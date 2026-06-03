বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি: সীমিত সুবিধাৰ মাজতো অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মই দেখিছে সপোন
১২ জুনৰ পৰা ফুটবলৰ জ্বৰ আক্ৰান্ত হ'ব সমগ্ৰ বিশ্ব । নিশকতীয়া হৈ পৰা অসমৰ ফুটবলক লৈও বহু সপোনা দেখিছে সংগঠক, প্ৰশিক্ষক, খেলুৱৈ তথা অভিভাৱকে ।
Published : June 3, 2026 at 5:04 PM IST
শিৱসাগৰ: অহা ১২ জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ । বিশ্বৰ ৪৮ খন দেশে এই ফুটবলৰ মহাৰণৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিক'ত ফুটবল মেচবোৰ অনুষ্ঠিত হ'ব । এই ফিফা বিশ্বকাপক লৈ প্ৰতিখন দেশতে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে ।
বিশ্বকাপত অংশ লোৱা বা নোলোৱা প্ৰতিখন দেশৰে ফুটবল অনুৰাগীসকলৰ গভীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে । ভাৰতে এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই যদিও ভাৰতো ফুটবল জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে । ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই অসমো । ন-পুৰণি খেলুৱৈৰ লগতে অসমৰ ফুটবল অনুৰাগীসকলৰ উৎসাহ আগন্তুক প্ৰতিযোগিতাক লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে যদিও এসময়ত ফুটবলক লৈ গৌৰৱ কৰা অসম যেন আজিৰ দিনত এই ক্ৰীড়াক লৈ নিশকতীয়া হৈ পৰিছে । এসময়ত গাৱেঁ-ভূঞে, নগৰে-চহৰে জনপ্ৰিয় ফুটবল এতিয়া ক্ৰিকেট খেলৰ ব্যাপক প্ৰভাৱত আক্ৰান্ত হৈছে । লগতে আজিৰ দিনত ক্ৰীড়াক কেন্দ্ৰ কৰি অভিভাৱকৰ চিন্তাও সলনি হৈছে । ক্ৰীড়াক লৈ সন্তানৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ বাবে ক্ৰিকেটক বাদ দি দলীয় খেলৰ সলনি ব্যক্তিগত খেলসমূহত সন্তানক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে । ফলত টেবুল টেনিছ, বেডমিণ্টন, সাঁতোৰ আদি হৈ পৰিছে অভিভাৱকৰ প্ৰথম পচন্দ ।
অৱশ্যে খেলপথাৰৰ অভাৱ আৰু উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱো এই অনিহাৰ অন্যতম কাৰণ । গাৱঁত খেলৰ পৰিৱেশ কমি অহাৰ লগতে নগৰত ফুটবল খেলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খেলপথাৰৰ অভাৱ । আনহাতে ক্ৰিকেটত পাৰদৰ্শী খেলুৱৈ উলিয়াই আনিবৰ বাবে তৃণমূলৰ পৰা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে কিন্তু ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত এনে প্ৰতিযোগিতাৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে । যাৰ বাবে এসময়ত অসমৰ পৰা ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা গিলবাৰ্টছন চাংমা, দুৰ্গা বড়ো, হলিচৰণ নাৰ্জাৰী, প্ৰতিভ সুন্দৰ গগৈ, অপৰ্ণা নাৰ্জাৰী আদিৰ দৰে প্ৰতিভা কমকৈ বিকশিত হৈছে । অৱশ্যে ভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্ব'নৰ উদ্যোগত অসম ফুটবলেও কেতবোৰ নতুন প্ৰতিযোগিতা আৰু পাইলট প্ৰজেক্টৰ আৰম্ভণি কৰিছে । তথাপিও যেন অসম ফুটবল সন্থাই যথোপযুক্ত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ৰাজনৈতিক নেতাৰ হাঁতোৰাত যেন বন্দী হৈ ৰৈছে অসম ফুটবল সন্থা ।
অসমৰ ফুটবল ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী ক্ৰীড়া সংগঠক অনিল আচাৰ্যই এই সন্দৰ্ভত কয়, "এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সপোন আছিল । ২০১৪ চনত মই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো পঞ্জীয়ন কৰিছোঁ । মোৰ ল'ৰাৰ লগতে আন কেইবাজনকো প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । লকডাউনৰ সময়ত মই ঘৰলৈ লৈ গৈ প্ৰশিক্ষণ দিছিলোঁ । ইয়াৰ পৰা বহু ল'ৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে । মোৰ ল'ৰাইও ডুবাইত প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা পাইছে । অসম ফুটবল সন্থা আছে বুলি মই ভবাই নাই । মোৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ এজনো ল'ৰা তাত সুবিধা পোৱা নাই । সেয়ে অসম ফুটবলৰ ওপৰত আশা কৰি লাভ নাই ।"
এনে মিশ্ৰিত পৰিকাঠামোৰ মাজতো কিন্তু ফুটবলক লৈ আশাবাদী একাংশ খেলুৱৈৰ লগতে ক্ৰীড়া সংগঠক । একাংশ সংগঠকে অব্যাহত ৰাখিছে শিশুৰ প্ৰশিক্ষণ । একাংশ সংগঠকে সীমিত পুঁজি আৰু পৰিকাঠামোৰ পাছতো বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ।
এগৰাকী প্ৰাক্তন ফুটবলাৰে কয়, "আগতে আমাৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা কম আছিল । ফুটবলৰ প্ৰতি গুৰুত্বও বেছি আছিল । এতিয়া ক্ৰিকেটৰ প্ৰভাৱ বেছি ।" অভিভাৱকো সন্তানৰ ইচ্ছাক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ খেলপথাৰলৈ আহিছে । আশা কৰিছে চেষ্টা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বলত এদিন সফলতা লাভ কৰিব । নতুন খেলুৱৈসকলেও বিচাৰিছে কিছু আধুনিক সুবিধা । উন্নত খেলপথাৰ আৰু উন্নত সামগ্ৰী পৰ্যাপ্ত পালে খেলৰ উন্নতি হোৱাতো সম্ভৱ হ'ব ।
ৰেহান আহমেদ নামৰ শিৱসাগৰৰ এগৰাকী খেলুৱৈয়ে কয়, "ফুটবল খেলুৱৈ হিচাপে আমাক আৰু সুবিধা লাগে । বাহিৰত যিহেতু খেলি আহিছোঁ তাত ক্লাৱ বুলিয়ে নহয় বিদ্যালয়ৰ দলেও সুবিধা বহুত পায় । খেলপথাৰো উন্নত । আমাক খেলপথাৰ আৰু খেলৰ সঁজুলিখিনি দিলে আমাৰ ভৱিষ্যৎ আছে ।"
অৱশ্যে অসমত এতিয়ালৈকে ফুটবল খেল অথবা খেলুৱৈক কেন্দ্ৰ কৰি সংগঠিত অনুৰাগীৰ কোনো ফ'ৰাম নাই, নাই কোনো ফেনক্লাৱ । এনে অভাৱ বা দুৰ্দশাৰ মাজতো অসমত ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা এতিয়াও আছে । সকলোৰে নিজা নিজা পচন্দৰ দেশ আৰু খেলুৱৈ আছে । এই পচন্দক লৈ সৃষ্টি হয় সমৰ্থনৰ ঢৌ ।
এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা আগন্তুক বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ । কোন দেশ জয়ী হ'ব ? কোন দেশে ভাল খেলিও কেৱল ভাগ্যৰ অভাৱত খালি হাতেৰে উভতিব ? কাৰ পচন্দৰ খেলুৱৈয়ে লাভ কৰিব গ'ল্ডেন বুট ? এই সকলো উৎকণ্ঠা ১৯ জুলাই তাৰিখে নিউ জাৰ্চিৰ মেট লাইফ ষ্টেডিয়ামৰ ফাইনেলত অন্ত পৰিব !
লগতে পঢ়ক :