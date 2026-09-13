ETV Bharat / sports

ইতিহাস ৰচনা কৰাত ব্যৰ্থ ছাবালেংকা; ৰাইবাকিনাই দখল কৰিলে ইউ এছ অ'পেনৰ খিতাপ

ইউ এছ অ’পেনৰ মহিলা একক শাখাৰ ফাইনেলত এলেনা ৰাইবাকিনাই আৰিনা ছাবালেংকাক পৰাস্ত কৰি তৃতীয়টো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ দখল কৰে ।

US Open
বেলাৰুছৰ আৰিনা ছাবালেংকাৰ বিৰুদ্ধে ইউ এছ অ’পেন টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলা একক ফাইনেলত শনিবাৰে জয়লাভ কৰাৰ পিছত কাজাখস্তানৰ এলেনা ৰাইবাকিনাই ট্ৰফীত চুম্বন কৰা সময়ত (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 12:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউয়ৰ্ক : ইউ এছ অ’পেন ২০২৬ত কাজাখস্তানৰ এলেনা ৰাইবাকিনাই আৰিনা ছাবালেংকাক পৰাস্ত কৰি মহিলাৰ একক খিতাপ দখল কৰে ৷ নিউয়ৰ্কৰ আৰ্থাৰ এশ্বে ষ্টেডিয়ামত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ফাইনেলত বিশ্বৰ ১ নং ৰাইবাকিনাই ছাবালেংকাক ৬-৪, ৫-৭, ৬-২ ছেটত পৰাস্ত কৰে ৷

ৰাইবাকিনাৰ এইটো প্ৰথমটো ইউ এছ অ’পেন আৰু তৃতীয়টো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ ৷ খেলখন ২ ঘণ্টা ২১ মিনিট চলিছিল ৷

ইফালে বিশ্বৰ ২ নং খেলুৱৈ আৰিনা ছাবালেংকাই একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ইউ এছ অ’পেন খিতাপ (থ্ৰী-পিট) লাভ কৰাৰ সুযোগ হেৰুৱায় ৷ অ’পেন যুগত একেৰাহে তিনিবাৰকৈ ইউ এছ অ’পেন খিতাপ জয় কৰা মাত্ৰ তৃতীয়গৰাকী মহিলা হোৱাৰ পৰা তেওঁ মাত্ৰ একখোজ দূৰত আছিল ৷ কিন্তু এলেনা ৰাইবাকিনাই ছাবালেংকাৰ সেই সপোন পূৰণ কৰাত বাধা দিলে ৷

আৰিনা ছাবালেংকাৰ বাবে এলেনা ৰাইবাকিনা কিছুসময়ৰ পৰা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ডব্লিউ টি এ ফাইনেলত আৰু এই বছৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান অ’পেনতো তেওঁ ছাবালেংকাক পৰাস্ত কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে ৰাইবাকিনাই আনকি ১ নং ৰেংকিংও নিশ্চিত কৰে ৷ এইবাৰ তেওঁ ইউ এছ অ’পেনৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰি বেলাৰুছ খেলুৱৈগৰাকীক আন এক ডাঙৰ আঘাত হানিলে ৷

ফাইনেলৰ আৰম্ভণিতে দুয়োজন খেলুৱৈয়ে নিজৰ চাৰ্ভ ধৰি ৰাখিছিল যদিও এলেনা ৰাইবাকিনাই ধাৰাবাহিকভাৱে আৰিনা ছাবালেংকাত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল ৷ ২-২ ছেটত ব্ৰেক পইণ্ট পোৱাৰ পিছত অৱশেষত ৰাইবাকিনাই ৩-২ ছেটত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ আৰিনা ছাবালেংকাই কামবেকৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ৰাইবাকিনাই নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখি প্ৰথম ছেটটো ৬-৪ত জয়লাভ কৰে ৷

দ্বিতীয় চেটটোৱেই আছিল আটাইতকৈ তীব্ৰ ৷ দ্বিতীয় ছেটত আৰিনা ছাবালেংকাই এক উজ্জ্বল কামবেক কৰে ৷ এলেনা ৰাইবাকিনাই কেইবাবাৰো হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল যদিও ছাবালেংকাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেক পইণ্ট ৰক্ষা কৰি ক্ৰমান্বয়ে নিজৰ ছন্দ পুনৰ লাভ কৰিছিল ৷ ৪-৪ৰ পিছত মেচখন বৰ ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিল ৷

ৰাইবাকিনাই ৪-৫ ছেটত দুটা ব্ৰেক পইণ্ট ৰক্ষা কৰি স্ক’ৰ ৫-৫ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে ছাবালেংকাই নিজৰ চাৰ্ভ ধৰি ৰাখি ৬-৫ ছেটত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ যেতিয়া ৰাইবাকিনাই চেটত থাকিবলৈ সেৱা আগবঢ়াইছিল, তেতিয়া ছাবালেংকাই নিজৰ ভুলৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা লৈছিল ৷ ডাবল ফল্ট আৰু ফৰহেণ্ড ভুলৰ পিছত ছাবালেংকাই ৭-৫ ছেটত ছেটটো জয় কৰি ফাইনেলখন নিৰ্ণায়ক ছেটলৈ লৈ যায় ৷

তৃতীয় ছেটৰ আৰম্ভণিতে আৰিনা ছাবালেংকাই দীঘলীয়া চাৰ্ভিচ গেমত জয়ী হৈ হেঁচা কমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও এলেনা ৰাইবাকিনাই নিজৰ আক্ৰমণাত্মক খেল অব্যাহত ৰাখিছিল ৷ ২-১ ছেটত বিৰতি লাভ কৰি তাৰ পিছত চাৰ্ভ ধৰি ৰাখি অগ্ৰগতি সুদৃঢ় কৰে ৷ ছাবালেংকাই ২-৩ ছেটত অগ্ৰগতি লাভ কৰে যদিও ৰাইবাকিনাই তেওঁক কামবেক কৰাৰ বিশেষ সুযোগ নিদিলে ৷ ৪-২ ছেটত আন এটা বিৰতি লাভ কৰি মেচখন সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷

৫-২ ছেটত এলেনা ৰাইবাকিনাই খিতাপৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াবলৈ ওপৰলৈ উঠি আহিছিল ৷ কেইটামান ভুলৰ পিছতো ৰাইবাকিনাই স্থিৰ হৈ থাকি মেচখন নিজৰ দখললৈ আনে ৷ মেচৰ শেষত এলেনা ৰাইবাকিনাই নিজৰ ৰেকেট দলিয়াই হাত ওপৰলৈ তুলি আৱেগিক ইংগিতেৰে নিজৰ জয়ৰ উদযাপন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব ২০২৮ বৰ্ষৰ ইণ্ডিয়া অ’পেন বেডমিণ্টন

ইতিহাস ৰচনা পিভি সিন্ধুৰ; জাপান অ’পেনৰ খিতাপ দখল কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত

সিন্ধুৰ হাতত পৰাজিত অসমৰ ঈশাৰাণী: অষ্ট্ৰেলিয়ান অ’পেনৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ পিভি সিন্ধু-তনভী শৰ্মাৰ

TAGGED:

ইউ এছ অ’পেন
এলেনা ৰাইবাকিনা
আৰিনা ছাবালেংকা
গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ
US OPEN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.