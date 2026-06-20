ডোহাত চতুৰ্থ স্থানত থাকিলেও কমনৱেলথৰ বাবে নীৰজৰ পথ মুকলি
২০২৩ চনত প্ৰথম স্থানত থকা নীৰজে এইবাৰ ডোহা ডায়মণ্ড লীগত চতুৰ্থ স্থানতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হ'ল ।
Published : June 20, 2026 at 4:31 PM IST
হায়দৰাবাদ : আঘাতৰ পৰা ঘূৰি আহিয়ে নীৰজ চোপ্ৰাই দেখুৱালে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন । শুকুৰবাৰে ডোহা ডাইমণ্ড লীগত ভাৰতৰ জেভলিন থ্ৰ'ৱাৰ নীৰজ চোপ্ৰাই চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । পিঠিৰ আঘাতৰ পৰা সুস্থ হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা নীৰজে ছুহাইম বিন হামাদ ষ্টেডিয়ামত ৮৫.৬৯ মিটাৰ সৰ্বোত্তম প্ৰচেষ্টাৰে থ্ৰ' কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই থ্ৰ'ৰ জৰিয়তে তেওঁ কমনৱেলথ গেমছৰ বাবেও যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ভাৰতৰ তাৰকা জেভলিন থ্ৰ'ৱাৰগৰাকীক অন্তিমবাৰৰ বাবে বিগত বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত দেখা গৈছিল ।
Happy to be back on the field. 85.69m felt good, and ready for the season ahead! 🙏 pic.twitter.com/aVSBsjrmpQ— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) June 20, 2026
কমনৱেলথ গেমছৰ বাবে ৮২.৬১ মিটাৰ ভাৰতৰ অৰ্হতাৰ সীমা আছিল । নীৰজে দ্বিতীয় প্ৰচেষ্টাতে ৮২.৭৭ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে ইয়াক অতিক্ৰম কৰে । ২৮ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী প্ৰচেষ্টাত ৮৫.৬৯ মিটাৰ সৰ্বোত্তম থ্ৰ' কৰে । তেওঁ তৃতীয়টো প্ৰচেষ্টাত ৮৫.৬৯ মিটাৰ আৰু চতুৰ্থ প্ৰচেষ্টাত ৮৩.৪৫ থ্ৰ' কৰে ।
ডোহা ডায়মণ্ড লীগৰ বিজয়ী-
শ্ৰীলংকাৰ ৰুমেশ থাৰাংগাই ৮৮.৬৮ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে গ্ৰেণাডাৰ প্ৰাক্তন বিশ্ব চেম্পিয়ন এণ্ডাৰছন পিটাৰ্ছে ৮৬.৩৮ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে । আমেৰিকাৰ কাৰ্টিছ থম্পছনে ৮৫.৯৯ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ।
৯২.৬২ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে ৰোম ডাইমণ্ড লীগ জয় কৰাৰ পিছত একেটা মাহতে থাৰাংগাৰ এয়া দ্বিতীয়টো ডাইমণ্ড লীগত সফলতা ।
ডোহা ডাইমণ্ড লীগৰ ফলাফল
- ৰুমেশ থাৰাংগা পাথিৰাজে (শ্ৰীলংকা) - ৮৮.৬৮ মিটাৰ
- এণ্ডাৰছন পিটাৰ্ছ (গ্ৰেণাডা) - ৮৬.৩৮ মিটাৰ
- কাৰ্টিছ থম্পছন (আমেৰিকা) - ৮৫.৯৯ মিটাৰ
- নীৰজ চোপ্ৰা (ভাৰত) - ৮৫.৬৯ মিটাৰ
- আৰ্টাৰ ফেলফনাৰ (ইউক্ৰেইন) - ৮৩.৬২ মিটাৰ
- জুলিয়াছ য়েগো (কেনিয়া) - ৮২.২২মিটাৰ
- কেশ্বৰ্ণ ৱালকট (ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট'বাগো) - ৮১.৪৭ মিটাৰ
- জাকুব ভাডলেজ (চেক গণৰাজ্য) - ৮০.৩৮ মিটাৰ
- আহমেদ চামেহ মহম্মদ হুছেইন (ইজিপ্ত) - ৭৯.২১
ডোহা ডাইমণ্ড লীগত নীৰজ
ডোহা ডাইমণ্ড লীগ তাৰকা ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীৰ বাবে সফলতাৰ মঞ্চ । ২০২৩ চনত এই ইভেণ্টত জয়লাভ কৰি নীৰজে ২০২৪ আৰু ২০২৫ দুয়োটা বৰ্ষতে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছিল ।
বিগত বছৰ ডোহাত ৯০.২৩ মিটাৰ ৰাষ্ট্রীয় অভিলেখ সৃষ্টি কৰি নীৰজে ৯০ মিটাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাইছিল ৷ জাৰ্মানীৰ জুলিয়ান ৱেবাৰৰ পিছতে তেওঁ এই ইভেণ্টত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :
অদমনীয় ব্ৰাজিলে বিশ্বকাপৰ পৰা প্ৰস্থানৰ পথ দেখুৱালে হাইটিক; ৩-০ গ’লত জয়লাভ