ্ৰুপৰ অন্তিমখন মেচত নিজৰ দৃষ্টিভংগী সলনি কৰাৰ বিষয়টো তেওঁ কেতিয়াও পূৰ্বতে বিবেচনা কৰা নাছিল । গ্ৰুপৰ তিনিখন মেচত ফ্ৰান্সে মুঠ ১০টা গ’ল দিয়ে । ডেম্বেলেয়ে কয়, "আমি আমাৰ সকলো মেচতে জয়ী হ’ব বিচাৰোঁ, কিন্তু আমি মনোনিবেশ কৰি আছোঁ পৰৱৰ্তী মেচত ।"
বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক দ্ৰুততম হেট্ৰিকত সময় লাগিছিল মাত্ৰ ৭ মিনিট ৪২ ছেকেণ্ড । পৰিৱৰ্ত খেলুৱৈ হিচাপে খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰা হাংগেৰীৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ লাছলো কিছে ১৯৮২ চনত স্পেইনত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপত এল ছালভাডৰৰ বিৰুদ্ধে মেচখনৰ শেষৰ ফালে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
আনহাতে, মেচৰ আৰম্ভণিতে বিশ্বকাপৰ আটাইতকৈ দ্ৰুততম হেট্ৰিক আহিছিল ১৯৫৪ চনৰ ছুইজাৰলেণ্ড বিশ্বকাপত । উক্ত প্ৰতিযোগিতাত চেকোশ্লোভেকিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম ২৪ মিনিটত অষ্ট্ৰিয়াৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ ইৰিখ প্ৰবষ্টে নিজৰ তিনিটা গ’ল দিছিল ।
২০২৫ চনত ইউৰোপৰ শীৰ্ষ খেলুৱৈ হিচাপে বেলন ডিঅ'ৰ লাভ কৰা আৰু এইবাৰৰ বিশ্বকাপত বৰ্তমানলৈকে চাৰিটা গ’ল দিয়া ডেম্বেলেয়ে ৬৫ মিনিটত খেলপথাৰ এৰি যায় । তেওঁৰ ঠাইত ব্ৰেডলি বাৰ্কোলাক অৱতীৰ্ণ কৰা হয় । ডেম্বেলেৰ দ্বিতীয়টো গ’লৰ পিছত থেলো আছগাৰ্ডে নৰৱেৰ স্ক’ৰব’ৰ্ডত স্থান প্ৰদান কৰে । মেচ পুনৰ আৰম্ভণিৰ মাত্ৰ ১৪ ছেকেণ্ড পিছতে তেওঁ বলে নেটত আশ্ৰয় লয় । কিন্তু ডেম্বেলেয়ে ৯ মিনিট নৌহওঁতেই তৃতীয়টো গ’ল দি দলৰ অগ্ৰগতি দুটা গ'ললৈ পুনৰ উভতাই আনে ।
উল্লেখ্য যে ডেম্বেলেৰ বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ’লৰ সংখ্যা ৮টালৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ বিপৰীতে এমবাপেৰ বৰ্তমান বিশ্বকাপৰ ১৭ খন মেচত ১৬টা গ’ল আৰু ৪টাত অৱদান আগবঢ়াইছে । চেনেগাল আৰু ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ফ্ৰান্সৰ প্ৰতিখন জয়তে তেওঁ দুটাকৈ গ’ল দিছে । ইফালে নৰৱেৰ প্ৰথম একাদশৰ ১০ জন নিয়মীয়া খেলুৱৈৰ ভিতৰত তাৰকা খেলুৱৈ আৰ্লিং হালেণ্ডো নাছিল । সম্ভৱতঃ জিৰণিৰ বাবে তেওঁক আৰম্ভণিতে খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ কৰোৱা নাছিল ।
মঙলবাৰে টেক্সাছৰ আৰ্লিংটনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাউণ্ড অব ৩২ত আইভৰি কোষ্টৰ বিৰুদ্ধে নৰৱে অৱতীৰ্ণ হ'ব । একেদিনাই নিউজাৰ্ছিৰ ইষ্ট ৰাডাৰফোৰ্ডত তৃতীয় স্থানৰ আঠ শ্ৰেষ্ঠ দলৰ ভিতৰত এটাৰ বিৰুদ্ধে ফ্ৰান্সে খেলিব ।