ETV Bharat / sports

ডুৰাণ্ড কাপ : বিশ্বৰ তৃতীয়খন পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা

২৫ জুলাইৰ পৰা পাঁচখন চহৰত ১৩৫ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ...

Durand Cup: know about The history of world's third oldest football Tournament
ডুৰাণ্ড কাপ : বিশ্বৰ তৃতীয়খন পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 11:22 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়ন কুমাৰ শৰ্মা

ভাৰতে ফিফা বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাত কেতিয়াও অংশগ্ৰহণ কৰা নাই যদিও ১৮৮৮ চনতে এই দেশখনতে এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা ডুৰাণ্ড কাপ আৰম্ভ হৈছিল । বয়সৰ হিচাপত এই প্ৰতিযোগিতাখনি ফিফা বিশ্বকাপতকৈও পুৰণি ।

৭টা নতুন দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ

বয়সৰ হিচাপত ফিফা বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাৰ ৯৬ বছৰ হৈছে । ডুৰাণ্ড কাপৰ ১৯৮৮ চনতেই শতবৰ্ষই গৰকিছে । সেয়েহে এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি ভাৰতৰ গৌৰৱৰ কাৰণ হৈ আহিছে । অহা ২৫ জুলাইৰ পৰা ১৩৫ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ’ব । দেশৰ পাঁচখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাখনিত এইবাৰ ৭টা নতুন দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে । এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাখনিত ২৪টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে । উল্লেখ্য যে উদ্বোধনী আৰু ফাইনেল মেচ কলকাতাত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

Durand Cup: know about The history of world's third oldest football Tournament
ডুৰাণ্ড কাপ : বিশ্বৰ তৃতীয়খন পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি প্ৰতিযোগিতা

ডুৰাণ্ড কাপ সৈতে ফুটবল প্ৰেমীৰ আবেগ জড়িত হৈ আছে । ১৮৮৮ চনত শিমলাত ডুৰাণ্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল । বিশ্বৰ তৃতীয়খন পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰু এছিয়া আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । তদানীন্তন ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ বৈদেশিক সচিব ছাৰ হেনৰী মৰ্টিমৰ ডুৰাণ্ডে প্ৰথমখন প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰিছিল ।

এই প্ৰতিযোগিতাখনি প্ৰথম অৱস্থাত ব্ৰিটিছ আৰু নেটিভ ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ৰেজিমেণ্ট আৰু বিভাগৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল । মূল আয়োজক সমিতিখনত ৰাজনৈতিক সচিবক পদমৰ্যাদাৰে সভাপতি আৰু স্থানীয় সামৰিক বিষয়াক সন্মানীয় সম্পাদক হিচাপে দেখা দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল । তদুপৰি ভাইচৰয় আৰু মুখ্য সেনাধ্যক্ষই ক্ৰমে মুখ্য পৃষ্ঠপোষক আৰু উপ-মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।

Durand Cup: know about The history of world's third oldest football Tournament
ডুৰাণ্ড কাপ : বিশ্বৰ তৃতীয়খন পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

সামৰিক বাহিনীৰ বাবে একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতা

স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে প্ৰথম অৱস্থাত সামৰিক বাহিনীৰ বাবে একচেটিয়া ইভেণ্ট আছিল । ডুৰাণ্ড টুৰ্ণামেণ্টত নিয়মীয়া সেনা ৰেজিমেণ্ট, প্ৰাদেশিক সীমান্ত বাহিনী, ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংৰক্ষিত বাহিনী আদি ইউনিট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । শিমলাৰ ওচৰৰ ডাগছাইত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাখন অৱেশ্য়ে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত (১৯১৪-১৯১৯) স্থগিত ৰখা হৈছিল । ছয় বছৰ পিচত ১৯২১ চনত পুনৰ আৰম্ভ হয় । ১৯৩৯ চনলৈকে শিমলাতেই সৰ্বভাৰতীয় আন্তঃৰেজিমেণ্ট প্ৰতিযোগিতা হিচাপে অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

প্ৰথমবাৰ দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত

১৯৪০ চনত এই প্ৰতিযোগিতাখনি দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় । সেইবাৰেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসামৰিক দলক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হয় । সেই বছৰ মহমেদান স্প’ৰ্টিং ক্লাবে এই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱা প্ৰথমটো অসামৰিক দল হিচাপে ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিচত এই প্ৰতিযোগিতাখনি পুনৰ বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বাবে ১৯৪১ চনৰ পৰা ১৯৪৯ চনলৈ পুনৰ এই প্ৰতিযোগিতাখন স্থগিত ৰখা হয় । ন বছৰ স্থগিত ৰখাৰ পিচত ১৯৫০ চনত পুনৰ আৰম্ভ কৰা হয় ।

১৯৪৭ চনত ভাৰৰবৰ্ষ দ্বিখণ্ডিত হোৱাত স্বাধীনতাৰ পিছত এই প্ৰতিযোগিতাখন লাহোৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন হৈছিল; কিন্তু তিনিজন সেৱাৰ মুৰব্বী আৰু প্ৰতিৰক্ষা সচিব এইচ এম পেটেল, আই চি এছৰ হস্তক্ষেপৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতাখন ভাৰতৰ হাততেই থাকে । ১৯৫০ চনত দিল্লীত পুনৰ আৰম্ভ হয় । তেতিয়াৰ পৰা ২০১৩ চনলৈকে প্ৰতি বছৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয় ।

২০১৩ চনৰ পৰা ২০১৮ চনৰ ভিতৰত গোৱাত আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাখন ২০১৯ চনৰ পৰা কলকাতা আৰু উত্তৰ-পূবৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । দেশজুৰি এই ক্ৰীড়াৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কেৱল সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে আয়োজন আৰু পৰিচালনা কৰা ভাৰতৰ একমাত্ৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হিচাপে ডুৰাণ্ড কাপ অনন্য হৈয়েই আছে ।

ডুৰাণ্ড ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ছ’চাইটি

এইচ এম পেটেলৰ পৰামৰ্শ মতে, ১৯৫৮ চনৰ ২০ ডিচেম্বৰত ছ’চাইটি পঞ্জীয়ন আইনৰ অধীনত এই প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে ‘ডুৰাণ্ড ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ছ’চাইটি’ হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰা হয় । প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাৰ্ষিক পৰিচালনাৰ জৰিয়তে ভাৰতত ফুটবলৰ প্ৰচাৰ কৰাটোৱেই এই ছ’চাইটিৰ প্ৰধান লক্ষ্য । দেশৰ সকলো ক্লাব আৰু দলৰ বাবে মুকলি আৰু নিখিল ভাৰত ফুটবল ফেডাৰেচনৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হয় । ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ ভিতৰত কলকাতাৰ আই এফ এ শ্বিল্ড আৰু মুম্বাইৰ ৰভাৰ্ছ কাপকে ধৰি ডুৰাণ্ড কাপেও সমানেই গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে ।

কোন চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ?

ডুৰাণ্ড কাপৰ ১৩৫ সংখ্যক সংস্কৰণ কলকাতা, গুৱাহাটী, শ্বিলং, ইম্ফল আৰু ৰাঁচীত অনুষ্ঠিত হ'ব ।

কোন গ্ৰুপত কোন দল ?

গ্ৰুপ এ (কলকাতা): মোহন বাগান ছুপাৰ জায়েন্ট,ইষ্ট বেংগল এফ,চিছাউথ ইউনাইটেড এফ চি, চিআইএছএফ প্ৰটেক্টৰছ এফচি

গ্ৰুপ বি (কলকাতা): মহমেদান এফ চি,ভাৰতীয় সেনা, এফটিএফ চি ,বেনাৰস বাঘপাটসমলেশ্বৰী এফ চি

গ্ৰুপ চি (ৰাঁচী): জামছেদপুৰ এফ চিঅনুসূচিত জাতি দিল্লীভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এফ.টিডিফেণ্ডাৰছ এফ চি (শ্ৰীলংকা)

গ্ৰুপ ডি (ইম্ফল): ট্ৰাউ এফ চি, নেৰোকা এফ চি,ভাৰতীয় নৌসেনাৰ এ.টিএফ চি, ৰায়েংদৈ

গ্ৰুপ ই (শ্বিলং):শ্বিলং লাজং এফ চি,লেংছনিং এফ চি,নোংচেহ এছ এছ এণ্ড চি চি,মুম্বাই এফ চি

গ্ৰুপ এফ (গুৱাহাটী): নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি, বড়োলেণ্ড এফ চি, কাৰ্বি আংলং মৰ্নিং ষ্টাৰ এফ চি আৰু এফ চি ওৱান ক্লাব । ইয়াৰে বড়োলেণ্ড এফ চি আৰু কাৰ্বি আংলং মৰ্নিং ষ্টাৰ এফ চি দল দুটা অসমৰ ।

লগতে পঢ়কঃ গুৱাহাটীসহ পাঁচখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ১৩৫ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ

ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰক পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয়বাৰলৈ ডুৰাণ্ড কাপৰ খিতাপ দখল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ফিফা বিশ্বকাপ
ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনী
DURAND CUP 2026
DURAND CUP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.