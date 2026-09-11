বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ দুৱাৰ বন্ধ ! বাছনি শিবিৰৰ বাবে বিনেশ ফোগাটে নাপালে অনুমতি

বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ দুৱাৰ বন্ধ ! বাছনি শিবিৰৰ বাবে বিনেশ ফোগাটে নাপালে অনুমতি
২০২৬ চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাছনি শিবিৰত অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি বিচাৰি বিনেশ ফোগাটে কৰা আবেদন খাৰিজ কৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।
Published : September 11, 2026 at 3:35 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেশৰ অন্যতম তাৰকা মল্লযুঁজাৰু বিনেশ ফোগাটৰ আশাত চেঁচাপানী পৰিল । খেলুৱৈগৰাকীয়ে ২০২৬ চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে বাছনি শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আশা ভংগ হ'ল । বৃহস্পতিবাৰে নিশা শুনানিৰ সময়ত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ফোগাটৰ আবেদন খাৰিজ কৰে । ফোগাটে বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ ট্ৰায়েলত অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি বিচাৰিছিল । শুনানিৰ সময়ত ন্যায়াধীশ স্বৰ্ণা কান্ত শৰ্মাই কয় যে ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেচনে নিৰ্ধাৰণ কৰা যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ কেৱল বিনেশ ফোগাটৰ বাবে শিথিল কৰিব নোৱাৰি ।
আদালতে কয় যে এই যোগ্যতাৰ মাপকাঠীসমূহ সকলো খেলুৱৈৰ বাবে সমানে প্ৰযোজ্য আৰু কেৱল বিনেশ ফোগাটৰ বাবে এইবোৰ সলনি কৰাটো উপযুক্ত নহ'ব । ফোগাটে যুক্তি দিয়ে যে ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেচনৰ নতুন যোগ্যতাৰ মাপকাঠীৰ বাবে তেওঁ অন্যায়ভাৱে বাদ পৰিছে ।
Vinesh Phogat has been denied entry to the 2026 World Championships trials after the Delhi High Court refused her request for an interim exemption.— Nalini Unagar (@NalinisKitchen) September 11, 2026
The issue is simple. WFI's new criteria favour wrestlers who won medals in recent competitions. Vinesh was away from competition,… pic.twitter.com/TEBIgG63uV
উল্লেখ্য যে ৭ ছেপ্টেম্বৰত ডব্লিউএফআইয়ে অলিম্পিকৰ ৬ টা শাখাৰ বাছনি শিবিৰৰ বাবে নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছিল । য'ত কোনসকল খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণৰ যোগ্য হ'ব আৰু কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছিল । নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিযোগিতাৰ পদক বিজয়ী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশিক্ষক শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈসকলক যোগ্য বুলি গণ্য কৰা হৈছিল; ইয়াৰ উপৰিও ২০ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে নিৰ্বাচিত খেলুৱৈসকলক সুযোগ দিয়া হৈছিল । কিন্তু যিহেতু বিনেশে এই মাপকাঠী পূৰণ কৰিব পৰা নাছিল, সেয়েহে তেওঁ আদালতত এই নিয়মক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ।
এই নিয়মসমূহক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিনেশ ফোগাটে কয় যে গৰ্ভাৱস্থা, সন্তান জন্ম আৰু তাৰ পিছৰ আৰোগ্যৰ সময়ছোৱাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত প্ৰতিযোগিতাসমূহত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল; ফলস্বৰূপে নতুন যোগ্যতাৰ মাপকাঠীৰ অধীনত তেওঁ বাদ পৰিছে । ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত ফোগাটে এটি সন্তান জন্ম দিয়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ ৰিঙলৈ উভতি আহে । ডব্লিউএফআইৰ পৰা তেওঁ জাননী পোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
বিনেশ ফোগাটে কেৱল বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাছনি শিবিৰত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আদালতৰ কাষ চপা নাছিল । সন্তান জন্মৰ পিছত প্ৰতিযোগিতাত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰা মহিলা খেলুৱৈসকলৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত স্বচ্ছতা আৰু বিকল্প ব্যৱস্থাৰ দাবীও কৰে । কিন্তু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছতে তেওঁৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাছনি শিবিৰত অংশগ্ৰহণৰ পথ সম্প্ৰতি বন্ধ হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
PoK আৰু গিলগিট-বাল্টিস্তানক ভাৰতৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডে