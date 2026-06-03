ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি: সীমিত সুবিধাৰ মাজতো অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মই দেখিছে সপোন

১২ জুনৰ পৰা ফুটবলৰ জ্বৰ আক্ৰান্ত হ'ব সমগ্ৰ বিশ্ব । নিশকতীয়া হৈ পৰা অসমৰ ফুটবলক লৈও বহু সপোনা দেখিছে সংগঠক, প্ৰশিক্ষক, খেলুৱৈ তথা অভিভাৱকে ।

Fall of Football in Assam
বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি : সীমিত সুবিধাৰ মাজতো অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মই দেখিছে সপোন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 5:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: অহা ১২ জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ । বিশ্বৰ ৪৮ খন দেশে এই ফুটবলৰ মহাৰণৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিক'ত ফুটবল মেচবোৰ অনুষ্ঠিত হ'ব । এই ফিফা বিশ্বকাপক লৈ প্ৰতিখন দেশতে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে ।

বিশ্বকাপত অংশ লোৱা বা নোলোৱা প্ৰতিখন দেশৰে ফুটবল অনুৰাগীসকলৰ গভীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে । ভাৰতে এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই যদিও ভাৰতো ফুটবল জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে । ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই অসমো । ন-পুৰণি খেলুৱৈৰ লগতে অসমৰ ফুটবল অনুৰাগীসকলৰ উৎসাহ আগন্তুক প্ৰতিযোগিতাক লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে যদিও এসময়ত ফুটবলক লৈ গৌৰৱ কৰা অসম যেন আজিৰ দিনত এই ক্ৰীড়াক লৈ নিশকতীয়া হৈ পৰিছে । এসময়ত গাৱেঁ-ভূঞে, নগৰে-চহৰে জনপ্ৰিয় ফুটবল এতিয়া ক্ৰিকেট খেলৰ ব্যাপক প্ৰভাৱত আক্ৰান্ত হৈছে । লগতে আজিৰ দিনত ক্ৰীড়াক কেন্দ্ৰ কৰি অভিভাৱকৰ চিন্তাও সলনি হৈছে । ক্ৰীড়াক লৈ সন্তানৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ বাবে ক্ৰিকেটক বাদ দি দলীয় খেলৰ সলনি ব্যক্তিগত খেলসমূহত সন্তানক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে । ফলত টেবুল টেনিছ, বেডমিণ্টন, সাঁতোৰ আদি হৈ পৰিছে অভিভাৱকৰ প্ৰথম পচন্দ ।

অৱশ্যে খেলপথাৰৰ অভাৱ আৰু উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱো এই অনিহাৰ অন্যতম কাৰণ । গাৱঁত খেলৰ পৰিৱেশ কমি অহাৰ লগতে নগৰত ফুটবল খেলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খেলপথাৰৰ অভাৱ । আনহাতে ক্ৰিকেটত পাৰদৰ্শী খেলুৱৈ উলিয়াই আনিবৰ বাবে তৃণমূলৰ পৰা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে কিন্তু ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত এনে প্ৰতিযোগিতাৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে । যাৰ বাবে এসময়ত অসমৰ পৰা ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা গিলবাৰ্টছন চাংমা, দুৰ্গা বড়ো, হলিচৰণ নাৰ্জাৰী, প্ৰতিভ সুন্দৰ গগৈ, অপৰ্ণা নাৰ্জাৰী আদিৰ দৰে প্ৰতিভা কমকৈ বিকশিত হৈছে । অৱশ্যে ভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্ব'নৰ উদ্যোগত অসম ফুটবলেও কেতবোৰ নতুন প্ৰতিযোগিতা আৰু পাইলট প্ৰজেক্টৰ আৰম্ভণি কৰিছে । তথাপিও যেন অসম ফুটবল সন্থাই যথোপযুক্ত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ৰাজনৈতিক নেতাৰ হাঁতোৰাত যেন বন্দী হৈ ৰৈছে অসম ফুটবল সন্থা ।

ফুটবলৰ প্ৰসাৰ আৰু খেলুৱৈ বিকাশৰ বাবে কাম কৰা ক্ৰীড়া সংগঠকৰ মন্তব্য (ETV Bharat)

অসমৰ ফুটবল ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী ক্ৰীড়া সংগঠক অনিল আচাৰ্যই এই সন্দৰ্ভত কয়, "এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সপোন আছিল । ২০১৪ চনত মই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো পঞ্জীয়ন কৰিছোঁ । মোৰ ল'ৰাৰ লগতে আন কেইবাজনকো প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । লকডাউনৰ সময়ত মই ঘৰলৈ লৈ গৈ প্ৰশিক্ষণ দিছিলোঁ । ইয়াৰ পৰা বহু ল'ৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে । মোৰ ল'ৰাইও ডুবাইত প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা পাইছে । অসম ফুটবল সন্থা আছে বুলি মই ভবাই নাই । মোৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ এজনো ল'ৰা তাত সুবিধা পোৱা নাই । সেয়ে অসম ফুটবলৰ ওপৰত আশা কৰি লাভ নাই ।"

এনে মিশ্ৰিত পৰিকাঠামোৰ মাজতো কিন্তু ফুটবলক লৈ আশাবাদী একাংশ খেলুৱৈৰ লগতে ক্ৰীড়া সংগঠক । একাংশ সংগঠকে অব্যাহত ৰাখিছে শিশুৰ প্ৰশিক্ষণ । একাংশ সংগঠকে সীমিত পুঁজি আৰু পৰিকাঠামোৰ পাছতো বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ।

অসমত ফুটবলৰ বাবে কৰণীয় বহুত আছে (ETV Bharat)

এগৰাকী প্ৰাক্তন ফুটবলাৰে কয়, "আগতে আমাৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা কম আছিল । ফুটবলৰ প্ৰতি গুৰুত্বও বেছি আছিল । এতিয়া ক্ৰিকেটৰ প্ৰভাৱ বেছি ।" অভিভাৱকো সন্তানৰ ইচ্ছাক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ খেলপথাৰলৈ আহিছে । আশা কৰিছে চেষ্টা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বলত এদিন সফলতা লাভ কৰিব । নতুন খেলুৱৈসকলেও বিচাৰিছে কিছু আধুনিক সুবিধা । উন্নত খেলপথাৰ আৰু উন্নত সামগ্ৰী পৰ্যাপ্ত পালে খেলৰ উন্নতি হোৱাতো সম্ভৱ হ'ব ।

সীমিত সুবিধাৰ মাজতো অসমৰ ফুটবল খেলুৱৈয়ে দেখিছে সপোন (ETV Bharat)

ৰেহান আহমেদ নামৰ শিৱসাগৰৰ এগৰাকী খেলুৱৈয়ে কয়, "ফুটবল খেলুৱৈ হিচাপে আমাক আৰু সুবিধা লাগে । বাহিৰত যিহেতু খেলি আহিছোঁ তাত ক্লাৱ বুলিয়ে নহয় বিদ্যালয়ৰ দলেও সুবিধা বহুত পায় । খেলপথাৰো উন্নত । আমাক খেলপথাৰ আৰু খেলৰ সঁজুলিখিনি দিলে আমাৰ ভৱিষ্যৎ আছে ।"

অৱশ্যে অসমত এতিয়ালৈকে ফুটবল খেল অথবা খেলুৱৈক কেন্দ্ৰ কৰি সংগঠিত অনুৰাগীৰ কোনো ফ'ৰাম নাই, নাই কোনো ফেনক্লাৱ । এনে অভাৱ বা দুৰ্দশাৰ মাজতো অসমত ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা এতিয়াও আছে । সকলোৰে নিজা নিজা পচন্দৰ দেশ আৰু খেলুৱৈ আছে । এই পচন্দক লৈ সৃষ্টি হয় সমৰ্থনৰ ঢৌ ।

এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা আগন্তুক বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ । কোন দেশ জয়ী হ'ব ? কোন দেশে ভাল খেলিও কেৱল ভাগ্যৰ অভাৱত খালি হাতেৰে উভতিব ? কাৰ পচন্দৰ খেলুৱৈয়ে লাভ কৰিব গ'ল্ডেন বুট ? এই সকলো উৎকণ্ঠা ১৯ জুলাই তাৰিখে নিউ জাৰ্চিৰ মেট লাইফ ষ্টেডিয়ামৰ ফাইনেলত অন্ত পৰিব !

লগতে পঢ়ক :

দেশৰ ক্ৰীড়া ৰাজধানী হ'ব ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী

TAGGED:

ASSAM FOOTBALL
শিৱসাগৰ
ফুটবল
অসম ফুটবল সন্থা
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.