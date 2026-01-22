বিৰাটক অতিক্ৰম কৰি এদিনীয়া ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষ স্থানত ডেৰিল মিচেল
শেহতীয়া শৃংখলাত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে মিচেলে দুটা শতকৰ সৈতে ৩৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । চতুৰ্থ স্থানলৈ অৱনমিত ৰোহিত শৰ্মা ।
হায়দৰাবাদ : ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত হোৱা এদিনীয়া শৃংখলাত আক্ৰমণাত্মক ইনিংছ খেলি আই চি চিৰ এদিনীয়া ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষ স্থানত আৰোহণ কৰিছে ডেৰিল মিচেলে । এদিনীয়া শৃংখলাটোত ভাৰত পৰাস্ত হোৱাৰ লগতে শীৰ্ষ ৰেংকিঙৰ স্থানো হেৰুৱালে ভাৰতীয় ষ্টাৰ বেটছমেন বিৰাট কোহলীয়ে । শৃংখলাটোত এটা শতক আৰু অৰ্ধশতক কৰিও শীৰ্ষ স্থানৰ পৰা অৱনমিত হ'ল কোহলী । কাৰণ ডেৰিল মিচেলৰ প্ৰদৰ্শন আছিল কোহলীতকৈও দৰ্শনীয় ।
৩৭ বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ ভূমিত দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া শৃংখলাত জয়লাভ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল মিচেলে । শৃংখলাত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মিচেলে ৭৮৪ পইণ্টৰ পৰা ৮৪৫ পইণ্টলৈ আৰোহণ কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে কোহলীয়ে ৰেটিঙত মাত্ৰ ১০ পইণ্টৰ বুষ্ট লাভ কৰে । যোৱা সপ্তাহত প্ৰকাশ পোৱা ৰেংকিঙত কোহলীয়ে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল আৰু দ্বিতীয় স্থানত থকা নিউজীলেণ্ডৰ ডেৰিল মিচেলৰ মাজত মাত্ৰ এক পইণ্টৰ ব্যৱধান আছিল । মিচেলে এতিয়া তেওঁক অতিক্ৰম কৰি গড়ে ১৭৬ ৰাণ কৰি তিনিটা ইনিংছত ৩৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । লগতে তেওঁৰ এই ইনিংছত দুটা শতক আৰু এটা অৰ্ধশতক অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
চতুৰ্থ স্থানত ৰোহিত শৰ্মা
ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা ৭৫৭ পইণ্টৰ সৈতে চতুৰ্থ স্থানত আছে । ইয়াৰ পূৰ্বে তৃতীয় স্থানত থকা ৰোহিত শৰ্মাক এতিয়া আফগানিস্তানৰ বেটছমেন ইব্ৰাহিম জাদ্ৰানে ৭৬৪ পইণ্টৰ সৈতে অতিক্ৰম কৰিছে । তিনিটা ইনিংছত মাত্ৰ ৬১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি তৃতীয় স্থানৰ পৰা চতুৰ্থ স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে ৰোহিত শৰ্মা ।
শীৰ্ষ ১০ত স্থান লাভ কে এল ৰাহুলৰ
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা আ চি চি পুৰুষৰ বেটিং ৰেংকিঙত ১০ নম্বৰ স্থান দখল কৰিছে কে এল ৰাহুলে । শ্ৰেয়স আয়াৰ ১১ নম্বৰ স্থানত আছে । ৰেংকিঙৰ পঞ্চম স্থানতে আছে শুভমন গিলে ।
নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাত ভাৰতীয় বেটিং ইউনিটত ৰাহুলৰ মূল ভূমিকাই তেওঁক ৰেংকিঙত আৰোহণ কৰাত সহায় কৰিছে । নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত দলটোক ফিনিচিং লাইনৰ ওপৰেৰে লৈ যাবলৈ অপৰাজিত ইনিংছ খেলাৰ পিছত তেওঁ এক সুন্দৰ শতকেৰে বেক আপ কৰে । ব্লেক কেপছৰ বিৰুদ্ধে ১১ টা চাৰি আৰু এটা ছিক্সাৰেৰে ১১২ ৰাণত অপৰাজিত হৈ থাকে ।
নিউজীলেণ্ডৰ মাইকেল ব্ৰেচৱেলে বলিং ৰেংকিঙত সৰ্বাধিক আৰোহণ কৰিছে । শৃংখলাৰ শেষৰ দুখন খেলত তেওঁৰ প্ৰদৰ্শনৰ পিছত ৬ টা স্থান আৰোহণ কৰি ৩৩ নম্বৰ স্থানত উপনীত হৈছে । আফগানিস্তানৰ তাৰকা ৰাছিদ খান (৭১০ পইণ্ট) ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত অব্যাহত থকাৰ বিপৰীতে ইংলেণ্ডৰ জোফ্ৰা আৰ্চাৰ (৬৭০ পইণ্ট) দ্বিতীয় স্থানত আছে ।
