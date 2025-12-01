প্ৰতিবন্ধকতাক নেওচি থাইলেণ্ডত ৪০০ মিটাৰ দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ৰূপৰ পদক অৰ্জন সন্ধনা কুমাৰৰ
২০১৬ চনত এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা যুৱকজনে শাৰীৰিক অক্ষমতাৰ বাবে ভাগ্যক ধিয়াই ঘৰতে সোমাই নাথাকিল ৷
কয়ম্বটুৰ(তামিলনাডু) : অধ্যৱসায় আৰু বিশ্বাসেৰেই অতিক্ৰমিব পাৰি জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতে দেখা দিয়া বাধা । প্ৰতিবন্ধকতা কেতিয়াও উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে । এই কথাকেই প্ৰমাণ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতাত সফলতা অৰ্জন কৰা বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক সন্ধনা কুমাৰে ।
প্ৰতিবন্ধকতাৰ আঁৰৰ কাহিনী :
সন্ধনা কুমাৰ জন্মৰে পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম নাছিল । তেওঁৰ এনে হোৱাৰ আঁৰত আছে এটা কাহিনী । কয়ম্বটুৰ জিলাৰ মেট্টুপালায়মৰ এই যুৱকজনে ২০১৬ চনত বন্ধুৰ সৈতে দুচকীয়া বাহনত কলেজলৈ যোৱাৰ পথত এখন বাছে খুন্দিয়াইছিল । এই দুৰ্ঘটনাত বন্ধুজন নিহত হৈছিল যদিও সৌভাগ্য়ক্ৰমে সন্ধনা কুমাৰৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছিল । অৱশ্য়ে তেওঁৰ সোঁহাতখন পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত হয় ।
সেই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে সুঁৱৰি তেওঁ ই টিভি ভাৰতক কয়, "কয়ম্বটুৰৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ১০ লাখতকৈ অধিক টকা খৰচ কৰি চিকিৎসা কৰাৰ পিছতো মোৰ হাতৰ ৯০ শতাংশ পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত হৈছিল ।"
৪০০ মিটাৰ দৌৰৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ :
এই ঘটনাৰ পিছত তেওঁ তথ্য প্ৰযুক্তি (আই টি) খণ্ডত কাম কৰিছিল যদিও চাকৰিটোত সন্তুষ্ট নহৈ তেওঁ গুচি যায় । শাৰীৰিক অক্ষমতাত ভুগি তেওঁ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ পৰিৱৰ্তে পৃথিৱীলৈ ওলাই গৈ কিবা এটা লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । মনৰ অদম্য় শক্তিৰে তেওঁ নিজৰ প্ৰিয় ৪০০ মিটাৰ দৌৰৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰে ।
তেওঁ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক অৰ্জন কৰাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাকে ধৰি উচ্চ পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে । কঠোৰভাৱে একান্ত মনেৰে প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত তেওঁ থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবন্ধীসকলৰ বাবে বিশ্ব দক্ষতা গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে । ২০খন দেশৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ ভাৰতৰ হৈ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
"মই এটা তেনেই মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা আহিছো । মোৰ পিতৃ পেৰুমাল, দুজন ভাতৃ আৰু এগৰাকী ভগ্নী আছে। সৰুতে মাৰ মৃত্যু হৈছিল ।" তেওঁ কয় ৷ সন্ধনা কুমাৰে থাইলেণ্ডত বিশেষভাৱে সক্ষমতাৰ বাবে অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত ৫৪ ছেকেণ্ডত ৪০০ মিটাৰ দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ।
পেৰা অলিম্পিকত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সপোন :
"এইটোৱে মোক অতিকৈ সুখী কৰে । মোৰ সপোন- আগন্তুক ২০২৮ চনৰ পেৰা অলিম্পিক গেমছত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা । মোৰ দৰে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকা উচিত নহয় । তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱা উচিত । সম্প্ৰতি তামিলনাডু চৰকাৰে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক বহুতো সুবিধা প্ৰদান কৰিছে । লগতে ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলকো উৎসাহিত কৰিবলৈ বিভিন্ন সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । যদি আপুনি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ, তেন্তে আপুনি যিকোনো কামতেই সাফল্য় অৰ্জন কৰিব পাৰিব ।" সন্ধনা কুমাৰে কয় ৷
এই যুৱকজনে ইতিমধ্য়ে প্ৰতিবন্ধকতাৰ প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰি বাহিৰলৈ ওলাই গৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজৰ নাম উজলাই তোলা ক্ৰীড়াবিদৰ ক্লাবত যোগদান কৰিছে । প্ৰতিবন্ধীসকলৰ বাবে বিশ্ব পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ এইসকল খেলুৱৈয়ে দেশৰ বাবে বঁটা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।