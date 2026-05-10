ক্ৰিকেট জ্বৰত আক্ৰান্ত গোলাঘাট; আইপিএল ফেন পাৰ্কত দৰ্শকৰ ভিৰ

গোলাঘাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টাটা আইপিএল ফেন পাৰ্কত পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ উপভোগ কৰিলে দৰ্শকে ।

Crowd of audience at IPL Fan Park in Golaghat District Sports Association Playground
গোলাঘাটত আইপিএল ফেন পাৰ্কত দৰ্শকৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 10, 2026 at 1:20 PM IST

গোলাঘাট: আইপিএল জ্বৰত আক্ৰান্ত গোলাঘাটৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগী । ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলে পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো শ্বাসৰুদ্ধ মূহুৰ্ত ষ্টেডিয়াম সদৃশ পৰিৱেশত উপভোগ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে । সেইবাবে দৰ্শকৰে ভৰি পৰিছে 'আইপিএল ফেন পাৰ্ক' ।

'আইপিএল ফেন পাৰ্ক'ত খেল উপভোগ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে গোলাঘাটৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলে । যিসকল দৰ্শকে খেল অনুষ্ঠিত হোৱা ষ্টেডিয়ামলৈ গৈ খেল উপভোগ কৰাতো সম্ভৱ নহয়, তেওঁলোকে 'আইপিএল ফেন পাৰ্ক'ত এই মাদকতা লাভ কৰিব পাৰে । পিছে বহুতেই জ্ঞাত নহয় এই 'আইপিএল ফেন পাৰ্ক' কি ?

গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত বিচিচিআইৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা আইপিএল ফেন পাৰ্কত ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলে পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ উপভোগ কৰিছে । এই আইপিএল ফেন পাৰ্কত শনিবাৰে হাজাৰ হাজাৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী দৰ্শকে উপভোগ কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু গুজৰাট টাইটানছৰ মাজত হোৱা হাই ভল্টেজ খেলখন । একেদৰে আজি আবেলি ৩.৩০ বজাত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু লক্ষ্মৌ ছুপাৰ জায়েন্টৰ লগতে সন্ধিয়া ৭ বজাত ৰয়েলছ চেলেঞ্জাৰছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত হ'বলগীয়া দুখন খেল উপভোগ কৰিব পাৰিব ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলে ।

এই পাৰ্কত শিশু,বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ বাবে আয়োজক সমিতিয়ে কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা । আনহাতে, খেল উপভোগ কৰাৰ উপৰি মনোৰঞ্জনৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে উদ্যোক্তাই । এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক তথা ভাৰতীয় বক্সিং সন্থাৰ উপ-সভাপতি সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে কয়, "গোলাঘাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টাটা আইপিএল ফেন পাৰ্ক হৈছে । তাৰবাবে আয়োজক সমিতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । আজি বহু দৰ্শকৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছো । এই খেল ইয়াত উপভোগ কৰিবলৈ দিয়া বাবে বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"ইয়াত খেল উপভোগ কৰিলে ষ্টেডিয়ামত উপভোগ কৰাৰ দৰে অনুভৱ হয় । অসমত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল খেলিবলৈ এখন খেলপথাৰ আছে আৰু সেইখন গুৱাহাটীত আছে । বহু দৰ্শকে গুৱাহাটীলৈ গৈ খেল উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় । বিচিচিআইয়ে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে য'ত য'ত আইপিএলৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰা নহয় সেই অঞ্চলৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ বাবে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

