গ্ৰাম্য জীৱনৰ আৱেগ : অসমত বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাম্য ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা

গ্ৰাম্য জীৱনৰ আৱেগ : অসমত বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাম্য ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা
ৰাণী অভয়েশ্বৰী ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত জেলকাঝাৰৰ খিতাপ ।
Published : October 7, 2026 at 4:06 PM IST
গুৱাহাটী/বঙাইগাঁও : অসমত গ্ৰাম্য ফুটবল বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুচকুত সোউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত দৰ্শকৰে ভৰা গেলাৰীবিহীন মুকলি ষ্টেডিয়ামৰ ছবি এখন ভাহি উঠে । আজিকালি গ্ৰামাঞ্চলত মিনি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও পৰিৱেশৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য দেখা নাযায় ।
গ্ৰাম্য ফুটবল খেলেই হওক অথবা প্ৰতিযোগিতাই নহওক কিয়, ই গ্ৰাম্য জীৱনৰ আৱেগ, সংস্কৃতি আৰু মিলনৰ এক মাধ্যম হৈয়ে আছে । সাধাৰণতে বৰ্ষাকালৰ শেষত আৰু শাৰদীয় বতৰত ৰাজ্যখনৰ গ্ৰামাঞ্চলত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় । পথাৰৰ বোকাতেই হওক অথবা স্থানীয় খেলপথাৰতেই নহওক কিয় গ্ৰাম্য ফুটবলে অতীতৰে পৰাই এক সুকীয়া মাদকতা দিয়া বুলিয়েই ক'ব পাৰি ।
অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰাই প্ৰতিভাৱান ফুটবল খেলুৱৈৰ জন্ম হৈছে । গাঁৱৰ স্থানীয় ক্লাব বা যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত বিভিন্ন জনপ্ৰিয় ব্যক্তি বা শ্বহীদৰ সোঁৱৰণত আয়োজন কৰা ফুটবল খেল উপভোগ কৰিবলৈ খেলপথাৰত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ সমাগম ঘটে ।
ৰাজ্যখনত গ্ৰামাঞ্চলত আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰাই দেউকন সোঁৱৰণি আন্তঃজিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, পিলিক চৌধুৰী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, ছোৱালীৰ আন্তঃজিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, ইন্দু হাজৰিকা আন্তঃজিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, টি আও ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰি আহিছে ।
আধুনিক ফুটবলৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতো গ্ৰামাঞ্চলত আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস পোৱা নাই । ৰাজ্যৰ আন ঠাইৰ লগতে বঙাইগাঁও জিলাত বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাম্য ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা ৷ এইবাৰ ৰাণী অভয়েশ্বৰী ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেল উপভোগ কৰিবলৈ সমবেত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে এই কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে ।
গাঁৱে গাঁৱে এখনৰ পিছত আনখন ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে । গ্ৰামাঞ্চলৰ খেলপথাৰত ফুটবলক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি হৈছে । স্থানীয় যুৱকসকলৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকাশৰ লগতে ফুটবলৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰাত এই প্ৰতিযোগিতাসমূহে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে । গ্ৰাম্য পৰ্যায়ত ফুটবলৰ এনে জনপ্ৰিয়তাই অসমৰ ফুটবল জগতখনৰ বাবেও কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা ।
ইয়াৰ মাজতে বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ শালমাৰাত অনুষ্ঠিত হয় ৰাণী অভয়েশ্বৰী ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । প্ৰতিযোগিতাখনৰ চূড়ান্ত খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ খেলপথাৰত সমবেত হয় হাজাৰ হাজাৰ ফুটবলপ্ৰেমী । দৰ্শকৰ বিপুল উপস্থিতিয়ে প্ৰতিফলিত কৰে গ্ৰামাঞ্চলত ফুটবলৰ প্ৰতি থকা গভীৰ আকৰ্ষণ আৰু আগ্ৰহ । প্ৰতিযোগিতাখনৰ চূড়ান্ত খেলখনত মুখামুখি হয় জেলকাঝাৰ ফুটবল দল আৰু দক্ষিণ প্ৰান্ত যুৱক সংঘ ।
আৰম্ভণিৰ পৰাই দুয়োটা দলে আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণেৰে খেলপথাৰত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা চলাই যদিও অৱশেষত দক্ষিণ প্ৰান্ত যুৱক সংঘক ৩-০ গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি জেলকাঝাৰ ফুটবল দলে চূড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান অৰ্জন কৰে । চূড়ান্ত খেলখনত উপস্থিত থাকে অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন ৰায় ।
প্ৰকৃততে গ্ৰামাঞ্চলৰ এনে ফুটবল প্ৰতিযোগিতাসমূহ কেৱল মনোৰঞ্জনৰ মাধ্যমেই নহয়, বৰঞ্চ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈৰ সন্ধান, যুৱ প্ৰজন্মক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰা আৰু ভৱিষ্যতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা খেলুৱৈ গঢ়ি তোলাৰো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হিচাপে গণ্য় কৰা হয় ।
সঠিক প্ৰশিক্ষণ, উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনি আৰু চৰকাৰ তথা ক্ৰীড়া সংগঠনসমূহৰ সহযোগিতা লাভ কৰিলে গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰাই অসমৰ ফুটবললৈ নতুন প্ৰতিভাৰ উত্থান ঘটাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । গাঁৱে গাঁৱে ফুটবলৰ এই উত্থানে এতিয়া অসমৰ ফুটবল জগতলৈ কঢ়িয়াই আনিছে নতুন আশাৰ বতৰা ।
লগতে পঢ়ক:মহিলাই মুক্তভাৱে ঘূৰা-ফুৰা কৰাৰ আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিব লাগে : লাভলীনা বৰগোহাঁই
'অসমৰ পৰা ভাল ফুটবল খেলুৱৈ উলিয়াব পৰা নাই !' আক্ষেপ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলক কেতিয়া বিদায় জনাব ? অৱসৰৰ পৰিকল্পনা প্ৰকাশ ক্রিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডোৰ