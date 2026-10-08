জাতীয় ক্ৰিকেট দলত অসমীয়াৰ স্থান: অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে দৰঙৰ জিণ্টিমণি কলিতাৰ সাফল্য

জাতীয় ক্ৰিকেট দলত অসমীয়াৰ স্থান: অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে দৰঙৰ জিণ্টিমণি কলিতাৰ সাফল্য
১৬ অক্টোবৰৰ পৰা ভাৰত-জিম্বাব’ৱেৰ মাজত ৩খন খেলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ শৃংখলা আৰম্ভ হ’ব ৷ শৃংখলাত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে জিণ্টিয়ে ১১ অক্টোবৰত ৰায়পুৰলৈ ৰাওনা হ’ব ৷
Published : October 8, 2026 at 3:36 PM IST
মঙলদৈ: ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসমৰ যাত্ৰা অত্যন্ত গৌৰৱপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে পৰিচিত হৈ আহিছে ৷ বৰ্তমান সময়ত অসমে দেশৰ ভিতৰতে ক্ৰীড়াৰ এক অন্যতম প্ৰধান কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । পূৰ্বৰ সীমিত সা-সুবিধা নেওচি বৰ্তমান বিশ্বৰ ক্ৰীড়াৰ মঞ্চত অসমৰ খেলুৱৈসকলে নিজৰ নাম উজলাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, মনালিছা বৰুৱা, মিঠু বৰুৱা, গিলবাৰ্টছন চাংমা আদিৰ দৰে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ দিগ্বগজসকলে দেখুওৱা বাটেৰে বাট বুলি লাভলীনা বৰগোহাঁই, হিমা দাস, নয়নমণি শইকীয়া, শিৱ থাপা, উমা ছেত্ৰী, ৰিয়ান পৰাগ, আবু নেচিম আহমেদ আদিৰ দৰে খেলুৱৈসকলে অসমলৈ সফলতা কঢ়িয়াইছে ৷
শেহতীয়াকৈ দৰঙৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ জিণ্টিমণি কলিতাই ভাৰতীয় মহিলা দলত স্থান লাভ কৰি অসমৰ সন্মান অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ৷ জিণ্টিমণি কলিতা অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান মহিলা অলৰাউণ্ডাৰ । ভাল বলাৰৰূপে পৰিচিত জিণ্টিমণিয়ে শৈশৱৰে পৰাই ক্ৰিকেট খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আছিল ৷
পিতৃ-মাতৃৰ একান্ত বাধ্য সন্তান জিণ্টিমণিয়ে অধ্যয়নৰ সমান্তৰালভাৱে নিতৌ ক্ৰিকেট খেলতো মনোনিৱেশ কৰিছিল ৷ ক্ৰিকেট জগতখনত তেওঁ এগৰাকী সোঁহতীয়া বেটছমেন আৰু মিডিয়াম পেচ বলাৰ হিচাপে পৰিচিত ৷
২০০৩ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা জিণ্টিয়ে ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ ভাৰত-জিম্বাব’ৱেৰ মাজত ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৩খন খেলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ শৃংখলাটোৰ বাবে ঘৰুৱা দলটোত স্থান লাভ কৰিছে ৷ শৃংখলাত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে জিণ্টিয়ে ১১ অক্টোবৰত ৰায়পুৰলৈ ৰাওনা হ’ব ৷
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটৰ টি-২০ দলটোত স্থান লাভ কৰি উৎফুল্লিত জিণ্টিমণি কলিতাই কয়, ‘‘ভাৰতীয় টি-২০ ক্ৰিকেটৰ দললৈ মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ, তাৰকাৰণে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ । জিম্বাব’ৱেৰ লগত আমাৰ তিনিখন খেল হ’ব ৷ মোক যিখন খেলতে চাঞ্চ দিয়ে সেইখন খেলতেই মই গুৰুত্ব দিম যাতে আহি থকা দিনবোৰত যিসমূহ খেল হ’ব, তাতো যাতে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হও ।’’
পূজাৰ সময়ত জিণ্টিমণি ক’ত থাকিব
উদীয়মান পেচাৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘পূজা মঙলদৈতে চাম বুলি ভাবিছিলো, কিয়নো মঙলদৈত কেম্প চলি আছিল । এতিয়া ভাৰতীয় দলৰ পৰা ফোন আহিছে, মই ৰায়পুৰ যাব লাগিব ৷ মই পূজা চাবলৈও নাপাম । পূজাৰ সময়ত মোৰ খেল চলি থাকিব ।’’
মঙলদৈ ক্ৰীড়া সন্থা সম্পৰ্কে জিণ্টিমণিৰ মন্তব্য
জিণ্টিমণিয়ে কয়, ‘‘মঙলদৈ ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মোক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আগুৱাই নিয়াৰ বাবে । চাৰিওদিশেৰে মোক উলিয়াই দিয়াৰ বাবেই আজি মই এই স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । তেওঁলোকে মোক সহায় নকৰাহ’লে মই আজিৰ এই অৱস্থা নাপালোহেঁতেন ।’’
‘‘অহা বছৰ ’২৭ত ভাৰতীয় দলত চিট পাম বুলি আশা কৰি আছিলোঁ যদিও এই বছৰে চিট পাম বুলি ভবা নাছিলো । মোৰ কাৰণে এইটো চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব । আজি ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰি বহু সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ । নভবাকৈ যেতিয়া বিচাৰি থকা বস্তু পোৱা হয়, তেতিয়া আনন্দ কৰিম নে কি কৰিম বুজি পোৱা নাই’’ যুৱ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে কয় ৷
খেলুৱৈগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘মঙলদৈ ষ্টেডিয়াম এতিয়া বহু বেছি উন্নত হৈছে । আগতে ষ্টেডিয়ামত আন আন খেল চলি আছিল, বহু মানুহ আহি আছিল, এতিয়া অকল ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড হৈ গৈছে । এতিয়া মঙলদৈ ষ্টেডিয়ামত কেম্প অনুষ্ঠিত হোৱা হৈছে । আন ষ্টেডিয়ামত ইমান সুবিধা নাপাওঁ, মঙলদৈত যিমান সুবিধা পাওঁ । থকা-লোৱা ষ্টেডিয়াম হোৱাৰ বাবেও বহু সুবিধা হৈছে । চেণ্টাৰ উইকেটত প্ৰেকটিছ কৰাৰ সুবিধা পাইছোঁ ।’’
নিজৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে জিণ্টিমণিয়ে কয়, ‘‘মই ২০১৮ ত ১৯ৰ অনুৰ্ধ্বৰ ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ ৷ তেতিয়াৰ পৰা ন বছৰ ৰাণিং চলি আছে । মোৰ এটাই সপোন আছিল যে ভাৰতীয় দলত এবাৰ নাম আহক, এতিয়া নাম আহিছে ৷ তাত খেলি ভাল ৰিজাল্ট দিব পাৰিলে মোক কোনেও ৰাখিব নোৱাৰিব ।’’
জিণ্টিমণিৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ
জিণ্টিমণিয়ে ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত অসম মহিলা ক্ৰিকেট দল আৰু ক্ৰিকেট এছ’ছিয়েশ্ব’নৰ পূব মণ্ডল(East Zone) দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । ভাৰতৰ অনুৰ্ধ্ব-১৯ পৰ্যায়তো দলত স্থান লাভ কৰা জিণ্টিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হয় ৷
২০২৩ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ নিলামত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে ক্ৰয় কৰে । ইয়াৰ লগে লগে যুৱ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ডব্লিউপিএল(WPL) খেলা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰ সৌভাগ্য গঢ়ে ৷ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ প্ৰথম সংস্কৰণৰ চেম্পিয়ন দলটোৰো তেওঁ অংশ আছিল । ২০২৫-২৬ ছিজনৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মহিলা ক্ৰিকেটত পূব মণ্ডলৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰা জিণ্টিমণিয়ে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
২০২৩ চনত জিণ্টিমণিয়ে ভাৰতীয় ক (India A) দলত স্থান লাভ কৰি ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ পায় ৷ চলিত বৰ্ষত এচিচি ৰাইজিং ষ্টাৰ মহিলা এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতীয় ক দলত পুনঃ জিণ্টিমণিয়ে স্থান পাইছিল ৷
অসম মহিলা দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনুৰ্ধ্ব-১৯ খেলি পূব মণ্ডল আৰু তাৰ পাছত মহিলা আইপিএল (মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ/গুজৰাট জায়েণ্টছ) খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰি তেওঁ ভাৰতীয়-ক শাখালৈ জিণ্টিমণি কলিতাৰ ক্ৰিকেটযাত্ৰাৰ গ্ৰাফডাল ঊৰ্ধগামী হৈছে ৷
বিশেষকৈ চলিত বৰ্ষত ভাৰতীয় ক দলৰ তিনিওটা ফৰ্মেটত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰাটো জিণ্টিমণিৰ কেৰিয়াৰৰ এক উল্লেখযোগ্য সফলতা হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: গ্ৰাম্য জীৱনৰ আৱেগ : অসমত বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাম্য ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা