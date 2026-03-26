গৌতম গম্ভীৰৰ পৰিচয় ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰচাৰ কৰা অকৰ্তৃত্বশীল বিষয়বস্তু আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

গৌতম গম্ভীৰ ফাইল ফটো (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 26, 2026 at 5:05 PM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক তথা প্ৰাক্তন সাংসদ গৌতম গম্ভীৰৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ । ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত তেওঁৰ নাম, ছবি আৰু বিষয়বস্তুৰ অকৰ্তৃত্বশীল ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে ।

ন্যায়াধীশ জ্যোতি সিঙৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠে কয় যে তেওঁৰ সন্মতি অবিহনে পৰিচয় ব্যৱহাৰ কৰা গম্ভীৰৰ সৈতে জড়িত যিকোনো বিভ্ৰান্তিকৰ বা অকৰ্তৃত্বশীল বিষয়বস্তু মেটা আৰু গুগলৰ দৰে প্লেটফৰ্মে আঁতৰাই পেলাব লাগিব ।

আবেদনখনৰ মতে, ২০২৫ চনৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অ’পেনাৰ গম্ভীৰক লৈ কেইবাটাও বিভ্ৰান্তিকৰ পোষ্ট আৰু ভিডিঅ’ অনুমতি অবিহনে অনলাইনত প্ৰচাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে তেওঁৰ পদত্যাগৰ বিষয়ে ভুৱা দাবী আৰু তেওঁ এজন খেলুৱৈক আক্ৰমণ কৰা বুলি সম্পাদনা কৰা ভিডিঅ’ । এই আবেদনত আৰ্টিফিচিয়েল ইনটেলিজেন্সৰ (এ আই) দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা আৰু ডীপফেক কণ্টেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁৰ পৰিচয়ৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ২০১১ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ বিজয়ী ভাৰতীয় দলৰ এগৰাকী সদস্য গম্ভীৰে তেওঁৰ আবেদনত একাধিক ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট, প্লেটফৰ্ম, ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটে তেওঁৰ নাম, কণ্ঠ আৰু ব্যক্তিত্বক অনুমোদন অবিহনে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । আবেদনখনত আৰু কোৱা হৈছে যে এনে বিষয়বস্তুৰ ভিতৰত ভুৱা ঘোষণা আৰু তেওঁৰ ওপৰত আৰোপ কৰা সম্পাদনামূলক মন্তব্যও আছিল, যাৰ ফলত তেওঁৰ পৰিচয়ৰ ব্যৱসায়িক ব্যৱহাৰ হৈছে ।

আবেদনত তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ বাবে ২.৫ কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ বিচৰা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বেও দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সোণাক্ষী সিনহা, বাবা ৰামদেৱ, কাজল, বিবেক অ'বেৰয়, পৱন কল্যাণ, সুনীল গাভাস্কাৰ, ছলমান খান, অজয় ​​দেৱগন, জয়া বচ্চন, সুধীৰ চৌধুৰী, শ্ৰীশ্ৰী ৰবি শংকৰ, নাগাৰ্জুন, ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন, অভিষেক বচ্চন আৰু কৰণ জোহৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ৰাজহুৱা ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰি একেধৰণৰ নিৰ্দেশ গৃহীত কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে দিল্লী নিবাসী প্ৰাক্তন বাওঁহতীয়া বেটছমেন গম্ভীৰৰ অধীনতে ভাৰতে ২০২৫ চনৰ চেম্পিয়নছ ট্ৰফী আৰু ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ জয় কৰে ।

