ETV Bharat / sports

ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ইংলেণ্ডৰ টি-২০ শৃংখলাৰ দল ঘোষণা

১ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পাঁচখন খেলৰ টি-২০ শৃংখলাৰ বাবে ইংলেণ্ডে ১৭ জনীয়া দল ঘোষণা কৰিছে ।

ENG VS IND T20 SERIES
ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাৰ দল ঘোষণা ইংলেণ্ডৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অহা মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাঁচখন খেলৰ টি-২০ শৃংখলাৰ বাবে ইংলেণ্ডে ১৭ জনীয়া দল ঘোষণা কৰিছে । হেৰী ব্ৰুকে দলটোৰ নেতৃত্ব দিব ৷ চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে টি-২০ বিশ্বকাপত অংশ ল’ব নোৱৰা জৰ্ডান কক্স, ছনি বেকাৰ আৰু ছাকিব মাহমুদো এই শৃংখলাৰ জৰিয়তে পুনৰ টি-২০ দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে ৷ ফাষ্ট বলাৰ ব্ৰাইডন কাৰ্ছ আৰু অল ৰাউণ্ডাৰ জেমী অভাৰটন আঘাতৰ বাবে শৃংখলাৰ পৰা আঁতৰি আছে ৷

ইংলেণ্ড ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে আনকেপড বাওঁহাতৰ স্পিন বলিং অলৰাউণ্ডাৰ জেমছ ক’লছক প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ৷ ২০২৬ চনৰ পুৰুষৰ হাণ্ড্ৰেড প্ৰতিযোগিতাত আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ২২ বছৰীয়া ক’লেছে ছানৰাইজাৰ্ছ ইষ্টাৰ্ণ কেপ আৰু ইংলেণ্ড লায়ন্সৰ হৈ এছএ২০ত খেলিছে ৷

ইংলেণ্ডৰ টি-২০ দল

হেৰী ব্ৰুক (অধিনায়ক), ৰেহান আহমেদ, জোফ্ৰা আৰ্চাৰ, চনি বেকাৰ, টম বেণ্টন, জেকব বেথেল, জোছ বাটলাৰ, ফিল ছল্ট, জেমছ ক’লছ, জৰ্ডান কক্স, ছেম কাৰাণ, লিয়াম ড’ছন, উইল জেকছ, চাকিব মাহমুদ, আদিল ৰছিদ, জোছ টংগে, আৰু লুক উড ৷

ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড টি-২০ শৃংখলাৰ সূচী :

ইংলেণ্ডে শ্ৰেয়াছ আয়াৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলটোক পাঁচখন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচৰ বাবে আতিথ্য প্ৰদান কৰিব ৷ প্ৰথমখন মেচ ১ জুলাইত চেষ্টাৰ-লে-ষ্ট্ৰীটত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ দ্বিতীয়খন খেল ৪ জুলাইত মানচেষ্টাৰত আৰু তৃতীয়খন মেচ ৭ জুলাইত নটিংহামত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ চতুৰ্থ আৰু পঞ্চমখন খেল ক্ৰমে ৯ আৰু ১১ জুলাইত ব্রিষ্টল আৰু চাউথমপটনত অনুষ্ঠিত হ’ব৷

ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড টি-২০ শৃংখলা মেচৰ সময়

ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে ফ্লাডলাইটৰ তলত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া টি-২০ ছিৰিজৰ মেচৰ আৰম্ভণিৰ সময় এঘণ্টা আগুৱাই দিছে ৷ টিভিৰ দৰ্শকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশাত মেচৰ সময়সূচীত সালসলনি কৰা হৈছে ৷ সেই অনুসৰি প্ৰথম, তৃতীয়, আৰু চতুৰ্থ টি-২০ মেচখন নিশা ১০:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ৷ আনহাতে দ্বিতীয় আৰু পঞ্চম মেচখন নিশা ৭:০০ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ভাৰতীয় অনুৰাগীয়ে চ’নী স্প’ৰ্টছ চেনেলত শৃংখলাটো চাব পাৰিব ৷ আনহাতে মেচসমূহৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং চ’নী লিভ এপত উপলব্ধ হ’ব ৷

আয়াৰলেণ্ডৰ টি-২০ দল ঘোষণা

ইংলেণ্ড শৃংখলাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় দলটোৱে ২৬ আৰু ২৮ জুনত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দুখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলা খেলিব ৷ আয়াৰলেণ্ডেও এই শংখলাৰ বাবে নিজৰ দল ঘোষণা কৰিছে ৷ উপ-অধিনায়ক লৰ্কান টাকাৰক টি-২০ দলৰ পূৰ্ণকালীন অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে মেথিউ হ’লাৰ্ড, জে মুণ্ড্ৰা আৰু ৰুবেন উইলছনক প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷

ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আয়াৰলেণ্ডৰ টি-২০ দল

লৰ্কান টাকাৰ (অধিনায়ক), ৰছ এডাইৰ, বেন কেলিটজ, গেৰেথ ডেলানি, জৰ্জ ডক্ৰেল, ষ্টিফেন ড’হেনি, মেথিউ হামফ্ৰেছ, গেভিন হ’ই, মেথিউ হ’লাৰ্ড, লিয়াম মেককাৰ্থী, জে মুণ্ড্ৰা, হেৰী টেক্টৰ, টিম টেক্টৰ, আৰু ৰুবেন উইলছন ৷

আয়াৰলেণ্ড-ইংলেণ্ড টি-২০ শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় দল

শ্ৰেয়াছ আয়াৰ (অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু চেমছন (উইকেটকীপাৰ), ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), শিৱম ডুবে, তিলক বৰ্মা (উপ অধিনায়ক), নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, অক্ষৰ পেটেল, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ৰবি বিষ্ণৈ, হৰ্ষিত ৰাণা, আৰ্শদীপ সিং, প্ৰিন্স যাদৱ, বৈভৱ সূৰ্যবংশী, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ ৷

লগতে পঢ়ক : ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এদিনীয়া দল ঘোষণা; কোহলীৰ অংশগ্ৰহণক লৈ অনিশ্চয়তা

TAGGED:

ENGLAND T20 SQUAD
ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড
টি ২০
ইটিভি ভাৰত অসম
ENG VS IND T20 SERIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.