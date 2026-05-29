ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ বাবে আৰ্জেণ্টিনাৰ দল ঘোষণা, ষষ্ঠবাৰলৈ বিশ্বকাপৰ যুঁজত নামিব মেছি
By ANI
Published : May 29, 2026 at 9:10 AM IST
বুয়েনছ আয়াৰ্ছ (আৰ্জেন্টিনা): অহা ১১ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব বিশ্ব ফুটবলৰ মহাৰণ ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৷ আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিকোই যৌথভাৱে আয়োজন কৰিছে ফিফা বিশ্বকাপ ৷ আমেৰিকাৰ ১১ খন, মেক্সিকোৰ ৩ খন আৰু কানাডাৰ দুখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ মেচসমূহ । প্ৰায় এমাহ ধৰি চলিবলগীয়া এই ফুটবলৰ মহাৰণত এইবাৰ অংশ ল’ব ৪৮ টা দলে । পূৰ্বৰ সংস্কৰণত মুঠ দলৰ সংখ্যা আছিল ৩২ টা । ১১ জুনৰ পৰা ১৯ জুলাই পৰ্যন্ত অনুষ্ঠিত হ’ব ফিফা বিশ্বকাপ ৷
আৰ্জেণ্টিনাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক লিয়নেল স্কাল’নিয়ে ১১ জুনৰ পৰা আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিকোত আৰম্ভ হ’বলগীয়া আগন্তুক ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ বাবে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দলটোৰ ২৬ জনীয়া খেলুৱৈ তালিকা ঘোষণা কৰে । যোৱা সপ্তাহত ইণ্টাৰ মিয়ামিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সময়ত বাওঁফালৰ হামষ্ট্ৰিঙৰ সমস্যাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো ফিফা বিশ্বকাপত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে দলটোৰ অধিনায়ক লিয়নেল মেছি ।
২০২২ চনত কাটাৰত লাভ কৰা খিতাপ ৰক্ষাৰ বাবে সাজু হোৱা আৰ্জেণ্টিনাৰ অভিযানৰ মূল শক্তি হৈছে ৩৮ বছৰীয়া ফৰৱাৰ্ডগৰাকী । পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ সময়ছোৱাত আৰ্জেণ্টিনাৰ বিজয়ী দৌৰত মেছিয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ সময়ছোৱাত ৭টা গ’ল দিছিল আৰু তিনিটা এছিষ্ট পঞ্জীয়ন কৰিছিল ।
প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে আৰ্জেণ্টিনাই দুখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰীতি মেচৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব । লিয়নেল স্কাল’নিৰ দলটোৱে ৬ জুনত হণ্ডুৰাছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব আৰু তাৰ পাছত ৯ জুনত আইচলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
ৱাৰ্ম আপ ফিক্সচাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দলটোৱে প্ৰতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণিৰ খেলখনৰ পূৰ্বে নিজৰ বেছ কেম্প কানছাছ চিটিলৈ যাব । ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ জেত স্থান লাভ কৰা আৰ্জেণ্টিনাই ১৬ জুনত আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ পিছত অষ্ট্ৰিয়া আৰু জৰ্ডানৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰস্তুতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায়ত এই দল ঘোষণা কৰা হৈছে, কিয়নো স্কাল’নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতাখনৰ পূৰ্বে কম্বিনেচনসমূহ সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু খেলুৱৈৰ ফিটনেছৰ মূল্যায়ন অব্যাহত ৰাখিছে ।
আৰ্জেণ্টিনাই ঘোষণা কৰা সম্পূৰ্ণ দলটো হ’ল-
গ’লৰক্ষক: এমিলিয়ানো মাৰ্টিনেজ, জেৰ’নিমো ৰুলি আৰু জুয়ান মুছ’
ডিফেণ্ডাৰ: গনজালো মণ্টিয়েল, নাহুৱেল মলিনা, লিছাণ্ড্ৰ’ মাৰ্টিনেজ, নিকোলাছ অটামেণ্ডি, লিওনাৰ্ডো বালেৰ্ডি, ক্রিষ্টিয়ান ৰোমাৰো, নিকোলাছ টাগ্লিয়াফিকো, ফাকুণ্ডো মেডিনা
মিডফিল্ডাৰ: জিওভানি লো চেলছ’, লিয়াণ্ড্ৰ’ পেৰেডেছ, ৰড্ৰিগো ডি পল, এক্সেকুৱেল পালাচিঅ’ছ, এনজো ফাৰ্নাণ্ডেজ, এলেক্সিছ মেক এলিষ্টাৰ, ভেলেণ্টিন বাৰ্কো
ফৰৱাৰ্ড: লিয়নেল মেছি, নিকোলাছ গনজালেজ, জিউলিয়ানো চিমিওনে, লাউটাৰো মাৰ্টিনেজ, জোচে মেনুৱেল লোপেজ, জুলিয়ান আলভাৰেজ, থিয়াগো আলমাডা, নিকো পাজ
