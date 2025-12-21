ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবে সপোনৰ বৰ্ষ ২০২৫, অৰ্জন কৰিলে কেইবাটাও ডাঙৰ ট্ৰফী

ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবে সপোনৰ বৰ্ষ ২০২৫, অৰ্জন কৰিলে কেইবাটাও ডাঙৰ ট্ৰফী
২০২৫ চনত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কেইবাটাও ট্ৰফী । ইয়াৰ ভিতৰত মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল চেম্পিয়নছ ট্ৰফী অৰ্জন ।
Published : December 21, 2025 at 1:50 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বুৰঞ্জীত ২০২৫ চনটো এক ঐতিহাসিক বছৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । কাৰণ এই বৰ্ষটোতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে একাধিক ট্ৰফী লাভ কৰে । ভাৰতীয় পুৰুষ দল আৰু তেওঁলোকৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰৰ তত্বাৱধানত ৰঙা বলৰ খেলত দেখুওৱা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে বৰ্তমানো সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
অৱশ্যে বছৰটোত দলটোৱে দুটাকৈ বগা বলৰ ট্ৰফী লাভ কৰে । মহিলা ক্ৰিকেট দলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে দেশখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দৃষ্টিহীন টি-২০ বিশ্বকাপতো জয়লাভ কৰে ।
২০২৫ চনত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত সৰ্ববৃহৎ কৃতিত্ব তলত উল্লেখ কৰা হ’ল-
- আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপৰ খিতাপ:
২ নৱেম্বৰৰ আৰম্ভণিত নৱী মুম্বাইত ভাৰতীয় দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে । দুয়োটা দলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল । প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে ২৯৯ ৰাণৰ লক্ষ্য বিপক্ষৰ হাতত অৰ্পণ কৰি শ্বাফলী বৰ্মাই পঞ্চাশ ৰাণ ভংগ কৰি প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ বীপৰীতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ২৪৬ ৰাণত বল আউট হয় ।
ভাৰতীয় দলটোৱে লাভ কৰে ৩৭.৩ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ । দীপ্তি শৰ্মাক টুৰ্ণামেণ্টখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় । ভাৰতীয় মহিলাৰ এই বিজয়ে ভাৰতীয় দলৰ জনপ্ৰিয়তাৰ স্তৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰে ।
- আই চি চি পুৰুষ চেম্পিয়নছ ট্ৰফী:
আই চি চি চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডক চাৰিটা উইকেটত পৰাস্ত কৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখন জয় কৰি ইতিহাসৰ সবাতোকৈ সফল দল হিচাপে পৰিগণিত হয় ভাৰত । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০২ আৰু ২০১৩ চনত এই খিতাপ দখল কৰিছিল ।
উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতে এখনো মেচত পৰাস্ত নোহোৱাকৈয়ে খিতাপ দখল কৰে । ৰোহিত শৰ্মাক মেন অৱ দ্য মেচৰ সন্মান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাচিন ৰবিন্দ্ৰক টুৰ্ণামেণ্টৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় । ফাইনেলত ৰোহিত শৰ্মাই ৭৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে কুলদীপ যাদৱ আৰু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
মহিলাৰ দৃষ্টিহীন টি-২০ বিশ্বকাপ:
শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত ভাৰতে নেপালক পৰাস্ত কৰি কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাৰ দৃষ্টিহীন টি-২০ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰে । প্ৰথমে বলিং কৰি ভাৰতে নেপালক ১১৪/৫ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি মাত্ৰ ১২ অভাৰত চেজ সম্পূৰ্ণ কৰি জয়ৰ পথত তিনিটা উইকেট হেৰুৱাই পেলায় । এই জয়ে দেশৰ বিশেষভাৱে সক্ষম খেলুৱৈসকলৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰেৰণা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
- পুৰুষৰ এছিয়া কাপ:
ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় দলটোৱে এছিয়া কাপৰ নৱমটো খিতাপ দখল কৰে । প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰি ভাৰতে বিপক্ষক ১৪৬ ৰাণত পৰাস্ত কৰে । কুলদীপ যাদৱৰ আকৰ্ষণীয় বলিঙৰে চাৰিটা উইকেট দখল কৰে । ইয়াৰ পাছত মেন ইন ব্লুয়ে মাত্ৰ দুটা বল বাকী থকা অৱস্থাত প্ৰত্যাহ্বান সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু তিলক বৰ্মাই ৬৯ ৰাণৰ অপৰাজিত ন’কেৰে আগবাঢ়ি যায় ।
প্রতিযোগিতাত প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানক তিনিবাৰকৈ পৰাস্ত কৰি ভাৰতে অপৰাজিত হৈ ৰয় ৷ ফাইনেলত জয়লাভ কৰাৰ পিছতো অফ-ফিল্ডৰ সমস্যাৰ বাবে ভাৰতে লাভ কৰা নাছিল ট্ৰফী ।
- শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ অভিলেখ অতিক্ৰম কৰিলে বিৰাট কোহলীয়ে:
ভাৰতৰ বেটছমেন বিৰাট কোহলীয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট কিংবদন্তি শচীন টেণ্ডুলকাৰক অতিক্ৰম কৰি একক ফৰ্মেটত সৰ্বাধিক শতকৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । ৰাঞ্চিৰ জে এছ চি এ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন এদিনীয়া খেলত তেওঁ ৫২ সংখ্যক এদিনীয়াৰ অভিলেখ ভাঙি পেলায় । একক ফৰ্মেটত সৰ্বাধিক শতক অৰ্জন কৰা বেটছমেনৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে শচীন টেণ্ডুলকাৰ, তেওঁৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰত এদিনীয়া ৪৯টা শতক ।