নৃত্য-গীতৰ মাজেৰে এইবছৰৰ বাবে সমৰণি পৰিল তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ

সোতৰখন সাংগঠনিক জিলাৰ প্ৰায় তিনি হাজাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱত ১৮ বিধ খেলৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2025 at 2:38 PM IST

2 Min Read
জোনাই: বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে সামৰণি পৰিল তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ৰ ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া সামৰণি অনুষ্ঠানত টি এম পি কেৰ সভাপতি তিলক দলেৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত উপস্থিত থাকে তাৰকা ফুটবলাৰ দুৰ্গা বড়োকে ধৰি উত্তৰ-পূবৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ ।

টি এম পি কেৰ সভাপতি তিলক দলেই কয়, ‘‘আজিৰ এই কাৰ্ণিভেল, আজিৰ এই ক্ৰীড়া আন্দোলন টি এম পি কেৰ দীঘলীয়া স্বপ্নৰ ফল । বহু সময়ত বা কেতিয়াবা মানুহে তাৎক্ষণিক লাভ নেদেখি এই প্ৰচেষ্টাৰ গাম্ভীৰ্য নুবুজিবও পাৰে ৷ কিন্তু ভৱিষ্যতে এই প্ৰতিভাবান খেলুৱৈসকলে যেতিয়া অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব, ভাৰতৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব আৰু নিজৰ জাতিটোক লৈ গৌৰৱবোধ কৰিব, তেতিয়াহে সকলোৰে চকুত এই প্ৰচেষ্টাৰ মহিমা প্ৰকট হ’ব ৷ গতিকে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰাই ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰি লাভলীনা, মেৰিকম, হিমা দাসৰ দৰে খেলুৱৈৰ সৃষ্টি হ’ব ।’’

সমৰণি পৰিল তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)

দুৰ্গা বড়োৱে কয়, ‘‘মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ৷ মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ দৰে গোটেই অসমতে এনেধৰণৰ স্প’ৰ্টছ্ কাৰ্ণিভেল পাতিব লাগে ৷ তেতিয়াহে আমি ল’ৰা-ছোৱালীক আগবঢ়াই নিব পাৰিম ৷ এতিয়াও বহুত কাম বাকী আছে ৷ কিন্তু যিখিনি কৰিছে তাক লৈ মই বহুত সুখী ৷’’

তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ বঁটাসমূহ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, যোৱা ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ অক্টোবৰলৈ গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ লগতে চাৰিখনকৈ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ৷ সোতৰখনকৈ সাংগঠনিক জিলাৰ প্ৰায় তিনি হাজাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱত ১৮ বিধ খেলৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱত ধেমাজি, জোনাই, লখিমপুৰ, চিলাপথাৰ, মাজুলী, ঢকুৱাখনা, শোণিতপুৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, বিহপুৰীয়া, তিনিচুকীয়া, শদিয়া, চৰাইদেউ আদিৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা দহ হাজাৰৰো অধিক লোক উপস্থিত থাকে ৷

