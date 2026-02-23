টি-২০ বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ ৮ত ইংলেণ্ডৰ আকৰ্ষণীয় জয়, ৫১ ৰাণত পৰাস্ত শ্ৰীলংকা

টি-২০ বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ ৮ত ইংলেণ্ডৰ আকৰ্ষণীয় জয়, ৫১ ৰাণত পৰাস্ত শ্ৰীলংকা
ইংলেণ্ডে ১৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত শ্ৰীলংকাক মাত্ৰ ৯৫ ৰাণত অল আউট কৰে ।
Published : February 23, 2026 at 1:29 AM IST
হায়দৰাবাদ : পালেকেলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ৫১ ৰাণৰ বৃহৎ জয়লাভ কৰি ইংলেণ্ডে ছুপাৰ ৮ অভিযানৰ শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰে । ফিলিপ ছল্টে বেটেৰে যাদু দেখুৱাই কঠিন খেলপথাৰত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে উইল জেকছে বলৰ সৈতে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন কৰি তিনিটা উইকেট দখল কৰে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ইংলেণ্ডে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ত একেৰাহে ১২ সংখ্যক জয়লাভ কৰে ।
ইংলেণ্ড বনাম শ্ৰীলংকা :
ইংলেণ্ড ১৪৭ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি ঘৰুৱা খেলপথাৰত নমা শ্ৰীলংকাৰ বাবে এই লক্ষ্য কঠিন যেন অনুভৱ হোৱা নাছিল যদিও দলটো ৯৫ ৰাণত অল আউট হয় । ইয়াৰ পূৰ্বেও গ্ৰুপ পৰ্যায়ত একেধৰণৰ খেলপথাৰত শ্ৰীলংকাই অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰিছিল । অৱশ্যে ইংলেণ্ডৰ বলাৰসকলে শ্ৰীলংকাৰ বেটছমেনসকলৰ ওপৰত আৰম্ভণিৰে পৰা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি মুক্তভাৱে ৰাণ কৰিবলৈ বাধা দিছিল ।
A brilliant bowling effort sees England seal a commanding victory over Sri Lanka in the #T20WorldCup Super 8 👊— ICC (@ICC) February 22, 2026
📝: https://t.co/z6S9D2Pio1 pic.twitter.com/doTPDuqbY8
আয়োজক দলৰ হৈ কেৱল অধিনায়ক দছুন শনাকাইহে ২৪টা বলত দুটা ছয়ৰে ৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি কিছু পৰিমাণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় । কামিন্দু মেণ্ডিছ (১৩) আৰু দুনিথ ৱেলাগেভে (১০) ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি কিছু পৰিমাণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তেওঁলোকেও উইকেট হেৰুৱাইছিল ।
ইংলেণ্ডৰ হৈ উইল জেকছে স্পিনৰ ভাল পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ তিনিটা উইকেট দখল কৰে । জোফ্ৰা আৰ্চাৰ, লিয়াম ড’ছন, আদিল ৰছিদেও দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । ইংলেণ্ডৰ বলাৰসকলৰ প্ৰচণ্ড প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই শ্ৰীলংকাই ৯৫ ৰাণত অল আউট হয় ।
৯ উইকেট হেৰুৱাই ১৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ ইংলেণ্ডৰ
লেহেমীয়া আৰু কম বাউন্স পিটচত বেটিং কৰাটো অত্যন্ত কঠিন আছিল । প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ পিছত ইংলেণ্ডৰ বেটছমেনসকলে লংকাৰ বলিং ইউনিটৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি এটাৰ পাছত আনটো উইকেট হেৰুৱাইছিল । অৱশ্যে ফিলিপ ছল্টে ৬টা চাৰি আৰু দুটা ছয়েৰে ৪০টা বলত ৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ইংনিছ ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলায় । উইল জেকছেও ১৪টা বলত ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আন সাতজন বেটছমেনে একক সংখ্যাত ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ছল্টৰ অৰ্ধশতকৰ বাবেই ইংলেণ্ডে ৯ উইকেট হেৰুৱাই ১৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
Will Jacks turned the game in England's favour with a superb all-round performance against Sri Lanka👊— ICC (@ICC) February 22, 2026
He wins the @aramco POTM🥇
📝: https://t.co/z6S9D2Pio1 pic.twitter.com/7XV0rTaHc5
শ্ৰীলংকাৰ হৈ দুনিথ ৱেলালাগে তিনিটা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে দিলশ্বন মদুশংকা আৰু মহীশ থিখনাই দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । দুষ্মন্ত চমীৰণেও এটা উইকেট দখল কৰে । ইংৰাজী দলটোৰ মুঠ ৰাণ কম যেন লাগিছিল যদিও তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিলে যে বেটছমেনসকলৰ বাবে দুঃস্বপ্নস্বৰূপ খেলপথাৰত ই এক অতি প্ৰতিযোগিতামূলক সৰ্বমুঠ ৰাণ ৷