বিপদত ক্ৰিকেটাৰ য়শ দয়াল; নাবালিকা ধৰ্ষণ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা

বিপদত ক্ৰিকেটাৰ য়শ দয়াল; নাবালিকা ধৰ্ষণ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা
যোৱা ৬ জুলাইত দয়ালৰ বিৰুদ্ধে বি এন এছৰ ৬৯ (প্ৰতাৰণামূলক উপায় আদিৰে যৌন সম্পৰ্ক) ধাৰাত ইন্দিৰাপুৰম থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।
Published : December 24, 2025 at 12:25 PM IST
জয়পুৰ : যুৱ ক্ৰিকেটাৰ তথা আই পি এলৰ খেলুৱৈ য়শ দয়াল মহা বিপদত । ৰাজস্থানৰ এখন বিশেষ পক্সো (POCSO) আদালতে নাবালিকা ধৰ্ষণৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত গোচৰত তেওঁৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন আবেদন নাকচ কৰে । ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ গুৰুতৰ বুলি উল্লেখ কৰি আদালতে দুয়োপক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পিছত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
মঙলবাৰে আবেদনখনৰ শুনানিৰ সময়ত ন্যায়াধীশ অলকা বানছালে কয় যে ২৭ বছৰীয়া অভিযুক্ত য়শ দয়াল নাবালিকা ধৰ্ষণৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগৰ সন্মুখীন হৈছে । সেয়েহে তেওঁক আগতীয়াকৈ জামিনৰ সুবিধা দিব নোৱাৰি ।
অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন আবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে আবেদনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এটা গেঙে অভিসন্ধিমূলক কাম কৰি আছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে গাজিয়াবাদত দয়ালৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল যদিও উক্ত গোচৰত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ স্থগিত ৰাখিছিল । মাত্ৰ ৭ দিনৰ পিছতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সংগনেৰ সদৰ থানাত পুনৰ ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৰুজু হয় । বিষয়টো অধিক গুৰুতৰ কৰি ভুক্তভোগীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই কাণ্ডটো দুবছৰ পূৰ্বে তেওঁ নাবালক হৈ থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হৈছিল ।
যোৱা ৬ জুলাইত গাজিয়াবাদ জিলাৰ ইন্দিৰাপুৰম থানাত বি এন এছৰ ধাৰা ৬৯ (প্ৰতাৰণামূলক আৰু অন্য়ান্য উপায় ব্যৱহাৰ কৰি যৌন সম্পৰ্ক)ৰ অধীনত দয়ালৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ।
জামিন আবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে দয়াল এজন পেছাদাৰী ক্ৰিকেটাৰ আৰু তেওঁৰ সমাজত সুনাম আছে । তেওঁ তদন্তত সহযোগিতা কৰিবলৈ সাজু, আৰু সেয়েহে তেওঁক আগতীয়াকৈ জামিন দিয়া উচিত বুলিও আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰী অধিবক্তা ৰচনা মানে কয় যে অভিযুক্তই ক্ৰিকেটত কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰলোভিত কৰি কেইবাবাৰো ভুক্তভোগীৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
লগতে কয় যে নাবালিকাই সন্মতি দিলেও আইনৰ অধীনত কিন্তু ইয়াৰ কোনো আইনী মূল্য নাই । গতিকে অভিযুক্তক অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিনৰ সুবিধা দিয়া উচিত নহয় বুলিও তেওঁ কয় ।
দুয়োপক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পিছত অৱশেষত আদালতে অভিযুক্ত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ পৰা বঞ্চিত কৰি অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন আবেদন নাকচ কৰে ।