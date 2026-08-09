দুলীপ ট্ৰফীৰ মেচৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ বৃদ্ধিৰ চিন্তা বিচিচিআইৰ
বিচিচিআইয়ে দুলীপ ট্ৰফীৰ মেচৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ বৃদ্ধি কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ পূৰ্বৰ বছৰবোৰত মাত্ৰ সীমিত সংখ্যক মেচহে টেলিভিছনত প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল ।
By ANI
Published : August 9, 2026 at 6:35 PM IST
বেংগালুৰু: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই দেওবাৰে কয় যে কৰ্তৃপক্ষই দুলীপ ট্ৰফীৰ দৰ্শকৰ অভিজ্ঞতা উন্নত কৰাৰ উপায় বিবেচনা কৰি আছে যদিও এতিয়াও পৰামৰ্শসমূহৰ মূল্যায়নৰ বাবে সময় আছে ।
তেওঁ কয় যে বিচিচিআইয়ে দুলীপ ট্ৰফীৰ মেচৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ বৃদ্ধি কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ পূৰ্বৰ বছৰবোৰত মাত্ৰ সীমিত সংখ্যক মেচহে টেলিভিছনত প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল ।
তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে বিচিচিআইৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স (চিঅ’ই), বেংগালুৰুত বৃহৎ জনসমাগম নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । এই নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰিব নোৱাৰি যদিও দলৰ সদস্যৰ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা সহযোগী উপস্থিত থাকিব পাৰিব ।
সীমাবদ্ধতাৰ মাজতো অনুৰাগীসকলক অধিক প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ আয়োজকসকলে লাইভ টেলিভিছন কভাৰেজ বৃদ্ধি কৰিছে, যাৰ ফলত সমৰ্থকসকলে দুলীপ ট্ৰফীত নিজৰ প্ৰিয় খেলুৱৈ আৰু দলসমূহৰ খেল চাব পাৰিব ।
Duleep Trophy: Saikia says BCCI is increasing live coverage amid Bengaluru CoE restrictions— ANI Digital (@ani_digital) August 9, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/ZAzR8RfyYK #CoE #VVSLaxman #BCCI pic.twitter.com/lLPckpAKTF
‘‘আমি পৰামৰ্শসমূহ চাম । আমাৰ হাতত এতিয়াও সময় আছে । আমি সেই দিশটো চাম, আৰু প্ৰয়োজন হ’লে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম । কিন্তু আপাততঃ আমি যি কৰিছো সেয়া হৈছে এই বছৰ টেলিকাষ্ট কৰিবলগীয়া মেচৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ’ব ৷ পূৰ্বতে মেচৰ সংখ্যা অতি সীমিত আছিল ৷’’ দেওবাৰে বেংগালুৰুত সাংবাদিকৰ আগত দেৱজিৎ শইকীয়াই কয় ।
‘‘আপোনালোকৰ পৰামৰ্শৰ সৈতে মই একমত । ইয়াত এই খেলপথাৰ আৱণ্টন দিয়াৰ সময়ত কিছু নিষেধাজ্ঞা আছিল, যে এই কেম্পাছত বেছি ভিৰ থাকিব নোৱাৰিব । গতিকে সেয়া চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞা; আমি সেইটো উলংঘা কৰিব নোৱাৰো । কিন্তু দলৰ সদস্যসকলৰ অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আহিব পাৰে । কিন্তু এইবাৰ আমি লাইভ টেলিকাষ্ট হ’বলগীয়া মেচৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছোঁ । তেনেকৈয়ে আমি অনুৰাগীসকলক (সুযোগ) দিছোঁ ৷ যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় খেলুৱৈ আৰু দলসমূহৰ দুলীপ ট্ৰফীত প্ৰদৰ্শন চাব পাৰে ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ।
ইফালে ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান আঘাতৰ তালিকাৰ ওপৰত তদাৰক কৰাৰ মাজতে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স (চিঅ’ই)ৰ মুৰব্বী ভিভিএছ লক্ষ্মণে ক্ৰিকেটাৰৰ কেৰিয়াৰৰ আঘাতৰ এক প্ৰয়োজনীয় অংশ বুলি জোৰ দি কয় যে কোইক দোষাৰোপ কৰা বা বলিদানৰ ছাগলী বিচাৰি উলিওৱাৰ পৰিৱৰ্তে খেলুৱৈসকলক সযতনে নিৰীক্ষণ আৰু পৰিচালনা কৰাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত ।
ইফালে, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স (চিঅ’ই)ৰ মুৰব্বী ভিভিএছ লক্ষ্মণেও চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সৰ পক্ষত থিয় দি কয় যে আঘাত এজন ক্ৰিকেটাৰৰ কেৰিয়াৰৰ এক অনিবাৰ্য অংশ ৷ তেওঁ কয় যে খেলুৱৈসকলক সতৰ্কভাৱে নিৰীক্ষণ আৰু পৰিচালনা কৰাটোহে অগ্ৰাধিকাৰ হ'ব লাগে ৷ CoE ক দোষাৰোপ কৰা বা বলিৰ পঠা সজাব নালাগে ।
বৰ্তমান বহু খেলুৱৈয়ে আঘাতৰ সৈতে যুঁজি আছে, ফিটনেছৰ চিন্তাৰ সন্মুখীন হোৱা খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত আছে যশপ্ৰীত বুমৰাহ, সাই সুদৰ্শন, হৰ্ষিত ৰানা, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ । লক্ষ্মণে কয়, "CoE কেৱল এটা পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰ নহয় । ক্ৰিকেটাৰসকলক তেওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনত সহায় কৰাত ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ ভূমিকা আছে ।"
লগতে পঢ়ক: শ্ৰীলংকা টেষ্টৰ পূৰ্বে সমস্যাত ভাৰতীয় দল : সাই সুদৰ্শনো বাহিৰ