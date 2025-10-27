নৃত্য-গীতৰ মাজেৰে এইবছৰৰ বাবে সমৰণি পৰিল তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ

নৃত্য-গীতৰ মাজেৰে এইবছৰৰ বাবে সমৰণি পৰিল তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ
সোতৰখন সাংগঠনিক জিলাৰ প্ৰায় তিনি হাজাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱত ১৮ বিধ খেলৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
Published : October 27, 2025 at 2:38 PM IST
জোনাই: বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে সামৰণি পৰিল তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ৰ ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া সামৰণি অনুষ্ঠানত টি এম পি কেৰ সভাপতি তিলক দলেৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত উপস্থিত থাকে তাৰকা ফুটবলাৰ দুৰ্গা বড়োকে ধৰি উত্তৰ-পূবৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ ।
টি এম পি কেৰ সভাপতি তিলক দলেই কয়, ‘‘আজিৰ এই কাৰ্ণিভেল, আজিৰ এই ক্ৰীড়া আন্দোলন টি এম পি কেৰ দীঘলীয়া স্বপ্নৰ ফল । বহু সময়ত বা কেতিয়াবা মানুহে তাৎক্ষণিক লাভ নেদেখি এই প্ৰচেষ্টাৰ গাম্ভীৰ্য নুবুজিবও পাৰে ৷ কিন্তু ভৱিষ্যতে এই প্ৰতিভাবান খেলুৱৈসকলে যেতিয়া অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব, ভাৰতৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব আৰু নিজৰ জাতিটোক লৈ গৌৰৱবোধ কৰিব, তেতিয়াহে সকলোৰে চকুত এই প্ৰচেষ্টাৰ মহিমা প্ৰকট হ’ব ৷ গতিকে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰাই ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰি লাভলীনা, মেৰিকম, হিমা দাসৰ দৰে খেলুৱৈৰ সৃষ্টি হ’ব ।’’
দুৰ্গা বড়োৱে কয়, ‘‘মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ৷ মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ দৰে গোটেই অসমতে এনেধৰণৰ স্প’ৰ্টছ্ কাৰ্ণিভেল পাতিব লাগে ৷ তেতিয়াহে আমি ল’ৰা-ছোৱালীক আগবঢ়াই নিব পাৰিম ৷ এতিয়াও বহুত কাম বাকী আছে ৷ কিন্তু যিখিনি কৰিছে তাক লৈ মই বহুত সুখী ৷’’
উল্লেখ্য যে, যোৱা ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ অক্টোবৰলৈ গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ লগতে চাৰিখনকৈ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ৷ সোতৰখনকৈ সাংগঠনিক জিলাৰ প্ৰায় তিনি হাজাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱত ১৮ বিধ খেলৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱত ধেমাজি, জোনাই, লখিমপুৰ, চিলাপথাৰ, মাজুলী, ঢকুৱাখনা, শোণিতপুৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, বিহপুৰীয়া, তিনিচুকীয়া, শদিয়া, চৰাইদেউ আদিৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা দহ হাজাৰৰো অধিক লোক উপস্থিত থাকে ৷