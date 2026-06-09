ধেমাজি টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সফলতা, পাঁচগৰাকী খেলুৱৈৰ পদক লাভ
ধেমাজি নগৰৰ মহিলা সমিতি ভৱনত সম্বৰ্ধনা সভা ৷
Published : June 9, 2026 at 8:50 PM IST
ধেমাজি: সোমবাৰে ধেমাজি নগৰৰ মহিলা সমিতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ ৷ শেহতীয়াকৈ শিৱসাগৰ আৰু মৰাণৰ তিলৈ নগৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এছভিকেভি সদৌ অসম মুকলি টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপত ধেমাজি জিলা টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ পাঁচগৰাকী খেলুৱৈয়ে পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হয় । প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰা খেলুৱৈসকলক উক্ত সভাতে সম্বৰ্ধনা জনাই ৷
প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰা খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত আছে দিব্য দলে (সোণৰ পদক), বাবৰি বৰা (সোণৰ পদক), জাগুম আয়াং চণ্ডী (ৰূপৰ পদক), আইচা কলিতা (ব্ৰঞ্জ পদক) আৰু জাচিথ্ৰা কলিতা (ব্ৰঞ্জ পদক) ৷ উল্লেখ্য যে, ধেমাজি টাইকোৱাণ্ডো একাডেমী গঠন হোৱা পিছৰে পৰা বিভিন্ন ঠাইত খেলুৱৈসকলে ধৰাবাহিকভাৱে পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
সেয়ে বিজয়ী খেলুৱৈসকলক আদৰণি জনোৱা উদ্দেশ্য মঙলবাৰে ধেমাজি নগৰৰ মহিলা সমিতি ভৱনত এখন সম্বৰ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । সভাত উপস্থিত থাকি পদক লাভ কৰা খেলুৱৈসকলৰ লগতে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো খেলুৱৈকে একোখন গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাই ধেমাজি নগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ সভাপতি তোলন কোঁৱৰ আৰু ধেমাজি পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী দীপৰেখা দাস বাঘ্ৰীয়ে ৷
ইপিনে সাম্প্ৰতিক সময়ত মহিলা বা যুৱতীসকলৰ বাবে আত্মৰক্ষা কৌশল প্ৰযোজনীয়তা কথা উল্লেখ কৰে ধেমাজি টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, “চৰকাৰলৈ অনুৰোধ- আত্মৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিখন স্কুলত এই প্ৰশিক্ষণটো দিব লাগে ৷ বিশেষকৈ যুৱতীসকল বহুখিনি সময় ধৰ্ষণৰ বলি হয় ৷ সেয়ে আত্মৰক্ষা কৌশল প্ৰয়োজন হৈছে ৷ এই কৌশলবিলাক থাকিলে নিজকে সুৰক্ষিত কৰা লগতে আৰু দুজনক সুৰক্ষিত কৰি বাচি আহিব পাৰিব বুলি আৰু এই সময়ত অতি প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰিছো ৷"
লগতে পঢ়ক:গাই নদীৰ মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগেৰে ধেমাজিত দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ