FIDE বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ পৰা বাহিৰ পি হৰিকৃষ্ণ, ভাৰতৰ একমাত্ৰ আশা অৰ্জুন এৰিগাইছিৰ ওপৰত
ফিডে বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অৰ্জুনে চীনৰ ৱেই য়িৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
Published : November 17, 2025 at 6:24 PM IST
পানাজী : দেওবাৰে পানাজীত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ফিডে বিশ্বকাপৰ পঞ্চম ৰাউণ্ডত মেক্সিকোৰ জোচে মাৰ্টিনেজ আলকান্তৰাৰ হাতত পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ টাইব্ৰেকত গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ পি হৰিকৃষ্ণ পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ আশা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিব দ্বিতীয় ছিড গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ অৰ্জুন এৰিগাইছিৰ ওপৰত ।
অৰ্জুনে দুখন ধ্ৰুপদী খেলত দুবাৰৰ চেম্পিয়ন গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ লেভন আৰোনিয়ানক ১.৫-০.৫ ত পৰাস্ত কৰিছিল যদিও দুখন ধ্ৰুপদী খেল ড্ৰ’ হোৱাৰ পিছত হৰিকৃষ্ণই মাৰ্টিনেজৰ বিৰুদ্ধে টাইব্ৰেকত জয়ী হ’বলগীয়া হৈছিল । ১৫ মিনিটৰ সময় নিয়ন্ত্ৰণ থকা প্ৰথম দুখন ৰেপিড খেলো ড্ৰ’ত সমাপ্ত হয় ।
১০ মিনিটৰ সময় নিয়ন্ত্ৰণ থকা পৰৱৰ্তী ছেটত ৰেপিড গেমছত হৰিকৃষ্ণই বগা ৰঙৰ সৈতে জয়ৰ বাবে চেষ্টা প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু নিজৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ১৪টা খোজৰ পিছত ঘড়ীত প্ৰায় এক মিনিট যোগ কৰিছিল । কিন্তু মাৰ্টিনেজে নিজৰ কাউণ্টাৰৰ সৈতে সাজু হৈ আছিল আৰু লাহে লাহে কিন্তু নিশ্চিতভাৱে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল যেতিয়া ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে কুইনৰ ব্যৱসায় কৰিছিল আৰু মাৰ্টিনেজে ৫৯টা খোজৰ পিছত ৰুক-প’ন এণ্ডগেমত খেলখন জয় কৰিছিল । দ্বিতীয়খন খেলত ক’লা ৰঙৰে জয়ী হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল যদিও তেওঁ ড্ৰ’হে কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল আৰু ৩০টা খোজত প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হয় ।
আন আন টাইব্ৰেকত গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ ছেম শ্বেংকলেণ্ডে প্ৰথমখন টাইব্ৰেক ৰেপিড গেমত প্ৰাক্তন বিশ্ব ৰেপিড চেম্পিয়ন গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ ডেনিল ডুবভক পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ আন্দ্ৰে ইচিপেংকোৱে বগা ৰঙৰে জয়লাভ কৰে আৰু তাৰ পিছত গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ এলেক্সি গ্ৰেবনেভৰ বিৰুদ্ধে ক’লাৰ সৈতে ড্ৰ’ কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । চূড়ান্ত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলিষ্ট আছিল জাৰ্মানীৰ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ আলেকজেণ্ডাৰ ডনচেংকো, যিয়ে ভিয়েটনামৰ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ লে কোৱাং লিয়েমক পৰাস্ত কৰিছিল ।
সোমবাৰে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অৰ্জুনে চীনৰ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ ৱেই য়ি, শ্বেংকলেণ্ডে এছিপেনকোৰ বিৰুদ্ধে আৰু মাৰ্টিনেজে গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ জাভোখিৰ চিণ্ডাৰভৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ পিছত সম্পূৰ্ণ ফলাফল
জাভোখিৰ চিণ্ডাৰভ (উজবেকিস্তান)য়ে ফ্ৰেড্ৰিখ শ্বানে (জাৰ্মানী)ক ১.৫-০.৫ ত পৰাস্ত কৰে; অৰ্জুন এৰিগাইছি (ভাৰত)ৰ হাতত পৰাস্ত হয় লেভন আৰোনিয়ান (আমেৰিকা); ছেম শ্বেংকলেণ্ডে (আমেৰিকা) ডেনিল ডুব’ভ (এফআইডিই)ক ৩-১ ত পৰাস্ত কৰে; আলেকজেণ্ডাৰ ডনচেংকো (জাৰ্মানী) লিয়েম লে কোৱাং (ভিয়েটনাম)ক ৪.৫-৩.৫ ত পৰাস্ত কৰে; গেব্ৰিয়েল চাৰ্গিছিয়ান (আৰ্মেনিয়া) নোডিৰবেক ইয়াকুব’ভ (উজবেকিস্তান)ৰ হাতত ০.৫-১.৫ ত পৰাস্ত হয়; আন্দ্ৰে ইচিপেংকো (Fide)ৰ বিৰুদ্ধে আলেক্সি গ্ৰেবনেভ (Fide) ২.৫-১.৫; চেভিয়ন চেমুৱেল (আমেৰিকা) ৱেই য়ি (চি এইচ এন)ৰ হাতত ০.৫-১.৫ ত পৰাস্ত হয়; জোচে এডুয়াৰ্ডো মাৰ্টিনেজ আলকান্তৰা (মেক্সিকো) পি হৰিকৃষ্ণ (ভাৰত)ক ৩.৫-১.৫ পৰাস্ত কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ফিডে মহিলা দবা বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল দিব্যা দেশমুখৰ, এই খিতাপ দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা তেওঁ