ডুৰাণ্ড কাপ : বিশ্বৰ তৃতীয়খন পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা
২৫ জুলাইৰ পৰা পাঁচখন চহৰত ১৩৫ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ...
Published : July 23, 2026 at 11:22 AM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
ভাৰতে ফিফা বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাত কেতিয়াও অংশগ্ৰহণ কৰা নাই যদিও ১৮৮৮ চনতে এই দেশখনতে এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা ডুৰাণ্ড কাপ আৰম্ভ হৈছিল । বয়সৰ হিচাপত এই প্ৰতিযোগিতাখনি ফিফা বিশ্বকাপতকৈও পুৰণি ।
৭টা নতুন দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ
বয়সৰ হিচাপত ফিফা বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাৰ ৯৬ বছৰ হৈছে । ডুৰাণ্ড কাপৰ ১৯৮৮ চনতেই শতবৰ্ষই গৰকিছে । সেয়েহে এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি ভাৰতৰ গৌৰৱৰ কাৰণ হৈ আহিছে । অহা ২৫ জুলাইৰ পৰা ১৩৫ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ’ব । দেশৰ পাঁচখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাখনিত এইবাৰ ৭টা নতুন দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে । এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাখনিত ২৪টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে । উল্লেখ্য যে উদ্বোধনী আৰু ফাইনেল মেচ কলকাতাত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি প্ৰতিযোগিতা
ডুৰাণ্ড কাপ সৈতে ফুটবল প্ৰেমীৰ আবেগ জড়িত হৈ আছে । ১৮৮৮ চনত শিমলাত ডুৰাণ্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল । বিশ্বৰ তৃতীয়খন পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰু এছিয়া আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । তদানীন্তন ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ বৈদেশিক সচিব ছাৰ হেনৰী মৰ্টিমৰ ডুৰাণ্ডে প্ৰথমখন প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰিছিল ।
এই প্ৰতিযোগিতাখনি প্ৰথম অৱস্থাত ব্ৰিটিছ আৰু নেটিভ ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ৰেজিমেণ্ট আৰু বিভাগৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল । মূল আয়োজক সমিতিখনত ৰাজনৈতিক সচিবক পদমৰ্যাদাৰে সভাপতি আৰু স্থানীয় সামৰিক বিষয়াক সন্মানীয় সম্পাদক হিচাপে দেখা দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল । তদুপৰি ভাইচৰয় আৰু মুখ্য সেনাধ্যক্ষই ক্ৰমে মুখ্য পৃষ্ঠপোষক আৰু উপ-মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
সামৰিক বাহিনীৰ বাবে একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতা
স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে প্ৰথম অৱস্থাত সামৰিক বাহিনীৰ বাবে একচেটিয়া ইভেণ্ট আছিল । ডুৰাণ্ড টুৰ্ণামেণ্টত নিয়মীয়া সেনা ৰেজিমেণ্ট, প্ৰাদেশিক সীমান্ত বাহিনী, ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংৰক্ষিত বাহিনী আদি ইউনিট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । শিমলাৰ ওচৰৰ ডাগছাইত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাখন অৱেশ্য়ে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত (১৯১৪-১৯১৯) স্থগিত ৰখা হৈছিল । ছয় বছৰ পিচত ১৯২১ চনত পুনৰ আৰম্ভ হয় । ১৯৩৯ চনলৈকে শিমলাতেই সৰ্বভাৰতীয় আন্তঃৰেজিমেণ্ট প্ৰতিযোগিতা হিচাপে অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
প্ৰথমবাৰ দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত
১৯৪০ চনত এই প্ৰতিযোগিতাখনি দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় । সেইবাৰেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসামৰিক দলক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হয় । সেই বছৰ মহমেদান স্প’ৰ্টিং ক্লাবে এই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱা প্ৰথমটো অসামৰিক দল হিচাপে ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিচত এই প্ৰতিযোগিতাখনি পুনৰ বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বাবে ১৯৪১ চনৰ পৰা ১৯৪৯ চনলৈ পুনৰ এই প্ৰতিযোগিতাখন স্থগিত ৰখা হয় । ন বছৰ স্থগিত ৰখাৰ পিচত ১৯৫০ চনত পুনৰ আৰম্ভ কৰা হয় ।
১৯৪৭ চনত ভাৰৰবৰ্ষ দ্বিখণ্ডিত হোৱাত স্বাধীনতাৰ পিছত এই প্ৰতিযোগিতাখন লাহোৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন হৈছিল; কিন্তু তিনিজন সেৱাৰ মুৰব্বী আৰু প্ৰতিৰক্ষা সচিব এইচ এম পেটেল, আই চি এছৰ হস্তক্ষেপৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতাখন ভাৰতৰ হাততেই থাকে । ১৯৫০ চনত দিল্লীত পুনৰ আৰম্ভ হয় । তেতিয়াৰ পৰা ২০১৩ চনলৈকে প্ৰতি বছৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয় ।
২০১৩ চনৰ পৰা ২০১৮ চনৰ ভিতৰত গোৱাত আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাখন ২০১৯ চনৰ পৰা কলকাতা আৰু উত্তৰ-পূবৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । দেশজুৰি এই ক্ৰীড়াৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কেৱল সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে আয়োজন আৰু পৰিচালনা কৰা ভাৰতৰ একমাত্ৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হিচাপে ডুৰাণ্ড কাপ অনন্য হৈয়েই আছে ।
ডুৰাণ্ড ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ছ’চাইটি
এইচ এম পেটেলৰ পৰামৰ্শ মতে, ১৯৫৮ চনৰ ২০ ডিচেম্বৰত ছ’চাইটি পঞ্জীয়ন আইনৰ অধীনত এই প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে ‘ডুৰাণ্ড ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ছ’চাইটি’ হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰা হয় । প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাৰ্ষিক পৰিচালনাৰ জৰিয়তে ভাৰতত ফুটবলৰ প্ৰচাৰ কৰাটোৱেই এই ছ’চাইটিৰ প্ৰধান লক্ষ্য । দেশৰ সকলো ক্লাব আৰু দলৰ বাবে মুকলি আৰু নিখিল ভাৰত ফুটবল ফেডাৰেচনৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হয় । ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ ভিতৰত কলকাতাৰ আই এফ এ শ্বিল্ড আৰু মুম্বাইৰ ৰভাৰ্ছ কাপকে ধৰি ডুৰাণ্ড কাপেও সমানেই গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে ।
কোন চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ?
ডুৰাণ্ড কাপৰ ১৩৫ সংখ্যক সংস্কৰণ কলকাতা, গুৱাহাটী, শ্বিলং, ইম্ফল আৰু ৰাঁচীত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
কোন গ্ৰুপত কোন দল ?
গ্ৰুপ এ (কলকাতা): মোহন বাগান ছুপাৰ জায়েন্ট,ইষ্ট বেংগল এফ,চিছাউথ ইউনাইটেড এফ চি, চিআইএছএফ প্ৰটেক্টৰছ এফচি
গ্ৰুপ বি (কলকাতা): মহমেদান এফ চি,ভাৰতীয় সেনা, এফটিএফ চি ,বেনাৰস বাঘপাটসমলেশ্বৰী এফ চি
গ্ৰুপ চি (ৰাঁচী): জামছেদপুৰ এফ চিঅনুসূচিত জাতি দিল্লীভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এফ.টিডিফেণ্ডাৰছ এফ চি (শ্ৰীলংকা)
গ্ৰুপ ডি (ইম্ফল): ট্ৰাউ এফ চি, নেৰোকা এফ চি,ভাৰতীয় নৌসেনাৰ এ.টিএফ চি, ৰায়েংদৈ
গ্ৰুপ ই (শ্বিলং):শ্বিলং লাজং এফ চি,লেংছনিং এফ চি,নোংচেহ এছ এছ এণ্ড চি চি,মুম্বাই এফ চি
গ্ৰুপ এফ (গুৱাহাটী): নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি, বড়োলেণ্ড এফ চি, কাৰ্বি আংলং মৰ্নিং ষ্টাৰ এফ চি আৰু এফ চি ওৱান ক্লাব । ইয়াৰে বড়োলেণ্ড এফ চি আৰু কাৰ্বি আংলং মৰ্নিং ষ্টাৰ এফ চি দল দুটা অসমৰ ।
লগতে পঢ়কঃ গুৱাহাটীসহ পাঁচখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ১৩৫ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ
ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰক পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয়বাৰলৈ ডুৰাণ্ড কাপৰ খিতাপ দখল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ