গ্লাছগ’ ২০২৬ : এটা সোণ, তিনিটা ৰূপ আৰু দুটা ব্ৰঞ্জকে ধৰি ভাৰতলৈ ৬টা পদক
কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ দপদপনি অব্যাহত ৷ সোমবাৰে দেশৰ হৈ ভাৰোত্তোলক জ্ঞানেশ্বৰী যাদৱে ৰূপৰ আৰু বিন্দ্যাৰাণী দেৱীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰে ৷
Published : July 28, 2026 at 1:01 AM IST
গ্লাছগ’(স্কটলেণ্ড): স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগ’ চহৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কমনৱেলথ গেমছৰ সোমবাৰে পঞ্চমটো দিন ৷ এই দিনটোত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে দপদপনি অব্যাহত ৰাখি দেশলৈ কঢ়িয়াই আনিছে দুটাকৈ পদক ৷ আন বহু খেলুৱৈৰ সফলতাৰ ধাৰা অব্যাহত আছে ৷
সোমবাৰৰ দিনটোত ভাৰতৰ পদক জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ভাৰোত্তোলন শাখাৰ পৰাই দেশে সোমবাৰে এই দুয়োটা পদক অৰ্জন কৰে ৷ ভাৰোত্তোলনৰ মহিলাৰ ৫৩ কেজিত জ্ঞানেশ্বৰী যাদৱে ৰূপৰ পদক জয় কৰাৰ বিপৰীতে ৫৮ কেজিত শাখাত বিন্দ্যাৰাণী দেৱীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰে ৷ জ্ঞানেশ্বৰীয়ে মুঠ ১৯৯ কেজি তুলি ধৰি সফলতা লাভ কৰে ৷
CWG Day 5 Result | Weightlifting— DD News (@DDNewslive) July 27, 2026
Khelo India athlete Gyaneshwari Yadav secures Silver Medal with a total lift of 199 kg (88 kg Snatch + 111 kg in Clean & Jerk)
This is her personal best in Total and C&J Performance. #Cheer4Bharat #CWG2026@Media_SAI @IWF_India @IndiaSports… pic.twitter.com/ipcnp3SRqR
দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খেলুৱৈগৰাকীৰ এই সফলতাত সামাজিক মাধ্যমযোগে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷ এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এনেদৰে উল্লেখ কৰে, ‘‘কমনৱেলথ গেমছ গ্লাছগ’ ২০২৬ত ভাৰোত্তোলনত ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে জ্ঞানেশ্বৰী যাদৱলৈ অভিনন্দন । এই কৃতিত্ব আৰু অধিক বিশেষ, কাৰণ তেওঁ এই প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ ব্যক্তিগত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিছে । খেলুৱৈগৰাকীৰ সফলতাই ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰক । তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰচেষ্টাত অবিৰত সফলতা কামনা কৰিলোঁ ।’’ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন প্ৰতিগৰাকী পদক বিজয়ী খেলুৱৈকো সামাজিক মাধ্যমতে শুভেচ্ছা জনায় ৷
Congratulations to Gyaneshwari Yadav on winning the Silver Medal in Weightlifting at the Commonwealth Games Glasgow 2026. This success is even more noteworthy because she has achieved a personal best in this competition. May her success motivate the youth of India. Wishing her… pic.twitter.com/tKF5Ub4LHQ— Narendra Modi (@narendramodi) July 27, 2026
পূৰ্বে দেওবাৰে মণিপুৰৰ তাৰকা ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুৱে দেশলৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণপদক কঢ়িয়াই আনিছিল ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ মহিলাৰ ৪৮ কেজি শাখাত অভিলেখ সৃষ্টিৰে ৩১ বছৰীয়া মীৰাবাঈয়ে ৮৫ কেজি ওজন দাঙি ধৰি কমনৱেলথ গেমছৰ মঞ্চত এক নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
বৰ্তমানলৈকে ভাৰতৰ হৈ অন্যান্য শাখাত পদক বিজয়ীসকল
মীৰাবাঈ চানুৱে এই প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণপদক অৰ্জন কৰাৰ উপৰিও ঋষিকান্ত সিঙে পুৰুষৰ ভাৰোত্তোলনৰ ৬০ কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক জয় কৰে ৷ তদুপৰি ৰাজা মুথুপাণ্ডীয়ে পুৰুষৰ ভাৰোত্তোলন ৬৫ কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক জয় কৰে ৷ আনহাতে, পুৰুষৰ হেভীৱেইট পেৰা পাৱাৰলিফ্টিং প্ৰতিযোগিতাত ঝন্দু কুমাৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ২৩ জুলাইৰ পৰা স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগ’ত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ২৩ সংখ্যক কমনৱেলথ গেমছত ৭৪খন দেশৰ প্ৰায় ৩ হাজাৰ খেলুৱৈয়ে ১০খন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই প্ৰতিযোগিতাৰ ২ আগষ্টত সামৰণি পৰিব ৷ বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে এটা সোণ, তিনিটা ৰূপ আৰু দুটাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদকৰে মুঠ ছয়টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: গ্লাছগ’ ২০২৬: দেশৰ হৈ প্ৰথমটো স্বৰ্ণজয়, মণিপুৰৰ মীৰাবাঈ চানুৰ ইতিহাস