ETV Bharat / sports

গ্লাছগ’ ২০২৬ : এটা সোণ, তিনিটা ৰূপ আৰু দুটা ব্ৰঞ্জকে ধৰি ভাৰতলৈ ৬টা পদক

কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ দপদপনি অব্যাহত ৷ সোমবাৰে দেশৰ হৈ ভাৰোত্তোলক জ্ঞানেশ্বৰী যাদৱে ৰূপৰ আৰু বিন্দ্যাৰাণী দেৱীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰে ৷

GLASGOW 2026
ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলক বিন্দ্যাৰাণী দেৱী(ফাইল ফটো) আৰু জ্ঞানেশ্বৰী যাদৱ (X @DDNewslive)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 1:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গ্লাছগ’(স্কটলেণ্ড): স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগ’ চহৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কমনৱেলথ গেমছৰ সোমবাৰে পঞ্চমটো দিন ৷ এই দিনটোত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে দপদপনি অব্যাহত ৰাখি দেশলৈ কঢ়িয়াই আনিছে দুটাকৈ পদক ৷ আন বহু খেলুৱৈৰ সফলতাৰ ধাৰা অব্যাহত আছে ৷

সোমবাৰৰ দিনটোত ভাৰতৰ পদক জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ভাৰোত্তোলন শাখাৰ পৰাই দেশে সোমবাৰে এই দুয়োটা পদক অৰ্জন কৰে ৷ ভাৰোত্তোলনৰ মহিলাৰ ৫৩ কেজিত জ্ঞানেশ্বৰী যাদৱে ৰূপৰ পদক জয় কৰাৰ বিপৰীতে ৫৮ কেজিত শাখাত বিন্দ্যাৰাণী দেৱীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰে ৷ জ্ঞানেশ্বৰীয়ে মুঠ ১৯৯ কেজি তুলি ধৰি সফলতা লাভ কৰে ৷

দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খেলুৱৈগৰাকীৰ এই সফলতাত সামাজিক মাধ্যমযোগে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷ এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এনেদৰে উল্লেখ কৰে, ‘‘কমনৱেলথ গেমছ গ্লাছগ’ ২০২৬ত ভাৰোত্তোলনত ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে জ্ঞানেশ্বৰী যাদৱলৈ অভিনন্দন । এই কৃতিত্ব আৰু অধিক বিশেষ, কাৰণ তেওঁ এই প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ ব্যক্তিগত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিছে । খেলুৱৈগৰাকীৰ সফলতাই ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰক । তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰচেষ্টাত অবিৰত সফলতা কামনা কৰিলোঁ ।’’ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন প্ৰতিগৰাকী পদক বিজয়ী খেলুৱৈকো সামাজিক মাধ্যমতে শুভেচ্ছা জনায় ৷

পূৰ্বে দেওবাৰে মণিপুৰৰ তাৰকা ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুৱে দেশলৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণপদক কঢ়িয়াই আনিছিল ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ মহিলাৰ ৪৮ কেজি শাখাত অভিলেখ সৃষ্টিৰে ৩১ বছৰীয়া মীৰাবাঈয়ে ৮৫ কেজি ওজন দাঙি ধৰি কমনৱেলথ গেমছৰ মঞ্চত এক নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

বৰ্তমানলৈকে ভাৰতৰ হৈ অন্যান্য শাখাত পদক বিজয়ীসকল

মীৰাবাঈ চানুৱে এই প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণপদক অৰ্জন কৰাৰ উপৰিও ঋষিকান্ত সিঙে পুৰুষৰ ভাৰোত্তোলনৰ ৬০ কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক জয় কৰে ৷ তদুপৰি ৰাজা মুথুপাণ্ডীয়ে পুৰুষৰ ভাৰোত্তোলন ৬৫ কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক জয় কৰে ৷ আনহাতে, পুৰুষৰ হেভীৱেইট পেৰা পাৱাৰলিফ্টিং প্ৰতিযোগিতাত ঝন্দু কুমাৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, ২৩ জুলাইৰ পৰা স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগ’ত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ২৩ সংখ্যক কমনৱেলথ গেমছত ৭৪খন দেশৰ প্ৰায় ৩ হাজাৰ খেলুৱৈয়ে ১০খন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই প্ৰতিযোগিতাৰ ২ আগষ্টত সামৰণি পৰিব ৷ বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে এটা সোণ, তিনিটা ৰূপ আৰু দুটাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদকৰে মুঠ ছয়টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: গ্লাছগ’ ২০২৬: দেশৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণজয়, মণিপুৰৰ মীৰাবাঈ চানুৰ ইতিহাস

TAGGED:

CWG 2026
গ্লাছগ’ কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬
কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ পদক জয়
জ্ঞানেশ্বৰী যাদৱ বিন্দ্যাৰাণী দেৱী
GLASGOW 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.