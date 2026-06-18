ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : বুধবাৰৰ দিনটোত দুভৰিৰ যুঁজত কোনে কোনে মাৰিলে শেষ হাঁহি ?
ক্ৰ'ৱেছিয়াক ৪-২ গ'লত পৰাস্ত ইংলেণ্ডৰ । ট'ৰণ্টোত গ্ৰুপ এলৰ প্ৰথমখন মেচত পানামাৰ বিৰুদ্ধে ঘানাৰ নাটকীয় জয় । উজবেকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ কলম্বিয়াৰ ।
Published : June 18, 2026 at 1:37 PM IST
আৰ্লিংটন/ট'ৰণ্টো/মেক্সিকো চিটি : আকৰ্ষণীয় বিজয়েৰে ফিফা বিশ্বকাপৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে ইংলেণ্ডে । ক্ৰ'ৱেছিয়াক ৪-২ গ'লত পৰাস্ত কৰি টেক্সাছত বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয় ব্ৰিটিছ বাহিনী । ইংলেণ্ডৰ হৈ প্ৰথমাৰ্ধতে হেৰী কেনে দুটাকৈ গ'ল দিয়ে । অৱশ্যে ক্ৰ'ৱেছিয়াইও প্ৰথমাৰ্ধত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল । ২০১৮ চনৰ ৰাণাৰ্ছ আপ দলটোৰ হৈ মাৰ্টিন বাটুৰিনা আৰু পেটাৰ মুছাই গ'ল কৰি ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ২-২ গ'লত সমতা স্থাপন কৰে ।
ইয়াৰ ঠিক ২ মিনিটৰ পিছতে বেলিংহামৰ এটা গ'লেৰে ইংলেণ্ডে পুনৰ খেলত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছতো ইংলেণ্ডে কেইবাটাও সুযোগ লাভ কৰিছিল যদিও ক্ৰ'ৱেছিয়াৰ ডিফেণ্ডে তেওঁলোকক আগবাঢ়িব নিদিলে । আনহাতে ৮৫ মিনিটত ইংলেণ্ডৰ মাৰ্কাছ ৰেচফৰ্ডে আন এটা গ'ল দি ইংলেণ্ডক প্ৰথমখন মেচত বিজয়ৰ দিশে লৈ যায় ।
আইটিভিৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অধিনায়ক কেনে কয়, "মই ভাবিছিলো প্ৰথমাৰ্ধত আমি ঠিকেই আছিলোঁ । কিন্তু আমি যি ধৰণে ড্ৰপ অফ কৰিছিলোঁ সেই ধৰণে গ'ল দিবলৈ নাপাই সঁচাকৈয়ে হতাশ হৈছিলোঁ ।"
"সকলো কৃতিত্ব মেনেজাৰক দিব বিচাৰোঁ । মেনেজাৰে আমাক হাফ টাইমত আমাক কৈছিল যে চোৱা, আমি হাৰিলে আমি বাট হেৰুৱাম । আৰু মই ভাবো আমি যেনেদৰে দ্বিতীয়াৰ্ধত ওলাই আহিছিলোঁ সেয়া সকলোৱে দেখিছে । তেওঁলোকক কোনো সুযোগ দিয়া নাছিলো ।"
Your @MichelobUltra Superior Player of the Match is Harry Kane. 🌟#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/wCnj5u8gbM— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
আচলতে এই খেলখন ২০১৮ চনৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ছেমি ফাইনেলৰ পুনৰাবৃত্তি আছিল । ক্ৰ'ৱেছিয়াই অতিৰিক্ত সময়ত জয়লাভ কৰিছিল । ইফালে ক্ৰ'ৱেছিয়াৰ শেহতীয়া সফলতাৰ আঁৰত থকা প্ৰশিক্ষক ঝলাটকো ডালিচে খেলখনত পৰাজয়ৰ পিছত কয় যে ডেড বলৰ পৰিস্থিতিত ইংলেণ্ডৰ দক্ষতাই বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁ ইয়াক অদ্ভুত আৰু কঠিন মেচ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয়, "আমি বহু ভুল কৰিছিলোঁ ।" পৰৱৰ্তী খেলত ইংলেণ্ড ঘানাৰ মুখামুখি হ'ব ।
পানামাৰ বিৰুদ্ধে ঘানাৰ জয়লাভ
ইফালে বুধবাৰে আন এখন খেলত ট'ৰণ্টোত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ এলৰ প্ৰথমখন খেলত পানামাৰ বিৰুদ্ধে ঘানাই ১-০ গ'লত নাটকীয় জয়লাভ কৰে ।
ষ্টপেজ টাইমৰ ৫ মিনিটত কেলেব য়িৰেনকিয়ে বিজয়ী গ'লটো কৰি কানাডাৰ বৃহত্তম চহৰখনৰ হাজাৰ হাজাৰ ঘানাৰ অনুৰাগীক উৎসাহিত কৰি তোলে । পানামাৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ চেচিলিঅ' ৱাটাৰমাই দ্বিতীয় মিনিটৰ প্ৰচেষ্টাক ষ্ট্ৰেচড ঘানাৰ গ'লকীপাৰ লৰেন্স আটি জিগিয়ে বাধা দিয়াৰ পিছত প্ৰথমাৰ্ধত দুয়োটা দলে সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে বহুলাংশে সংগ্ৰাম কৰিছিল ।
প্ৰথমাৰ্ধৰ মাজেৰে ব্লেক ষ্টাৰছে গ’লত শ্বট দিয়াৰ চেষ্টা কৰা নাছিল।
দ্বিতীয়াৰ্ধত ট'ৰণ্টো ষ্টেডিয়ামত বৰষুণৰ মাজতে খেলা চলি আছিল যদিও অধিক আক্ৰমণাত্মক খেল দেখা গৈছিল ।
ইফালে ঘানাই গ'ল দিয়াৰ লগে লগে ঘানাৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰশিক্ষক কাৰ্লোছ কুইৰ'জে দলৰ অনুৰাগীৰ ফালে মুখ কৰি উদযাপনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনায় । প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হোৱাৰ দুমাহমান আগতেই কুইৰ'জে এই দায়িত্ব লাভ কৰিছিল । ইফালে বুধবাৰৰ খেলখনৰ পিছত ২০১০ চনত পৰ্তুগাল আৰু ২০১৪, ২০১৮ আৰু ২০২২ চনত ইৰাণৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ পিছত একেৰাহে ৫ টা বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা মাত্ৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰশিক্ষক হিচাপে পৰিগণিত হয় কুইৰ'জ ।
উল্লেখ্য যে ব্ৰিটেইনত ধৰ্ষণৰ অভিযোগত গোচৰৰ সন্মুখীন হোৱা ভিলাৰিয়েলৰ মিডফিল্ডাৰ থমাছ পাৰ্টেৰ অবিহনে ঘানাই খেলখনত অৱতীৰ্ণ হয় । কিয়নো গোচৰটোৰ বাবে কানাডাৰ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁক ভিছা প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
উজবেকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কলম্বিয়াৰ জয়
A Colombia win closes out the first set of group matches. 🫡#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
আন এখন খেলত শক্তিশালী বিজয়েৰে বিশ্বকাপৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে কলম্বিয়াই । ২০২২ চনত কাটাৰ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা দলটোৱে উজবেকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ'লত জয়ী হৈ সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে ।
ফুটবলৰ বৃহৎ মঞ্চত অভিষেক ঘটাই লুইছ ডায়েজে এটা গ'ল কৰে আৰু এটা এছিষ্ট কৰে । খেলৰ অন্তত বায়াৰ্ন মিউনিখৰ হৈ খেলা ডায়েজে কয়, "আমি ইয়ালৈ সেইটোৱেই কৰিবলৈ আহিছো । এই প্ৰথমখন খেলত জয়ী হোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰথম অৰ্ধ আমি নিয়ন্ত্ৰণত আছিলো কিন্তু দ্বিতীয়াৰ্ধত তেওঁলোকে ভাল খেলিছিল । আমি উন্নতি কৰিবই লাগিব ।" প্ৰথমটো বিশ্বকাপ খেলা ডেনিয়েল মুনোজেও ৪০ মিনিটত দলটোৰ হৈ এটা গ'ল দিয়ে । বিশ্বৰ ১৩ নম্বৰ স্থানত থকা আৰু ৫০ নং স্থানৰ উজবেকিস্তানৰ তুলনাত জনপ্ৰিয় হিচাপে থকা কলম্বিয়াৰ হৈ দ্বিতীয়ার্ধৰ ষ্টপেজ টাইমত জেমিণ্টন কেম্পাজেও এটা গ'ল সংযোজন কৰে ৷
কলম্বিয়াৰ প্ৰশিক্ষক নেষ্টৰ লৰেঞ্জোৱে কয়, "আমি জানিছিলোঁ যে এইখন কঠিন মেচ হ'ব । এষ্টাডিঅ' এজটেকাত কলম্বিয়াৰ প্ৰায় ৮০ হাজাৰ সমৰ্থকৰ সন্মুখত বিশ্বকাপত অভিষেক ঘটা উজবেকিস্তানৰ ফাইজুলায়েভ এবছবেকেও ৬০ মিনিটত একমাত্ৰ গ'লটো দিয়ে । উজবেকিস্তানৰ পৰাজয়ৰ লগে লগে এইবাৰৰ বিশ্বকাপত অভিষেক ঘটা ৪ টা দলৰ ভিতৰত ৩ টা দলেই প্ৰথমখন মেচত পৰাস্ত হয় । কেপ ভাৰ্ডে স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰ' হোৱাৰ বিপৰীতে কুৰাচাও আৰু জৰ্ডান পৰাস্ত হয় । ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত দলটোৰ দায়িত্ব লোৱা ইটালীৰ উজবেকিস্তানৰ প্ৰশিক্ষক ফেবিঅ' কানাভাৰোৱে কয়, "আমাৰ দৰে সৰু দল এটাৰ বাবে ৩-১ গ'লত পৰাস্ত হোৱাটো বহুত বেছি ।"
বুধবাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে ১-১ গ'লত আচৰিত ধৰণে ড্ৰ' হোৱা পৰ্তুগাল আৰু কংগোৰ আগত কলম্বিয়াই গ্ৰুপ কেৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে । অহা বৃহস্পতিবাৰে মেক্সিকোৰ গুৱাডালাজাৰাত কংগোৰ বিৰুদ্ধে খেলিব কলম্বিয়া আৰু হিউষ্টনত উজবেকিস্তানে ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ পর্তুগালৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৷
লগতে পঢ়ক :
ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ হতাশজনক প্ৰদৰ্শন, কংগোৰ বিৰুদ্ধে ১-১ গ’লত ড্র খেলে পৰ্তুগালে