মেছিয়ে আৰু নিপিন্ধে আৰ্জেণ্টিনাৰ জাৰ্চি : আৱেগ-চকুলোৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰা বিদায় মহাতাৰকাৰ

মেছিয়ে আৰু নিপিন্ধে আৰ্জেণ্টিনাৰ জাৰ্চি : আৱেগ-চকুলোৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰা বিদায় মহাতাৰকাৰ
আৰ্জেণ্টিনাই বেনিনৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয়লাভ কৰাৰ সময়তে ৮৫ হাজাৰ সমৰ্থকৰ সন্মুখত মেছিয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ১২৬ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ’লটো দিয়ে ।
Published : October 7, 2026 at 10:48 AM IST
বুয়েনছ আয়াৰ্ছ : বুয়েনছ আয়াৰ্ছত প্ৰাক্তন বিশ্ব চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাৰ হৈ অন্তিমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ জাৰ্চি পৰিধান কৰে লিঅ'নেল মেছিয়ে । ইয়াৰ লগে লগে এক আৱেগিক মুহূৰ্তত মেছিয়ে নিজৰ ২১ বছৰীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলায় ।
চূড়ান্ত মেচখনত ইতিহাসৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ফুটবল খেলুৱৈ হিচাপে স্বীকৃত ৩৯ বছৰীয়া মেছিয়ে ৮৫ হাজাৰ সমৰ্থকৰ সন্মুখত ১২৬ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ’লটো দিয়ে । মেচখনত আৰ্জেণ্টিনাই বেনিনৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয়লাভ কৰে । আনহাতে, নিজৰ আন এক অভিলেখ বৃদ্ধি কৰি ২০৮ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত অংশগ্ৰহণ কৰা মেছিয়ে অভিজ্ঞ নিকোলাছ অটামেণ্ডিয়ে দিয়া প্ৰথমটো গ’লত সহায় আগবঢ়ায় । আনহাতে, নিকো পাজেও এটা গ’ল দিয়ে ।
🩵🤍 Lionel Messi: “I’d have loved to be here with Argentina forever, until the end of my life… but it’s time to retire”. “After the last World Cup, it’s time to say goodbye. Thanks because representing Argentina is the best thing ever”. https://t.co/ZecCFWgFBK— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2026
কিন্তু মেচখনৰ গুৰুত্ব এই অনুষ্ঠানটোতকৈ কম আছিল, য’ত মেছিয়ে অন্তিমবাৰৰ বাবে মনুমেণ্টেল ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত অগণন দৰ্শকৰ পৰা ‘দ্য লাষ্ট টেংগো’ নাম দিয়া অনুষ্ঠানটোৰ বাবে অন্তিমবাৰৰ বাবে মৰম আৰু প্ৰশংসাৰ আনন্দ লয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ আৰু তেওঁৰ আৰ্জেণ্টিনা দলৰ সতীৰ্থসকলক কঢ়িয়াই অনা বাছখনে ষ্টেডিয়ামলৈ যোৱাৰ পথত শুভাকাংক্ষীৰ ভিৰৰ মাজেৰে গৈ থকাৰ সময়ত মেছিয়ে চকুলোৰে সকলোৰে অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ।
❤️🇦🇷 Lionel Messi on his final match for Argentina: 🗣️ " the moment has arrived. i'm leaving in peace. i gave it my all. this jersey was my dream. my pride and my life. thank you for loving me so much, i'll miss you all." https:="" t.co="" ehnay25ymb<="" p>— football tweet ⚽ (@footballtweet) October 6, 2026
মেছিয়ে নিজৰ তিনি সন্তানৰ সৈতে খেলপথাৰত নামে আৰু ভিআইপি বক্সৰ পৰা তেওঁৰ পত্নী এণ্টনেলা ৰ’কুজ’ আৰু মাতৃ চেলিয়া কুচিটিনিৰ পৰা মৰমৰ চাৱনি লাভ কৰে ।
মেচখন আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত খেলপথাৰত এটা বিশাল জাৰ্চি পৰিদৰ্শন কৰা হয়, য'ত ফুটবল ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীৰ জাৰ্চি নং ১০ৰ ওপৰত 'গ্ৰেচিয়াছ' (ধন্যবাদ) লিখা আছিল । এই জাৰ্চি প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত দৰ্শকৰ উৎসাহ দুগুণে বৃদ্ধি পায় ।
আনহাতে, ফকলেণ্ডছ যুদ্ধৰ প্ৰবীণ সেনা ফেবিঅ' চাণ্টানাই যেতিয়া 'মালৱিনাছ আৰ্জেণ্টিনাৰ' লিখা বেনাৰৰ কাষত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰে তেতিয়া মেছিৰ চকু পুনৰ সেমেকি উঠে । উল্লেখ্য যে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত ২-১ গ'লত জয়লাভ কৰাৰ পিছত খেলুৱৈসকলে এই বেনাৰখন ওপৰলৈ দাঙি ধৰিছিল ।
মেছিৰ বিখ্যাত জাৰ্চি নম্বৰৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই দহ মিনিটৰ বাবে মেচখন বন্ধ কৰি দিয়া হয়, বাৰ্চিলোনা আৰু পেৰিছ চেণ্ট জাৰ্মেইনৰ প্ৰাক্তন তাৰকাগৰাকীক এক মিনিট সময় হাতচাপৰি বজাই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব বাবে । ৭১ মিনিটত তেওঁ পেনাল্টিৰ জৰিয়তে গ’ল দি এই অনুষ্ঠানটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তোলে ।
🚨🇦🇷 Ángel Di María on Lionel Messi’s retirement from Argentina: 🗣️ “The day nobody wanted to see has officially arrived. It’s time to say goodbye to Messi. But today, I saw the photos and videos he posted, and seeing him so happy and at peace, knowing that he gave everything he had, makes us all happy too. Without a doubt, it will be a very special day for everyone. Thank you for everything, Leo. We will be grateful to you for the rest of our lives.” ❤️🇦🇷— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 6, 2026
মোৰ সকলো সমৰ্পণ কৰিছোঁ
মেচখনৰ চূড়ান্ত হুইচেলটো বাজি উঠাৰ লগে লগে ষ্টেডিয়ামৰ ওপৰৰ নিশাৰ আকাশখন ড্ৰ’ণ শ্ব’ৰে আলোকিত কৰি মেছিৰ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু আঠবাৰৰ বেলন-ডি-অ'ৰ বিজয়ীগৰাকীক তেওঁৰ অবিস্মৰণীয় কেৰিয়াৰৰ বাবে ধন্যবাদ জনোৱা হয় ৷
নিউজাৰ্ছিত স্পেইনৰ হাতত বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাৰ পৰাজয়ৰ প্ৰায় ডেৰ-দুমাহৰ পাছত মেছিয়ে বিদায় লয় । এই মেচখনত ১-০ গ’লত পৰাজয়ৰ পিছত মেছিয়ে চকুলো বোৱাই খেলপথাৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল ।
সেই সময়ত মেছিয়ে লিখিছিল, "মই ইয়াৰ বাবে মোৰ সকলোখিনি দিলোঁ; মোৰ হাতত দিবলৈ একো বাকী নাই, আৰু ইয়াৰ উপৰি বহু মহান যুৱ খেলুৱৈ আহি আছে যিসকলে সুযোগ লাভ কৰাৰ বাবে যোগ্য ।" মঙলবাৰৰ মেচখনৰ পূৰ্বে বুয়েনছ আয়াৰ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ ফুটবল এছ’চিয়েশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত মেছিক সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে ।
বিগত সময়ত অধিক পঢ়া-শুনা নকৰাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰা মেছিয়ে এই সন্মানক লৈ গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰে । "মই এতিয়া এজন সন্মানীয় ডক্টৰেট বুলি ক'ব পৰা হ'লোঁ !" মেছিয়ে ধেমালিৰ সুৰত কয় । আৰ্জেণ্টিনা ফুটবল এছ’চিয়েশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত অনুৰাগীয়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ এখন বিশাল পতাকা উত্তোলন কৰে । ইয়াত তেওঁৰ ছবিত লিখা আছিল “মোৰ জীৱনৰ আনন্দ” ।
বাৰ্চিলোনাৰ তেওঁৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ নেইমাৰে এটা X পোষ্টত চেম্পিয়নগৰাকীক বিদায় জনাই লিখিছে, "কেৱল আৰ্জেণ্টিনায়ে নহয়, সম্পূৰ্ণ বিশ্বই ফুটবলৰ বাবে আপুনি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে আপোনাক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । ফুটবলৰ প্ৰতি মোৰ ভালপোৱা অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ ।"
🩵🤍 Lionel Messi: “I’d have loved to be here with Argentina forever, until the end of my life… but it’s time to retire”. “After the last World Cup, it’s time to say goodbye. Thanks because representing Argentina is the best thing ever”. https://t.co/ZecCFWgFBK— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2026
উল্লেখ্য যে মেছিয়ে ২০২৮ চনলৈকে ইণ্টাৰ মিয়ামিৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈ আছে যদিও দুমাহ পূৰ্বে পিতৃ জৰ্জৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁ আশা কৰাতকৈ সোনকালে হয়তো নিজৰ বুট এৰিব পাৰে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলত সৰ্ববৃহৎ জয়লাভৰ চাৰি বছৰৰ পাছত মেছিৰ এই বিদায়ৰ ফলত ২০২২ চনৰ বিশ্বকাপত আৰ্জেণ্টিনাই জয়লাভ কৰি দেশখনে তৃতীয়টো খিতাপৰ বাবে ৩৬ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলায় । ইয়াৰ লগে লগে ডিয়েগো মাৰাডোনাৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে তেওঁৰ মৰ্যাদাক সুদৃঢ় কৰি তুলিছে ।
৫২ বছৰীয়া চেচিলিয়া এড্ৰিয়ানোৱে এএফপিক কয়, "মোৰ বিশ্বাস মেছিয়ে সকলো দিলে, সঁচাকৈয়ে সকলো দিলে । গতিকে তেওঁৰ প্ৰস্থানে মোক একেবাৰেই আমনি কৰা নাই । তেওঁ যি অৰ্জন কৰিছে তাতকৈও বহু ওপৰত । তেওঁক নিজকে আনন্দ কৰিবলৈ দিয়ক, তেওঁক জিৰণি ল'বলৈ দিয়ক ।"
তেওঁৰ সময়ছোৱাত আৰ্জেণ্টিনাই এবাৰ বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল, দুবাৰকৈ ৰানাৰ্ছ আপ হৈছিল (ব্ৰাজিল ২০১৪ আৰু উত্তৰ আমেৰিকা ২০২৬) আৰু ২০২১ আৰু ২০২৪ চনত কোপা আমেৰিকাৰ চেম্পিয়ন হৈছিল ।