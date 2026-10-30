মল্লযুঁজাৰু বিনেশ ফোগাটলৈ কিয় জাননী জাৰি কৰিছিল ডব্লিউএফআয়ে ? উত্তৰ দিব লাগিব ন্যায়ালয়ক

মল্লযুঁজাৰু বিনেশ ফোগাটলৈ কিয় জাননী জাৰি কৰিছিল ডব্লিউএফআয়ে ? উত্তৰ দিব লাগিব ন্যায়ালয়ক
দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা,ডব্লিউএফআয়ে বিনেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী উত্তৰ দিব লাগিব ৷
Published : October 30, 2026 at 7:45 PM IST
নিউজ ডেস্ক : ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেচন চমুকৈ ডব্লিউএফআই (WFI)লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৷ ফেডাৰেচনে মল্লযুঁজাৰু বিনেশ ফোগাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা দুখন কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীৰ সন্দৰ্ভত দুই সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়ালয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ৯ মে’ আৰু ১৭ জুনত ডব্লিউএফআয়ে জাৰি কৰা জাননীৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিনেশ ফোগাটে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷ শুকুৰবাৰে সেই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ অমিত মহাজনৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ৷
ন্যায়ালয়ে কয়, "এজন ক্ৰীড়াবিদে যিকোনো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শাৰীৰিকভাৱে উপযুক্ত আৰু মানসিকভাৱে চাপমুক্ত অৱস্থাত থাকিব লাগে ৷ যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে । সেয়ে ফোগাটলৈ জাৰি কৰা জাননীৰ সন্দৰ্ভত দুই সপ্তাহৰ ভিতৰত WFI-এ উত্তৰ দিব লাগিব ৷ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত আগন্তুক ২০ জানুৱাৰীত পৰৱৰ্তী শুনানিত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৷"
বিনেশলৈ ডব্লিউএফআয়ে কিয় জাননী জাৰি কৰিছিল ?
মল্লযুঁজৰ নীতি-নিয়ম উলংঘাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ডব্লিউএফআয়ে ৯ মে’ত ফোগাটৰ বিৰুদ্ধে জাননী জাৰি কৰিছিল ৷ ইয়াৰ উপৰিও অৱসৰৰ পৰা ঘূৰি অহা খেলুৱৈসকলৰ বাবে 'ইউনাইটেড ৱৰ্ল্ড ৰেছলিং'ৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় বাধ্যতামূলক ছমহীয়া জাননীৰ সময়সীমা উলংঘা কৰি ড'পিং বিৰোধী নিয়ম ভংগ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷
আনহাতে, ১৭ জুনৰ জাননীখনত উল্লেখ আছিল যে, এছিয়ান গেমছৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত ঘটা কিছু ঘটনাৰ কথা ৷ ইফালে বিনেশ ফোগাটে অভিযোগ কৰিছে যে, গৰ্ভধাৰণ আৰু সন্তান জন্মৰ পিছত কুস্তিলৈ তেওঁৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনত বাধা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে চলোৱা এক স্বেচ্ছাচাৰী প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হৈছে এই অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ।
তেওঁ ডব্লিউএফআইৰ যোগ্যতাৰ মাপকাঠীকো প্ৰত্যাহ্বান জনাই যুক্তি দিছে যে প্ৰসূতিকালীন ছুটীৰ পিছত প্ৰতিযোগিতালৈ ঘূৰি অহা খেলুৱৈসকলৰ সমস্যাসমূহ এই নিয়মাৱলীত সঠিকভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই।
লগতে পঢ়ক: চতুৰ্থ টি-২০ত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৮৭ ৰাণৰ ব্যৱধানত ভাৰতৰ পৰাজয়