ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ হ'লেও অভিষেকতেই শক্তিধৰক প্ৰত্য়াহ্বান

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ হ'লেও অভিষেকতেই শক্তিধৰক প্ৰত্য়াহ্বান
অভিষেকতেই বৃদ্ধ ঘোঁৰাৰ চমক । পৰাজিত হ'লেও দৃষ্টি আকৰ্ষণ কিউৰাচাওৰ আৰু....
Published : June 17, 2026 at 6:15 PM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা মানেই অঘটন । ১৯৩০ চনত উৰুগুৱেত আৰম্ভ হোৱা 'দ্য় গ্ৰেটেষ্ট শ্ব' অন দ্য় আৰ্থ' ৰূপে খ্য়াত এই প্ৰতিযোগিতাখনিত প্ৰতিবাৰেই অঘটন ঘটিছে । প্ৰতিখন বিশ্বকাপত বিশ্বৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দেশে যোগ্য়তা অৰ্জন কৰিয়েই দেখুৱাই আহিছে চমক । আনকি ফুটবল মানচিত্ৰত দুগ্ধপোষ্য শিশু হিচাপে আখ্য়া লাভ কৰা বহু সৰু সৰু দেশৰ হাতত পৰাজিত হৈ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰাই বিদায় লৈছে বিশ্ব ফুটবলত দপদপাই থকা ছুপাৰ পাৱাৰে । বিশ্বকাপৰ স্বৰ্ণিল ইতিহাসত এনে বহু ঘটনা সাক্ষী হৈ আছে ।
এইবাৰৰ ফিফা বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাতো কেইবাখনো ক্ষুদ্ৰ দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত চাৰিখন দেশে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ৪৮টা দলৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰা এই দেশকেইখন হৈছে-কেপ ভাৰ্ডে (কাবো ভাৰ্ডে) কিউৰাচাও,জৰ্ডান আৰু উজবেকিস্তান ।
অভিষেকতেই বৃদ্ধ ঘোঁৰাৰ চমক :
২০২০ৰ বিশ্বকাপৰ অভিষেক মেচতেই বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেশখনেই হৈছে কেপ ভাৰ্ডে । সোমবাৰে আটাইতকৈ চৰ্চিত মেচখন আছিল গ্ৰুপ এইচত স্পেইন আৰু কেপ ভাৰ্ডেৰ মাজত হোৱা উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখন । প্ৰায় ৫ লাখ লোকৰ সৰু দ্বীপৰাষ্ট্ৰখনে প্ৰথমখন বিশ্বকাপ মেচত আগবঢ়োৱা প্ৰদৰ্শনে কোটি কোটি ফুটবল অনুৰাগীক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে ৷ এইবাৰ খিতাপৰ দৌৰত থকা শক্তিশালী স্পেইনৰ সৈতে ড্ৰ খেলি চমক দেখুৱালে কেপ ভাৰ্ডেই ।
এই ঐতিহাসিক ফলাফলৰ মহানায়ক আছিল ৪০ বছৰীয়া গ’লৰক্ষক ভোজিনহা ৷ ভোজিনহাই মেচখনত কেইবাটাও নিশ্চিত গ’ল প্ৰতিৰোধ কৰি স্পেইনৰ তাৰকা খেলুৱৈসকলক সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত কৰে । ২০২৬ চনৰ বিশ্বকাপৰ আণ্ডাৰডগ কেপ ভাৰ্ডেই প্ৰতিযোগিতাৰ পঞ্চম দিনটোতেই স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে যি খেল প্ৰদৰ্শন কৰিলে সেয়াই এটা কথাৰ ইংগিত দিছে যে এতিয়া আৰু কোনো পাৱাৰ হাউছে ক্ষুদ্ৰ দেশবোৰক সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে ।
৪০ বছৰীয়া গ’লৰক্ষক ভোজিনহা গঢ়িলে নতুন অভিলেখ । ১৯৬৬ চনৰ পিচত বিশ্বকাপৰ খেল এখনত বল স্পৰ্শ নকৰাকৈ আধা ঘণ্টা সময় অতিবাহিত কৰা প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । ৩৮ মিনিটৰ বাবে কেপ ভাৰ্ডে স্পেইনক কাৰ্যতঃ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এতিয়া আন দলৰ বাবে কেপ ভাৰ্ডে হৈ পৰিছে আতংকৰ কাৰণ । ভোজিনহাই সাতটা গ'ল প্ৰতিহত কৰি এসমৰ উৰুগুৱেৰ ছিলভাৰ্টৰ কথা মনত পেলাই দিছে ।
এই দেশখনৰ খেলুৱৈসকলৰ গড় বয়স ৩১ বছৰ আৰু ২৬ দিন । কেপ ভাৰ্ডে এইবাৰৰ বিশ্বকাপত এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ বয়সীয়া খেলুৱৈসম্পন্ন দল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । ২০১০ চনত প্ৰথম মেচত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছতো বিশ্বকাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল স্পেইনে ।
মাত্ৰ ৫ লাখ ২৫ হাজাৰ জনসংখ্যাৰ কেপ ভাৰ্ডেই ২০১৮ চনত আইচলেণ্ড আৰু ২০২৬ চনত অভিষেক ঘটোৱা কিউৰাচাওৰ পিছতে বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা তৃতীয়খন ক্ষুদ্ৰ দেশ হিচাপে আখ্য়া লাভ কৰিছে । গ্ৰুপ এইচত কেপ ভাৰ্ডেৰ সৈতে আছে স্পেইন , উৰুগুৱে আৰু ছৌদি আৰৱ ।
পৰাজিত হ'লেও দৃষ্টি আকৰ্ষণ কিউৰাচাওৰ :
এইবাৰ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা নৱাগত দেশখন হৈছে কিউৰাচাও । জার্মানীৰ বিৰুদ্ধে এটা গ'ল দিবপৰাটোৱেই ডেৰ লাখ জনসংখ্যা থকা দেশখনৰ বাবে আছিল চৰম তৃপ্তি । সাত গ'লৰ মালা পিন্ধাই বিশ্বকাপৰ মঞ্চলৈ নৱাগত দলটোক আদৰিলেও সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিব পাৰিছে কিউৰাচাওৱে । এইবাৰ আৰম্ভনীতে মাত্ৰ ডেৰ লাখ জনসংখ্যাৰ দেশখনৰ বিৰুদ্ধে খেলিব লাগিব বুলি হয়তো কল্পনাৰ অগোচৰ আছিল জাৰ্মানীৰ । জাৰ্মানীয়ে ফেৰিক্স এনমেচাৰ গ'লেৰে ভয়াবহ হোৱাৰ ইংগিত দিছিল ষষ্ঠ মিনিটতে; কিন্তু জার্মান জাত্যভিমানক প্রচণ্ড আঘাত হানি ২১ মিনিটত লিভানো ক'মেননেচিয়াই কিউৰাচাওক দিলে সমতাৰ গ'ল । বিশ্বকাপ অভিষেক মেচতে জার্মানীৰ বিৰুদ্ধে এই এটা গ'লেৰেই ইতিহাস ৰচিলে এই দেশখনে ।
কিউৰাচাওৱে বিশ্বৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দলটোৱে ফিফা বিশ্বকাপত যোগ্যতা অৰ্জন কৰা আৰু গ’ল দিয়া আটাইতকৈ সৰু দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । হয়তো বহু লোকে এই দেশখনৰ নামেই শুনা নাই । তথাপি দেশখনে দিছে চমক । গ্ৰুপ ইত কিউৰাচাওৱে জাৰ্মানী, ইকুৱেডৰ আৰু আইভৰি ক'ষ্টৰ সৈতে স্থান লাভ কৰিছে ।
কিউৰাচাও হৈছে দক্ষিণ কেৰিবিয়ান সাগৰত অৱস্থিত এখন দ্বীপৰাষ্ট্ৰ । ভেনিজুৱেলাৰ পৰা প্ৰায় ৬৫ কিলোমিটাৰ উত্তৰত আৰু আৰুবাৰ পৰা ৮০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূবে থকা কিউৰাচাওৰ আয়তন ৪৪৪ কিলোমিটাৰ ২ (১৭১ বৰ্গমাইল)। এই কেৰিবিয়ান দ্বীপটো জনসংখ্যা আৰু মাটিৰ আকাৰত প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ ।
কিউৰাচাওৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক খেলুৱৈৰ জন্ম নেদাৰলেণ্ডত আৰু তেওঁলোকক নেতৃত্ব দিছিল কিংবদন্তি ডাচ প্ৰশিক্ষক ডিক এডভোকেটে । ৭৮ বছৰীয়া নেদাৰলেণ্ড আৰু পি এছ ভি আইনড’ভেনৰ প্ৰাক্তন প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা আটাইতকৈ বয়সীয়াল প্ৰশিক্ষক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
বছনিয়া আৰু হাৰ্জেগোভিনাই খেলিলে দল :
এইবাৰৰ বিশ্বকাপৰ আন এখন ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ হৈছে ছনিয়া আৰু হাৰ্জেগোভিনা । কানাডাৰ টৰণ্টোত বছনিয়া আৰু হাৰ্জেগোভিনাই প্ৰথমখন মেচত কানাডাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হয় । দুয়োখন দেশে ১-১ গ’লত ড্ৰ খেলি বিশ্বকাপত পইণ্ট ভগাই লয় ।
কানাডাৰ মাটিত খেলা বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলত প্ৰথমাৰ্ধৰ মাজভাগত জোভো লুকিচে বছনিয়াক অগ্ৰগতি দিবলৈ সক্ষম হয় যদিও ৭৮ মিনিটত ঘৰুৱা দলৰ হৈ চাইল লেৰিনে সমতা স্থাপন কৰে । কানাডাই মেচখনত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি তিনিটা পইণ্ট লাভ কৰাৰ সুযোগ আছিল যদিও সেই আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে বছনিয়াৰ খেলুৱৈসকলে । বছনিয়া আৰু হাৰ্জেগোভিনা হৈছে বাল্কন উপদ্বীপত অৱস্থিত এখন ইউৰোপীয় দেশ । ২০২৬ চনত দেশখনৰ জনসংখ্যা হৈছে প্রায় ৩১ লাখ । জনসংখ্যাৰ হিচাপত ১৩৮তম স্থানত আছে বছনিয়া আৰু হাৰ্জেগোভিনা ।
সহজে এৰি নিদিয়ে হাইটিয়ে :
সুদীৰ্ঘ ২৮ বছৰ পাছত স্কটলেণ্ডে বিশ্বকাপলৈ উভতি আহি জন মেকগিনৰ চমৎকাৰ ফিনিছিঙৰে হাইটিৰ বিৰুদ্ধে ১-০ গ’লত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জিলেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এই মেচখনত কিন্তু হাইটিয়েও সমানেই যুঁজ দিয়ে ৷ গ্ৰুপ চিৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰি প্ৰতিযোগিতাখনত এক অনন্য বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় স্কটলেণ্ড । উল্লেখ্য় যে ১৯৯০ চনত ইটালীত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপত ছুইডেনক ২-১ গ’লত পৰাস্ত কৰাৰ পিছত স্কটলেণ্ডৰ এইটোৱেই আছিল প্ৰথম বিজয় ৷ তদুপৰি ইউৰো ৯৬ৰ পিছত যিকোনো বহৎ প্ৰতিযোগিতাত দলটোৰ প্ৰথম জয় ।
হাইটি হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ অন্যতম নিম্ন ৰেংকিঙৰ দল । বৰ্তমান বিশ্বৰ ৮৪ নম্বৰ স্থানত আছে হাইটি । আয়তনৰ হিচাপত হাইটি কেৰিবিয়ানৰ তৃতীয় বৃহত্তম দেশ আৰু আনুমানিক জনসংখ্যা ১ কোটি ১৪ লাখ । হাইটিয়ে ২০২৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জনৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল কনকাকাফৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰে ৷ হাইটিত চলি থকা নিৰাপত্তা আৰু ৰাজনৈতিক সংকটৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৱে হাইটিত কোনো মেচ আয়োজন কৰিব পৰা নাছিল । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিৰপেক্ষ স্থানত যোগ্যতা অৰ্জনৰ সকলো খেল খেলে । ৫২ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত ১৯৭৪ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিফা বিশ্বকাপত দেশখনে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মধ্য এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত নজৰ :
এইবাৰ বিশ্বকাপত দলৰ সংখ্য়া ৪৮লৈ বৃদ্ধি কৰা বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা প্ৰথমখন মধ্য এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে উজবেকিস্তানে সুযোগ লাভ কৰে । ভৌগোলিকভাৱে প্ৰায় ৩.৮ কোটি বাসিন্দা থকা পূৰ্বৰ ছোভিয়েট গণৰাজ্যৰ অংশীদাৰ উজবেকিস্তানে সুযোগ কাৰ্যকৰী কৰাৰ পূৰামাত্ৰে সম্ভাৱনা আছে । উজবেকিস্তানৰ নেতৃত্বত থাকিব ইটালীৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী অধিনায়ক তথা ২০০৬ চনত বেলন ডি অৰ বিজয়ী ফেবিঅ’ কানাভাৰো ।
জৰ্ডানে দেখুৱাব পাৰিব নে যাদু ?
এইবাৰ বিশ্বকাপত আত্মপ্ৰকাশ কৰা আনএখন দেশ হৈছে জৰ্ডান । জৰ্ডান নদীৰ পূব পাৰত অৱস্থিত এই আৰব ৰাষ্ট্ৰখনে যোগ্য়তা নিৰ্ণয়কাৰী মেচত চমক সৃষ্টি কৰাৰ পিচত সাজু হৈছে শক্তিশালী দেশক প্ৰত্য়াহ্বান জনাবলৈ । ১ কোটি ১৫ লাখ জনসংখ্য়া থকা এই দেশখনে প্ৰথমখন বিশ্বকাপত কেনেখেল প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰবাবে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ।
বিধ্বস্ত টিউনিছিয়া :
ছুইডেনে ৫-১ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰিলে টিউনিছিয়াক । ইউৰোপ আৰু আফ্রিকাৰ যুঁজত অনায়াসে জিকিল ছুইডেন। সপ্তম মিনিটত প্রথম আৰু যোগ কৰা সময়ৰ ষষ্ঠ মিনিটত পঞ্চম-দুটা গ'লৰ উপহাৰ দিছে মিডফিল্ডাৰ য়াছিন আয়াৰিয়ে । মাজৰ তিনি গ'লৰ দাতা ক্রমে ৩০ মিনিটত আলেকজেণ্ডাৰ ইছাক, ৫৯ মিনিটত ভিক্টৰ য়'কেবেছ আৰু ৮৪ মিনিটত মাটিয়াছ ছ'ভানবাৰ্গৰ । টিউনিছিয়াৰ হৈ প্রথমার্ধৰ অন্তিম ক্ষণত এটা গ'ল পৰিশোধ কৰে ওমৰ ৰেকিকে ।
দুর্দান্ত প্রদর্শনৰ পিচতো পৰাজয় :
এইবাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ অন্য়তম খেলখন হৈছে আইভৰী ক'ষ্ট আৰু ইকুৱেডৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত মেচখন । সম্পূৰ্ণৰূপে মেচৰ নিয়ন্ত্রণ নিজৰ হাতত ৰাখি অন্তিম ক্ষণত আইভৰী ক'ষ্টৰ গ'লত ১৯ মেচৰ বিজয়ৰথ থমকিল ইকুৱেডৰৰ । চুপাৰ ছাব আমাদা ডিয়ালোই ৯০ মিনিটত কৰা গ'লৰ সহায়ত ১-০ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় আফ্রিকাৰ অন্যতম শক্তি তথা দিদিয়েৰ ড্ৰ'গবাৰ দেশ আইভৰী ক'ষ্টে । পৰাজিত হ'লেও লাখ লাখ অনুৰাগীৰ হৃদয় জিনিলে ইকুৱেডৰে । অৱেশ্য়ে এতিয়া পৰৱৰ্তী মেচত কেনে খেল প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশৰ ভাগ্য় ।
লগতে পঢ়ক:গ্ল'বেল আইকন: বিশ্বকাপ ফুটবলত ১০ নম্বৰ জাৰ্ছিৰ যাদু
বিশ্বকাপ ফুটবলত অপ্ৰতিৰোধ্য় ব্ৰাজিল
বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমটো হেট্ৰিক মেছিৰ, আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয় আৰ্জেণ্টিনাৰ