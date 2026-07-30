ETV Bharat / sports

কমনৱেল্থ গেমছত লং জাঁপত ভাৰতৰ হৈ ৰূপ অৰ্জন মুৰলী শ্ৰীশংকৰৰ

গ্লাছগো কমনৱেল্থ গেমছত শ্ৰীশংকৰে ৮.৯ মিটাৰ জাঁপ মাৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । জামাইকাৰ টাজায় গেইলে ৮.১৫ মিটাৰ জাঁপ মাৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে ৷

CWG 2026
কমনৱেল্থ গেমছত লং জাঁপত ৰূপৰ পদক অৰ্জন মুৰলী শ্ৰীশংকৰৰ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 2:25 PM IST

|

Updated : July 30, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কমনৱেল্থ গেমছত দুটাকৈ পদক অৰ্জনেৰে ভাৰতৰ এথলেটিকছ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিলে মুৰলী শ্ৰীশংকৰে ৷ কমনৱেল্থ গেমছত লং জাম্পত দুটাকৈ পদক অৰ্জন কৰিছে ২৭ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে । গ্লাছগোত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কমনৱেল্থ গেমছত বুধবাৰে তেওঁ ৮.৯ মিটা জাঁপ মাৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ।

জামাইকাৰ টাজায় গেইলে ৮.১৫ মিটাৰ জাঁপ মাৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে স্কটলেণ্ডৰ ষ্টিফেন মেকেনজিয়ে ৮.৮ মিটাৰ জাঁপ মাৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।

শ্ৰীশংকৰৰ বাবে এই কৃতিত্ব আৰু অধিক বিশেষ আছিল । কাৰণ পেটেলাৰ টেণ্ডনৰ গুৰুতৰ আঘাতৰ পৰা সুস্থ হৈ অহাৰ পিছত তেওঁ কৃতিত্ব লাভ কৰিছে ৷ সেই আঘাতে তেওঁক পেৰিছ অলিম্পিকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল আৰু তেওঁ কেইবামাহো ধৰি আন প্ৰতিযোগিতাৰ পৰাও আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল ।

ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰিছিল, প্ৰথম প্ৰচেষ্টাত ৮.০৩ মিটাৰ জঁপিয়ায় ৷ তাৰ পিছত দ্বিতীয়টো প্ৰচেষ্টাত তেওঁ নিজৰ জাঁপ ৮.০৯ মিটাৰলৈ উন্নীত কৰি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে গেইলে ৮.১৫ মিটাৰ বিজয়ী জাঁপটো মাৰে । স্বৰ্ণজয়ৰ আশাত শ্ৰীশংকৰে দুটা ফাউল সংঘটিত কৰি পঞ্চম প্ৰচেষ্টাত ৭.৯৪ মিটাৰ আৰু অন্তিম প্ৰচেষ্টাত ৭.৯৭ মিটাৰ জাঁপ মাৰি শীৰ্ষ স্থান দখলৰ পৰা ছয় চেণ্টিমিটাৰৰ বাবে ব্যৰ্থ হয় ।

শ্ৰীশংকৰৰ ৰূপৰ পদক এই ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আকৰ্ষণীয় প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ আন এক মাইলৰ খুঁটি । এই ছিজনত তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে ৮ মিটাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাজ্যিক ছিনিয়ৰ এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপত ৮.৩৮ মিটাৰৰ ছিজনৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰেকৰ্ড গঢ়ি তুলিছিল ।

২০২২ চনত বাৰ্মিংহাম কমনৱেলথ গেমছতো ৰূপৰ পদক লাভ কৰা শ্ৰীশংকৰ এতিয়ালৈকে এই গেমছত দুটা পদক লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় লং জাম্পাৰ । শ্ৰীশংকৰৰ পূৰ্বে এই প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ একক পদক বিজয়ী আছিল সুৰেশ বাবু (পুৰুষৰ ব্ৰঞ্জ, ১৯৭৮), অঞ্জু ববি জৰ্জ (মহিলা ব্ৰঞ্জ, ২০০২) আৰু এম প্ৰজুছা (মহিলা ৰূপ, ২০১০) ।

শ্ৰীশংকৰৰ প’ডিয়াম ফিনিছিঙৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডবিয়াই ভাৰতীয় এথলেটিকছৰ বাবে গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰে । ‘‘কমনৱেলথ গেমছত ৮.০৯ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দৰ্শনীয় জাম্পেৰে পুৰুষৰ লং জাম্প ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে টপছ কোৰ এথলীট শ্ৰীশংকৰক অভিনন্দন ।’

এই ইভেণ্টত ভাৰতৰ আন এজন অংশগ্ৰহণকাৰী লোকেশ সত্যনাথনে কমনৱেলথ গেমছত অভিষেক ঘটাই ৭.৯৭ মিটাৰ বেষ্ট জাম্পেৰে পঞ্চম স্থান দখল কৰে । খেলখনৰ সপ্তম দিনত ভাৰতে লাভ কৰা তিনিটা পদকৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল শ্ৰীশংকৰৰ ৰূপৰ পদক, যাৰ ফলত দেশৰ সামগ্ৰিক সংখ্যা ১৫টা পদকলৈ বৃদ্ধি পায় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে তিনিটা স্বৰ্ণ, ৯টা ৰূপ আৰু তিনিটা ব্ৰঞ্জৰ পদক ।

লগতে পঢ়ক: গ্লাছগ’ ২০২৬: দেশৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণজয়, মণিপুৰৰ মীৰাবাঈ চানুৰ ইতিহাস

Last Updated : July 30, 2026 at 2:55 PM IST

TAGGED:

মুৰলী শ্ৰীশংকৰ
গ্লাছগো কমনৱেল্থ গেমছ
এথলেটিকছ
SREESHANKAR SHINES IN GLASGOW
GLASGOW CWG 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.