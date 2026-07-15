৬০ বছৰীয়া প্ৰতিশোধৰ ৰণ: মাৰাডোনা-বেকহামৰ পৰা মেছি-কেনলৈ; 'ভগৱানৰ হাত'ৰ সজীৱ স্মৃতি

৬০ বছৰীয়া প্ৰতিশোধৰ ৰণ: মাৰাডোনা-বেকহামৰ পৰা মেছি-কেনলৈ; 'ভগৱানৰ হাত'ৰ সজীৱ স্মৃতি
১৯৮৬ চনৰ মাৰাডোনাৰ স্মৃতি সজীৱ কৰিবৰ বাবে বুধবাৰৰ মেচখনত আৰ্জেণ্টিনাই মাৰাডোনাৰ সেই গাঢ় নীলা জাৰ্চি পৰিধান কৰি খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব ।
Published : July 15, 2026 at 5:46 PM IST
আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকা
Hand of God- অৰ্থাৎ ভগৱানৰ হাত ! ফিফা বিশ্বকাপৰ এই মুহূৰ্তটো কোনে বাৰু পাহৰিব পাৰে । এফালে চিৰবৈৰী দুই দেশৰ দুভৰিৰ ৰণ, তাতে আকৌ বিতৰ্কিত (অৱশ্যে বিতৰ্কিত বুলি মানি ল'বলৈ অনিশ্চুক) গ'লৰে জয়ৰ ক্ষুধা পূৰণ । হয়, এয়াই আছিল ইংলেণ্ড বনাম আৰ্জেণ্টিনাৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ঐতিহাসিক মেচখনৰ পটভূমি । ফুটবলৰ খেলপথাৰত আৰ্জেণ্টিনা আৰু ইংলেণ্ডৰ মুখামুখি মানেই তীব্ৰ উত্তেজনা, আক্ৰমণ-প্ৰতিশোধৰ ভাবনা, নিজক শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা । তাৰ মাজতে যদি আকৌ ভগৱানৰ সহায় (?) লৈ কোনো দলে বিপক্ষক পৰাস্ত কৰে !
আৰ্জেণ্টিনা-ইংলেণ্ডৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ যুঁজ
এইবাৰ পুনৰ সজীৱ হৈ পৰিছে এই দুখন দেশৰ পুৰণি প্ৰতিশোধপৰায়ণতা (খেলপথাৰত), প্ৰবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু বিতৰ্ক আৰু ৰোমাঞ্চৰ সমাহাৰ । কিয়নো ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত বুধবাৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব ফুটবলৰ এই দুই চিৰবৈৰী দেশ । এই মেচখনৰ বাবে ফুটবল অনুৰাগীয়ে অপেক্ষা কৰিছে এখন ৬০ বছৰীয়া প্ৰতিশোধৰ ৰণ উপভোগ কৰিবলৈ; মাৰাডোনা-বেকহামৰ পৰা মেছি-কেনৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ যুঁজলৈ; লগতে সজীৱ হৈ উঠিছে সেই বিখ্যাত 'ভগৱানৰ হাত'ৰ স্মৃতি ।
ডিয়েগো মাৰাডোনা আৰু 'ভগৱানৰ হাত'
১৯৮৬ চনৰ বিশ্বকাপ ফুটবল । ঘটনাবহুল এই বিশ্বকাপ উপভোগ কৰা প্ৰতিগৰাকী ফুটবল অনুৰাগীৰ মনত এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে সেই বিশেষ মেচখনৰ স্মৃতি । ১৯৮৬ চনৰ বিশ্বকাপত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰ্জেণ্টিনা । আৰু উক্ত মেচখনতে ফুটবল ইতিহাসৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আৰু বিৰল গ'লটো দিছিল মাৰাডোনাই । অৱশ্যে 'ভগৱানৰ হাত'ৰ দ্বাৰা গ'ল দি কোনোদিনে অনুশোচনা কৰা নাই মাৰাডোনাই । বৰঞ্চ তেওঁ গৌৰৱহে কৰিছিল । যাৰ বাবে নিজৰ আত্মজীৱনীত লিখিছে, "শতিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গ'লতকৈ 'ভগৱানৰ হাত'ৰ গ'লটো মোৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰিয় ।" ইয়াৰ সপক্ষেও যুক্তি আগবঢ়াইছে মাৰাডোনাই । কিয় তেওঁৰ প্ৰিয়, "ইংৰাজ বাহিনীৰ চকুৰ সন্মুখতে গ'ল চুৰি কৰিছিলোঁ । তেওঁলোকে একো কৰিবই নোৱাৰিলে ।"
ফকলেণ্ড যুদ্ধ
উল্লেখ্য যে এই বিশ্বকাপৰ চাৰি বছৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল বিখ্যাত ফকলেণ্ড যুদ্ধ । এই যুদ্ধত আৰিজেণ্টিনা পৰাস্ত হোৱাৰ প্ৰতিশোধ ফুটবলৰ খেলপথাৰত উঠাইছিল মাৰাডোনাই । ইয়াৰ লগে লগে ফুটবলে ক্ৰীড়াৰ পৰিধি ভেদ কৰি দেশপ্ৰেমৰ অতুলনীয় নিদৰ্শনলৈ উঠি আহিছিল । এই কথা মাৰাডোনাই নিজেই উল্লেখ কৰিছিল, "বহুতে হয়তো ক'ব পাৰে যে ফুটবলৰ সৈতে যুদ্ধৰ সম্পৰ্ক কি । কিন্তু মই ক'ম যে সম্পৰ্ক আছে । তেওঁলোকে কেনেদৰে আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীসকলক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল আমি জানো । এয়া আছিল তাৰ প্ৰতিশোধ ।" উল্লেখ্য যে ১৯৮২ চনত আৰ্জেণ্টিনা আৰু ব্ৰিটেইনৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল ফকলেণ্ড যুদ্ধ ।
আনহাতে, বহু ক্ষেত্ৰত ক্ৰীড়াংগনত ৰাজনৈতিক সংঘাত, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা তথা ঔপনিৱেশিক মনোভাবে গা কৰি উঠে । ইয়াৰ লগত থাকে আদৰ্শগত মতভেদ, যেনেদৰে ক্ৰিকেটত ভাৰত আৰু পাকিস্তান । ফুটবলৰ খেলপথাৰতো আৰ্জেণ্টিনা আৰু ইংলেণ্ডৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত এই কাৰণসমূহে ক্ৰিয়া কৰি আহিছে । যাৰ বাবে দুয়োটা দল মুখামুখি হোৱা মানেই তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয়, যেন বিনাযুদ্ধই কোনেও কাকো এক ইঞ্চিও মাটি এৰি নিদিব ।
মাৰাডোনাৰ মেচৰ স্মৃতি
এইবাৰৰ বিশ্বকাপত অন্তিম ১৬ত মেক্সিকোৰ বিৰুদ্ধে হেৰী কেন বাহিনী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত মাৰাডোনাৰ সেই বিখ্যাত 'ভগৱানৰ হাত' প্ৰসংগই স্থান লাভ কৰে । কিয়নো মেচখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আজটেকা ষ্টেডিয়ামত, য'ত ইংলেণ্ডৰ অন্তিমখন মেচত এই ঘটনাটো ঘটিছিল । অৱশ্যে সেই বিষাদ স্মৃতি পাহৰি মেক্সিকোক পৰাস্ত কৰি হেৰী কেন বাহিনী পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ উন্নীত হয় । কিন্তু আজটেকাৰ অভিশাপ নেওচি এতিয়া আটলাণ্টাত লিঅ'নেল মেছিৰ অশ্বমেধৰ দৌৰ হেৰী কেনে স্তব্ধ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেয়া বুধবাৰে পৰিষ্কাৰ হ'ব ।
দুয়োখন দেশৰ যুঁজৰ পটভূমি
দুয়োখন দেশৰ মাজত দুভৰিৰ ছন্দৰ ৰণ আৰম্ভ হৈছিল ১৯৬৬ চনত । সেইবাৰ ইংলেণ্ডৰ হাতত ১-০ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল আৰ্জেণ্টিনা । আনহাতে, সেই সময়ৰ আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়ক এণ্টনিঅ' ৰাট্টিনে মাত্ৰ দুই মিনিটৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ হালধীয়া কাৰ্ড লাভ কৰাৰ বাবে খেলপথাৰ এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । অৱশ্যে চলিত বিশ্বকাপৰ সময়তে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । যাৰবাবে ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচত মেছি বাহিনীয়ে হাতত ক'লা বেণ্ড পৰিধান কৰি খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।
আনহাতে, ৰঙা কাৰ্ড লাভ কৰি ৰাট্টিনে ৰেফাৰীৰ চোলাৰ কলাৰত ধৰি ঘোঁচা মাৰিছিল আৰু তাৰ পিছত গৈ দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলৰ মাজত হতাহতি পৰ্যন্ত হৈছিল । ইয়াৰ পিছত দুয়ো দলৰ খেলুৱৈসকলক শান্ত কৰিবলৈ খেলপথাৰত আৰক্ষী নমাবলগা হৈছিল । কিন্তু ৰাট্টিনে ৰেফাৰীক কিয় ঘোঁচা মাৰিছিল ? ৰাট্টিনৰ যুক্তি, "ইংলেণ্ডৰ জাৰ্চি পিন্ধি ৰেফাৰী খেলপথাৰত নামিছে ।" কেৱল সিমানেই নহয়, ৰবাৰ্টো ফেৰেৰায়ো ৰেফাৰীক আক্ৰমণ কৰে আৰু এৰ্মিণ্ডো অ'নেগাই ফিফাৰ উপ-সভাপতি হেৰী কেভানৰ মুখত থুৱাই দিছিল ।
১৯৯৮ চনত আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰতিশোধ
আৰিজেণ্টিনাই এই মেচখনৰ প্ৰতিশোধ লয় ১৯৯৮ চনত । আৰ্জেণ্টিনাৰ খেলুৱৈ ডিয়েগো ছিমিঅ'নোক ফাউল কৰাৰ বাবে ডেভিদ বেকহামে ৰঙা কাৰ্ড খাবলগা হয় । মেচখনত আৰ্জেণ্টিনাই টাইব্ৰেকাৰত জয়লাভ কৰে ।
ইফালে বেকহামেও চাৰি বছৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰতিশোধ লয় । ২০০২ চনৰ বিশ্বকাপ ফুটবলত বেকহামৰ একমাত্ৰ গ'লৰ জৰিয়তে ইংলেণ্ডে আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ লয় ।
২০০২ চনৰ পিছত প্ৰথম মুখামুখি হ'ব ইংলেণ্ড-আৰ্জেণ্টিনা
২০০২ চনৰ পিছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুয়োটা দল মুখামুখি হ'ব । ইয়াৰ পূৰ্বে দুয়োটা দলৰ কোনো খেলুৱৈ পৰস্পৰৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হোৱা নাই, আনকি মেছিও । ইফালে যোৱাবাৰ কাটাৰ বিশ্বকাপত চৌডি আৰবৰ বিৰুদ্ধে আৰ্জেণ্টিনাৰ পৰাজয়ৰ পিছত ৰাজপথত উল্লাস কৰি ইংৰাজ সমৰ্থকসকলে শ্লোগান দিছিল, "মাৰাডোনা এজন প্ৰতাৰক আছিল ।" আনহাতে, এইবাৰৰ বিশ্বকাপত আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰতিখন মেচত ষ্টেডিয়ামত এটাই গান প্ৰতিধ্বনিত হৈছে, 'মুছাছোছ' । এই গানটো ফকলেণ্ড যুদ্ধৰ স্মৃতিত আৰ্জেণ্টানৰ বিখ্যাত বেণ্ড 'লা মোছকা ছে ছে'য়ে প্ৰস্তুত কৰিছে । আৰু সেই গানটোৱেই যেন এতিয়া আৰ্জেণ্টিনা ফুটবলৰ থীম ছং হৈ পৰিছে ।
ইংলেণ্ড-আৰ্জেণ্টিনাৰ সমৰ্থকৰ মাজত সংঘাত
এইবাৰৰ বিশ্বকাপত নৰৱেক পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ইংলেণ্ড । এই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচখনত ইংলেণ্ড আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল । আনহাতে, ছুইজাৰলেণ্ডক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত আৰ্জেণ্টিনাৰ সমৰ্থকসকলে চিঞৰি উঠিছিল, "যুদ্ধ বহু পূৰ্বেই আৰম্ভ হৈ গৈছে ।" আৰু এই যুদ্ধ এতিয়া ছেমি ফাইনেলৰ মেচত প্ৰত্যক্ষ কৰা যাব ।
ফকলেণ্ড যুদ্ধৰ আৰ্জেণ্টিনাৰ খেলুৱৈৰ ওপৰত প্ৰভাৱ
অৱশ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰাটো ভাল হ'ব যে মাৰাডোনাৰ প্ৰজন্মৰ ওপৰত ফকলেণ্ড যুদ্ধৰ যি প্ৰভাৱ পৰিছিল সেয়া মেছিৰ প্ৰজন্মৰ ওপৰত নাই । কিন্তু তথাপিও সেই স্মৃতি এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে, আৰ্জেণ্টিনাৰ নাগৰিকৰ মাজতে হওক বা ফুটবলৰ খেলপথাৰত । যাৰ বাবে বুধবাৰেও ৰক্ত উত্তাল কৰা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাটো স্বাভাৱিক । আনহাতে, ১৯৮৬ চনৰ মাৰাডোনাৰ স্মৃতি সজীৱ কৰিবৰ বাবে বুধবাৰৰ মেচখনত আৰ্জেণ্টিনাৰ দলটোৱে মাৰাডোনাৰ সেই গাঢ় নীলা জাৰ্চি পৰিধান কৰি খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব । ইয়াৰ প্ৰতীকী অৰ্থ হৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত যেন থাকিব মাৰাডোনা-ৰাট্টিন । অৱশ্যে দুয়োগৰাকী কিংবদন্তি খেলুৱৈ কায়িকভাৱে এতিয়া নাই ।
আত্মসন্মানৰ যুঁজ
এটা কথা ঠিক যে বিশ্বৰ কোটি কোটি ফুটবল অনুৰাগী আৰু আৰ্জেণ্টিনা-ইংলেণ্ডৰ সমৰ্থকে এখন অতি ৰোমাঞ্চকৰ মেচ উপভোগ কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে । আনহাতে, দুয়োটা দলৰ বাবে এই মেচখন আত্মসন্মান আৰু স্বাভিমানৰো প্ৰতীক হৈ পৰিছে । সেয়ে বুধবাৰে আটলাণ্টাত কেৱল দুটা দলৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ ৰণ হোৱাৰ বিপৰীতে এখন যুদ্ধলৈ পৰ্যৱসিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক । আৰু এই যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল ৬০ বছৰ পূৰ্বে । এই যুদ্ধই মাৰাডোনা-বেকহামৰ যুগ অতিক্ৰম কৰি মেছি-কেনৰ যুগলৈকে চলি আছে । ইয়াত ফুটবলৰ জৰিয়তে দুয়োখন দেশে এক অনন্য অভিধাৰ সন্ধান কৰিব আৰু সেয়া হৈছে দেশপ্ৰেম ।