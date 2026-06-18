ETV Bharat / sports

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : বুধবাৰৰ দিনটোত দুভৰিৰ যুঁজত কোনে কোনে মাৰিলে শেষ হাঁহি ?

ক্ৰ'ৱেছিয়াক ৪-২ গ'লত পৰাস্ত ইংলেণ্ডৰ । ট'ৰণ্টোত গ্ৰুপ এলৰ প্ৰথমখন মেচত পানামাৰ বিৰুদ্ধে ঘানাৰ নাটকীয় জয় । উজবেকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ কলম্বিয়াৰ ।

Ghana's Caleb Yirenkyi, top right, scores the opening goal on Panama goalkeeper Orlando Mosquera (22) during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday
পানামাৰ বিৰুদ্ধে ঘানাৰ জয়লাভ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 1:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

আৰ্লিংটন/ট'ৰণ্টো/মেক্সিকো চিটি : আকৰ্ষণীয় বিজয়েৰে ফিফা বিশ্বকাপৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে ইংলেণ্ডে । ক্ৰ'ৱেছিয়াক ৪-২ গ'লত পৰাস্ত কৰি টেক্সাছত বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয় ব্ৰিটিছ বাহিনী । ইংলেণ্ডৰ হৈ প্ৰথমাৰ্ধতে হেৰী কেনে দুটাকৈ গ'ল দিয়ে । অৱশ্যে ক্ৰ'ৱেছিয়াইও প্ৰথমাৰ্ধত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল । ২০১৮ চনৰ ৰাণাৰ্ছ আপ দলটোৰ হৈ মাৰ্টিন বাটুৰিনা আৰু পেটাৰ মুছাই গ'ল কৰি ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ২-২ গ'লত সমতা স্থাপন কৰে ।

ইয়াৰ ঠিক ২ মিনিটৰ পিছতে বেলিংহামৰ এটা গ'লেৰে ইংলেণ্ডে পুনৰ খেলত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছতো ইংলেণ্ডে কেইবাটাও সুযোগ লাভ কৰিছিল যদিও ক্ৰ'ৱেছিয়াৰ ডিফেণ্ডে তেওঁলোকক আগবাঢ়িব নিদিলে । আনহাতে ৮৫ মিনিটত ইংলেণ্ডৰ মাৰ্কাছ ৰেচফৰ্ডে আন এটা গ'ল দি ইংলেণ্ডক প্ৰথমখন মেচত বিজয়ৰ দিশে লৈ যায় ।

England's Harry Kane (9) celebrates after scoring a goal during the World Cup Group L soccer match between England and Croatia in Arlington, Texas, near Dallas, Wednesday, June 17, 2026
ইংলেণ্ডৰ অধিনায়ক হেৰী কেন (AP)

আইটিভিৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অধিনায়ক কেনে কয়, "মই ভাবিছিলো প্ৰথমাৰ্ধত আমি ঠিকেই আছিলোঁ । কিন্তু আমি যি ধৰণে ড্ৰপ অফ কৰিছিলোঁ সেই ধৰণে গ'ল দিবলৈ নাপাই সঁচাকৈয়ে হতাশ হৈছিলোঁ ।"

"সকলো কৃতিত্ব মেনেজাৰক দিব বিচাৰোঁ । মেনেজাৰে আমাক হাফ টাইমত আমাক কৈছিল যে চোৱা, আমি হাৰিলে আমি বাট হেৰুৱাম । আৰু মই ভাবো আমি যেনেদৰে দ্বিতীয়াৰ্ধত ওলাই আহিছিলোঁ সেয়া সকলোৱে দেখিছে । তেওঁলোকক কোনো সুযোগ দিয়া নাছিলো ।"

আচলতে এই খেলখন ২০১৮ চনৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ছেমি ফাইনেলৰ পুনৰাবৃত্তি আছিল । ক্ৰ'ৱেছিয়াই অতিৰিক্ত সময়ত জয়লাভ কৰিছিল । ইফালে ক্ৰ'ৱেছিয়াৰ শেহতীয়া সফলতাৰ আঁৰত থকা প্ৰশিক্ষক ঝলাটকো ডালিচে খেলখনত পৰাজয়ৰ পিছত কয় যে ডেড বলৰ পৰিস্থিতিত ইংলেণ্ডৰ দক্ষতাই বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁ ইয়াক অদ্ভুত আৰু কঠিন মেচ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয়, "আমি বহু ভুল কৰিছিলোঁ ।" পৰৱৰ্তী খেলত ইংলেণ্ড ঘানাৰ মুখামুখি হ'ব ।

পানামাৰ বিৰুদ্ধে ঘানাৰ জয়লাভ

ইফালে বুধবাৰে আন এখন খেলত ট'ৰণ্টোত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ এলৰ প্ৰথমখন খেলত পানামাৰ বিৰুদ্ধে ঘানাই ১-০ গ'লত নাটকীয় জয়লাভ কৰে ।

ষ্টপেজ টাইমৰ ৫ মিনিটত কেলেব য়িৰেনকিয়ে বিজয়ী গ'লটো কৰি কানাডাৰ বৃহত্তম চহৰখনৰ হাজাৰ হাজাৰ ঘানাৰ অনুৰাগীক উৎসাহিত কৰি তোলে । পানামাৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ চেচিলিঅ' ৱাটাৰমাই দ্বিতীয় মিনিটৰ প্ৰচেষ্টাক ষ্ট্ৰেচড ঘানাৰ গ'লকীপাৰ লৰেন্স আটি জিগিয়ে বাধা দিয়াৰ পিছত প্ৰথমাৰ্ধত দুয়োটা দলে সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে বহুলাংশে সংগ্ৰাম কৰিছিল ।

প্ৰথমাৰ্ধৰ মাজেৰে ব্লেক ষ্টাৰছে গ’লত শ্বট দিয়াৰ চেষ্টা কৰা নাছিল।

দ্বিতীয়াৰ্ধত ট'ৰণ্টো ষ্টেডিয়ামত বৰষুণৰ মাজতে খেলা চলি আছিল যদিও অধিক আক্ৰমণাত্মক খেল দেখা গৈছিল ।

ইফালে ঘানাই গ'ল দিয়াৰ লগে লগে ঘানাৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰশিক্ষক কাৰ্লোছ কুইৰ'জে দলৰ অনুৰাগীৰ ফালে মুখ কৰি উদযাপনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনায় । প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হোৱাৰ দুমাহমান আগতেই কুইৰ'জে এই দায়িত্ব লাভ কৰিছিল । ইফালে বুধবাৰৰ খেলখনৰ পিছত ২০১০ চনত পৰ্তুগাল আৰু ২০১৪, ২০১৮ আৰু ২০২২ চনত ইৰাণৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ পিছত একেৰাহে ৫ টা বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা মাত্ৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰশিক্ষক হিচাপে পৰিগণিত হয় কুইৰ'জ ।

উল্লেখ্য যে ব্ৰিটেইনত ধৰ্ষণৰ অভিযোগত গোচৰৰ সন্মুখীন হোৱা ভিলাৰিয়েলৰ মিডফিল্ডাৰ থমাছ পাৰ্টেৰ অবিহনে ঘানাই খেলখনত অৱতীৰ্ণ হয় । কিয়নো গোচৰটোৰ বাবে কানাডাৰ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁক ভিছা প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।

উজবেকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কলম্বিয়াৰ জয়

আন এখন খেলত শক্তিশালী বিজয়েৰে বিশ্বকাপৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে কলম্বিয়াই । ২০২২ চনত কাটাৰ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা দলটোৱে উজবেকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ'লত জয়ী হৈ সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে ।

olombia's Luis Diaz (7) celebrates after scoring his team's second goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026
কলম্বিয়াৰ খেলুৱৈ লুইছ ডায়েজ (AP)

ফুটবলৰ বৃহৎ মঞ্চত অভিষেক ঘটাই লুইছ ডায়েজে এটা গ'ল কৰে আৰু এটা এছিষ্ট কৰে । খেলৰ অন্তত বায়াৰ্ন মিউনিখৰ হৈ খেলা ডায়েজে কয়, "আমি ইয়ালৈ সেইটোৱেই কৰিবলৈ আহিছো । এই প্ৰথমখন খেলত জয়ী হোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰথম অৰ্ধ আমি নিয়ন্ত্ৰণত আছিলো কিন্তু দ্বিতীয়াৰ্ধত তেওঁলোকে ভাল খেলিছিল । আমি উন্নতি কৰিবই লাগিব ।" প্ৰথমটো বিশ্বকাপ খেলা ডেনিয়েল মুনোজেও ৪০ মিনিটত দলটোৰ হৈ এটা গ'ল দিয়ে । বিশ্বৰ ১৩ নম্বৰ স্থানত থকা আৰু ৫০ নং স্থানৰ উজবেকিস্তানৰ তুলনাত জনপ্ৰিয় হিচাপে থকা কলম্বিয়াৰ হৈ দ্বিতীয়ার্ধৰ ষ্টপেজ টাইমত জেমিণ্টন কেম্পাজেও এটা গ'ল সংযোজন কৰে ৷

কলম্বিয়াৰ প্ৰশিক্ষক নেষ্টৰ লৰেঞ্জোৱে কয়, "আমি জানিছিলোঁ যে এইখন কঠিন মেচ হ'ব । এষ্টাডিঅ' এজটেকাত কলম্বিয়াৰ প্ৰায় ৮০ হাজাৰ সমৰ্থকৰ সন্মুখত বিশ্বকাপত অভিষেক ঘটা উজবেকিস্তানৰ ফাইজুলায়েভ এবছবেকেও ৬০ মিনিটত একমাত্ৰ গ'লটো দিয়ে । উজবেকিস্তানৰ পৰাজয়ৰ লগে লগে এইবাৰৰ বিশ্বকাপত অভিষেক ঘটা ৪ টা দলৰ ভিতৰত ৩ টা দলেই প্ৰথমখন মেচত পৰাস্ত হয় । কেপ ভাৰ্ডে স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰ' হোৱাৰ বিপৰীতে কুৰাচাও আৰু জৰ্ডান পৰাস্ত হয় । ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত দলটোৰ দায়িত্ব লোৱা ইটালীৰ উজবেকিস্তানৰ প্ৰশিক্ষক ফেবিঅ' কানাভাৰোৱে কয়, "আমাৰ দৰে সৰু দল এটাৰ বাবে ৩-১ গ'লত পৰাস্ত হোৱাটো বহুত বেছি ।"

বুধবাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে ১-১ গ'লত আচৰিত ধৰণে ড্ৰ' হোৱা পৰ্তুগাল আৰু কংগোৰ আগত কলম্বিয়াই গ্ৰুপ কেৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে । অহা বৃহস্পতিবাৰে মেক্সিকোৰ গুৱাডালাজাৰাত কংগোৰ বিৰুদ্ধে খেলিব কলম্বিয়া আৰু হিউষ্টনত উজবেকিস্তানে ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ পর্তুগালৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৷

লগতে পঢ়ক :

ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ হতাশজনক প্ৰদৰ্শন, কংগোৰ বিৰুদ্ধে ১-১ গ’লত ড্র খেলে পৰ্তুগালে

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
বিশ্বকাপ ফুটবল
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬
কলম্বিয়া
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.