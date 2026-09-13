ইতিহাস ৰচনা কৰাত ব্যৰ্থ ছাবালেংকা; ৰাইবাকিনাই দখল কৰিলে ইউ এছ অ'পেনৰ খিতাপ
ইউ এছ অ’পেনৰ মহিলা একক শাখাৰ ফাইনেলত এলেনা ৰাইবাকিনাই আৰিনা ছাবালেংকাক পৰাস্ত কৰি তৃতীয়টো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ দখল কৰে ।
Published : September 13, 2026 at 12:29 PM IST
নিউয়ৰ্ক : ইউ এছ অ’পেন ২০২৬ত কাজাখস্তানৰ এলেনা ৰাইবাকিনাই আৰিনা ছাবালেংকাক পৰাস্ত কৰি মহিলাৰ একক খিতাপ দখল কৰে ৷ নিউয়ৰ্কৰ আৰ্থাৰ এশ্বে ষ্টেডিয়ামত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ফাইনেলত বিশ্বৰ ১ নং ৰাইবাকিনাই ছাবালেংকাক ৬-৪, ৫-৭, ৬-২ ছেটত পৰাস্ত কৰে ৷
ৰাইবাকিনাৰ এইটো প্ৰথমটো ইউ এছ অ’পেন আৰু তৃতীয়টো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ ৷ খেলখন ২ ঘণ্টা ২১ মিনিট চলিছিল ৷
ইফালে বিশ্বৰ ২ নং খেলুৱৈ আৰিনা ছাবালেংকাই একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ইউ এছ অ’পেন খিতাপ (থ্ৰী-পিট) লাভ কৰাৰ সুযোগ হেৰুৱায় ৷ অ’পেন যুগত একেৰাহে তিনিবাৰকৈ ইউ এছ অ’পেন খিতাপ জয় কৰা মাত্ৰ তৃতীয়গৰাকী মহিলা হোৱাৰ পৰা তেওঁ মাত্ৰ একখোজ দূৰত আছিল ৷ কিন্তু এলেনা ৰাইবাকিনাই ছাবালেংকাৰ সেই সপোন পূৰণ কৰাত বাধা দিলে ৷
আৰিনা ছাবালেংকাৰ বাবে এলেনা ৰাইবাকিনা কিছুসময়ৰ পৰা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ডব্লিউ টি এ ফাইনেলত আৰু এই বছৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান অ’পেনতো তেওঁ ছাবালেংকাক পৰাস্ত কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে ৰাইবাকিনাই আনকি ১ নং ৰেংকিংও নিশ্চিত কৰে ৷ এইবাৰ তেওঁ ইউ এছ অ’পেনৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰি বেলাৰুছ খেলুৱৈগৰাকীক আন এক ডাঙৰ আঘাত হানিলে ৷
ফাইনেলৰ আৰম্ভণিতে দুয়োজন খেলুৱৈয়ে নিজৰ চাৰ্ভ ধৰি ৰাখিছিল যদিও এলেনা ৰাইবাকিনাই ধাৰাবাহিকভাৱে আৰিনা ছাবালেংকাত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল ৷ ২-২ ছেটত ব্ৰেক পইণ্ট পোৱাৰ পিছত অৱশেষত ৰাইবাকিনাই ৩-২ ছেটত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ আৰিনা ছাবালেংকাই কামবেকৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ৰাইবাকিনাই নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখি প্ৰথম ছেটটো ৬-৪ত জয়লাভ কৰে ৷
দ্বিতীয় চেটটোৱেই আছিল আটাইতকৈ তীব্ৰ ৷ দ্বিতীয় ছেটত আৰিনা ছাবালেংকাই এক উজ্জ্বল কামবেক কৰে ৷ এলেনা ৰাইবাকিনাই কেইবাবাৰো হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল যদিও ছাবালেংকাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেক পইণ্ট ৰক্ষা কৰি ক্ৰমান্বয়ে নিজৰ ছন্দ পুনৰ লাভ কৰিছিল ৷ ৪-৪ৰ পিছত মেচখন বৰ ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিল ৷
ৰাইবাকিনাই ৪-৫ ছেটত দুটা ব্ৰেক পইণ্ট ৰক্ষা কৰি স্ক’ৰ ৫-৫ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে ছাবালেংকাই নিজৰ চাৰ্ভ ধৰি ৰাখি ৬-৫ ছেটত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ যেতিয়া ৰাইবাকিনাই চেটত থাকিবলৈ সেৱা আগবঢ়াইছিল, তেতিয়া ছাবালেংকাই নিজৰ ভুলৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা লৈছিল ৷ ডাবল ফল্ট আৰু ফৰহেণ্ড ভুলৰ পিছত ছাবালেংকাই ৭-৫ ছেটত ছেটটো জয় কৰি ফাইনেলখন নিৰ্ণায়ক ছেটলৈ লৈ যায় ৷
তৃতীয় ছেটৰ আৰম্ভণিতে আৰিনা ছাবালেংকাই দীঘলীয়া চাৰ্ভিচ গেমত জয়ী হৈ হেঁচা কমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও এলেনা ৰাইবাকিনাই নিজৰ আক্ৰমণাত্মক খেল অব্যাহত ৰাখিছিল ৷ ২-১ ছেটত বিৰতি লাভ কৰি তাৰ পিছত চাৰ্ভ ধৰি ৰাখি অগ্ৰগতি সুদৃঢ় কৰে ৷ ছাবালেংকাই ২-৩ ছেটত অগ্ৰগতি লাভ কৰে যদিও ৰাইবাকিনাই তেওঁক কামবেক কৰাৰ বিশেষ সুযোগ নিদিলে ৷ ৪-২ ছেটত আন এটা বিৰতি লাভ কৰি মেচখন সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷
৫-২ ছেটত এলেনা ৰাইবাকিনাই খিতাপৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াবলৈ ওপৰলৈ উঠি আহিছিল ৷ কেইটামান ভুলৰ পিছতো ৰাইবাকিনাই স্থিৰ হৈ থাকি মেচখন নিজৰ দখললৈ আনে ৷ মেচৰ শেষত এলেনা ৰাইবাকিনাই নিজৰ ৰেকেট দলিয়াই হাত ওপৰলৈ তুলি আৱেগিক ইংগিতেৰে নিজৰ জয়ৰ উদযাপন কৰে ৷