দীৰ্ঘদিনীয়া কেৰিয়াৰ সামৰিলে ইংলেণ্ডৰ অধিনায়ক বেন ষ্ট’কছে

দীৰ্ঘদিনীয়া কেৰিয়াৰ সামৰিলে ইংলেণ্ডৰ অধিনায়ক বেন ষ্ট’কছে
নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা তৃতীয়খন টেষ্টৰ সময়ত ইংলেণ্ডৰ অধিনায়ক বেন ষ্ট’কছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
Published : June 28, 2026 at 11:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ ৷ ইংলেণ্ড আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত চলি থকা টেষ্ট মেচৰ শৃংখলাৰ সময়তে ইংলেণ্ডে এক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ দলটোৰ অধিনায়ক বেন ষ্ট’কছে আকস্মিকভাৱে সকলো ধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷ চতুৰ্থ দিনৰ খেলৰ মাজভাগতে ইংলেণ্ডৰ দলটোৱে এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰে ।
এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ফলত ষ্টকছৰ ১৫ বছৰীয়া ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰৰ অন্ত পৰিব ৷ ক্ৰিকেটাৰগৰাকী ২০১৯ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ জয়ৰ নায়ক আছিল । আনহাতে, ২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত জয়ী হোৱা ইংলেণ্ডৰ দলটোৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য আছিল আৰু একেটা বছৰতে টেষ্ট দলৰ অধিনায়ক হৈছিল ।
One of England's all-time greatest captains, Ben Stokes, has decided to retire from international cricket at the end of this Test match.— England Cricket (@englandcricket) June 28, 2026
Ben, you have been the most inspirational captain, leader and legend this team could have ever hoped for.
We love you so much and wish you… pic.twitter.com/U5grq0F0kj
প্ৰথম টেষ্টৰ পিছত নাইট ক্লাবত সংঘটিত হোৱা এক অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ পিছত অনুশাসনমূলক কাৰণত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ পৰা বাহিৰ হৈছিল ৩৫ বছৰীয়া অলৰাউণ্ডাৰগৰাকী ।
ইংলেণ্ড ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে ইংলেণ্ড ক্ৰিকেটে এনেদৰে কয়, ‘‘ইংলেণ্ডৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অধিনায়ক হিচাপে পৰিচিত বেন ষ্ট'কছে এইখন টেষ্ট মেচৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । বেন, আপুনি এই দলটোৰ বাবে সৰ্বাধিক প্ৰেৰণাদায়ক অধিনায়ক, নেতা আৰু এগৰাকী কিংবদন্তী ক্ৰিকেটাৰ ৷ আমি আপোনাক বহুত ভালপাওঁ আৰু আপোনাৰ অৱসৰৰ বাবে শুভকামনা জনাইছো ।’’
ষ্ট’কছে নিজৰ সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে কি কয় ?
ষ্ট’কছে এক আবেগিক ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে নিজৰ সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে এনেকৈ কয়, ‘‘এই সিদ্ধান্তৰ কাৰণসমূহ পিছতো আলোচনা কৰিব পৰা যাব ৷ মই এই দলটোৰ বাবে, আপোনালোকৰ বাবে আৰু মোৰ আগৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবেও বহুবাৰ মোৰ সৰ্বস্ব উজাৰি দিছো ৷ পুনৰ এবাৰ মই এয়া কৰিব বিচাৰো । মই মাত্ৰ সেইটোৱেই বিচাৰো । আমি অতি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ মই মাত্ৰ বিচাৰো ফলাফল যিয়েই নহওক কিয়, সেই খেলপথাৰৰ পৰা মই আঁতৰি থাকিবলগাৰ কথাটো শুনি এই দলটোৱে শেষৰ দুটা দিনত নিজৰ সকলোখিনি দিছে । মই মাত্ৰ বিচাৰো যে সকলোৱে নিজৰ সকলোখিনি দিব । মই আবেগিক হ’বলৈ এৰি মাথোঁ কামত মনোযোগ দিছো ৷ অনুগ্ৰহ কৰি বাকী সকলোৱে মোৰ সৈতে থিয় হওঁক ৷’’
বেন ষ্ট’কছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰ
ষ্ট’কছে ১২২ খন টেষ্ট মেচ খেলিছে ৷ ইয়াৰে ৪৪খন টেষ্ট মেচত অধিনায়কত্ব কৰিছে । ইংলেণ্ডৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিনায়ক হিচাপে তেওঁ দলটোক ২৪ বাৰ জয়ৰ সোৱাদ দিছে । ষ্ট’কছৰ অধিনায়কত্বৰে ইংলেণ্ডে ১৭ খন মেচত প্ৰতিপক্ষৰ বিৰুদ্ধে পৰাজিত হৈছিল ৷ দুখন মেচ অমীমাংসিতভাৱে সামৰণি পৰিছিল ৷ ষ্ট’কছৰ জয়ৰ শতাংশ ৫৮.৫৩% ।
২০২২ চনৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত তেওঁ ১১৪ খন এদিনীয়া আৰু ৪৩ খন টি-২০ খেল খেলিছে । ৰেডবল ক্ৰিকেটত ৩৫ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৭,২৪৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ২৫১ টা উইকেট দখল কৰাৰ অভিলেখ গঢ়িছে । এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ষ্ট’কছে ৩,৪৬৩ ৰাণ সংগ্ৰহ আৰু ৭৪ টা উইকেট দখল কৰিছে ৷ টি-২০ ক্ৰিকেটতো ৫৮৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ২৬ টা উইকেট দখল কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: বিশ্বকাপৰ ইৰাণ-ইজিপ্তৰ মেচত উৰিল ৰামধেনু পতাকা; কিয় উৰিল এই পতাকা ?