ফিফা ২০২৬: বছনিয়া-হাৰ্জেগোভিনাৰ সৈতে ড্ৰ’ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ পইণ্ট লাভ কৰিলে কানাডাই
লাৰিনে কানাডাৰ ঐতিহাসিক গ’লটো দিয়ে । কানাডাই সামৰণি মুহূৰ্তত বিজয়ীৰ ভাবুকি দিছিল যদিও ড্ৰ’তে সন্তুষ্ট হ’বলগীয়া হয় ৷
By AFP
Published : June 13, 2026 at 8:28 AM IST
টৰণ্টো: শুকুৰবাৰে টৰণ্টোত বছনিয়া আৰু হাৰ্জেগোভিনাৰ সৈতে ১-১ গ’লত সমতা স্থাপন কৰি কানাডাই বিশ্বকাপত প্ৰথমটো পইণ্ট লাভ কৰে ।
কানাডাৰ মাটিত খেলা বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলত প্ৰথমাৰ্ধৰ মাজভাগত জোভো লুকিচে বছনিয়াক আগুৱাই নিয়াৰ পিছতে ৭৮ মিনিটত ঘৰুৱা দলৰ হৈ চাইল লেৰিনে সমতা স্থাপন কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে কানাডা বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত দুখন খেলতে পৰাস্ত হৈছিল- ১৯৮৬ আৰু ২০২২ চনত । প্ৰথমাৰ্ধৰ ১৭ মিনিটত ফৰৱাৰ্ড জনাথন ডেভিদে এটা সুযোগ লাভ কৰে, যিটো বছনিয়ান গ’লৰক্ষক নিকোলা ভাচিলজে সহজেই চম্ভালিবলৈ সক্ষম হয় ।
আধা ঘণ্টা সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়ত কানাডাৰ ইছমাইল ক’নে সোণালী সুযোগ লাভ কৰিছিল যদিও তেওঁৰ ষ্ট্ৰাইক বাৰৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ ফলত ষ্টেডিয়ামত থকা ৰঙা পোচাক পৰিহিত লাখ লাখ কানাডিয়ানে হুমুনিয়াহ কাঢ়িবলগীয়া হয় ।
দ্বিতীয়াৰ্ধও একে ধৰণেৰে আৰম্ভ হৈছিল ৷ কানাডা বহুলাংশে আগুৱাই আছিল যদিও সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল । বছনিয়াৰ প্ৰবীণ ডিফেণ্ডাৰ ছিড কোলাচিনাকে ডেভিদৰ ষ্ট্ৰাইক ক্ৰছবাৰত ডাইভাৰ্ট কৰি এটা নিৰ্দিষ্ট গ’ল ৰক্ষা কৰে ।
কিন্তু সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে অৱশেষত লাৰিনে কানাডাৰ ঐতিহাসিক গ’লটো দিয়ে । কানাডাই সামৰণি মুহূৰ্তত বিজয়ীৰ ভাবুকি দিছিল যদিও ড্ৰ’তে সন্তুষ্ট হ’বলগীয়া হয় ৷ ১৮ জুনত ভেংকুৱাৰত কাটাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ খেলিব কানাডাই । লাৰিনে কয়- "মোৰ বাবে এইটো বিশেষ আছিল । মই দলটোক সহায় কৰিবলৈ সাজু আছিলো । মই ভাবিছিলো গ'ল আহিব । কানাডাক মোৰ প্ৰয়োজন হ'লে মই গ'ল দিওঁ আৰু সেই কাম সদায় কৰি আহিছো । আমি মাত্ৰ একাগ্ৰতাৰে খেলিব লাগিব ।"
লগতে পঢ়ক: বিশ্বকাপ ফুটবলত অপ্ৰতিৰোধ্য় ব্ৰাজিল