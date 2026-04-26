IPLত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত লুংগি ঙিডিক মাত্ৰ ১১ মিনিটতে গ্ৰীণ কৰিড’ৰেৰে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বেগী বলাৰ লুংগি ঙিডিৰ মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱাৰ পিছত গ্ৰীণ কৰিড’ৰে এম্বুলেন্সেৰে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ।
Published : April 26, 2026 at 12:23 AM IST
নতুন দিল্লী : নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত শনিবাৰে দিল্লী আৰু পঞ্জাৱৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা হাই ভল্টেজ আইপিএল মেচখনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বেগী বলাৰ লুংগি ঙিডিয়ে ফিল্ডিং কৰি থকাৰ সময়তে মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আঘাতপ্ৰাপ্ত ঙিডিক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । দিল্লী যান-বাহন আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে প্ৰচণ্ড যান-জঁটৰ মাজতো মাত্ৰ ১১ মিনিটতে এম্বুলেন্সখন চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় । খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ অহা উপ-ৰাজ্যপাল তৰণজিৎ সিং সন্ধুও সেই সময়ত ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত আছিল ।
লুংগি ঙিডিৰ মূৰত গুৰুতৰ আঘাত
মেচৰ সময়ত এটা শক্তিশালী শ্বট ব্লক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁতে লুংগি ঙিডি মাটিত পৰি মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । অন-ফিল্ড ফিজিঅ’ই লগে লগে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে যদিও পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চিকিৎসকে স্নায়ু বিশেষজ্ঞৰ তত্বাৱধানত তাৎক্ষণিক যত্ন লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । তেওঁক ৰাজেন্দ্ৰ নগৰৰ বি এল কে-মেক্স ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰীণ কৰিড’ৰ সৃষ্টি কৰিলে
মেচ আয়োজকৰ পৰা তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে দিল্লী যান-বাহন আৰক্ষীয়ে কাৰ্যত লিপ্ত হয় । সেই সময়ত পথসমূহ যথেষ্ট যানজঁট আছিল যদিও পৰিস্থিতিৰ সংবেদনশীলতাক বিবেচনা কৰি এচিপি যান-বাহন (মধ্য জিলা) সঞ্জয় সিঙে দায়িত্ব লয় । লগে লগে তেওঁ আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ৰাজেন্দ্ৰ নগৰলৈ যোৱা সমগ্ৰ পথটো 'গ্ৰীণ কৰিড’ৰ'লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । সংশ্লিষ্ট যান-বাহন পৰিদৰ্শকসকলৰ মাজত সঠিক সমন্বয়ৰ ফলত এম্বুলেন্সখনে যান-বাহনৰ মাজেৰে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চিকিৎসালয়লৈ যাত্ৰা কৰে । যান-বাহন আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে সাধাৰণতে আধা ঘণ্টাৰো অধিক সময় লোৱা দূৰত্ব মাত্ৰ ১১ মিনিটতে অতিক্ৰম কৰা হ’ল ।
লুংগি ঙিডিৰ আশু আৰোগ্য কামনা
যান বাহন আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত (চেণ্টেল ৰেঞ্জ)ই সফল অভিযান নিশ্চিত কৰি কয় যে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সময়ৰ মূল্য জীৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হ’ব পাৰে । দিল্লী আৰক্ষীৰ কৰ্মীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা পেছাদাৰিত্ব আৰু নিষ্ঠাই বহুল প্ৰশংসা লাভ কৰিছে । চিকিৎসালয়ৰ মতে, সময়মতে চিকিৎসা লাভ কৰাৰ বাবে খেলুৱৈগৰাকীৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ । ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আৰু খেলুৱৈসকলেও দিল্লী যান-বাহন আৰক্ষীক 'ছুপাৰফাষ্ট' সঁহাৰিৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে । এই মেচখনত দিল্লী কেপিটেলছক প্ৰদৰ্শনৰ বাবে উপ-ৰাজ্যপালে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈগৰাকীৰো আশু আৰোগ্য কামনা কৰে ।
