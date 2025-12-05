ETV Bharat / sports

বদৌচা কাপ-২০২৫ : চূড়ান্ত খেলত পশ্চিমবংগৰ ডায়মণ্ড সাৰৱা ফুটবল ক্লাৱৰ জয়লাভ

সামৰণি পৰিল ১৭সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বদৌচা কাপ-২০২৫ ৷ দেশৰ প্ৰতিখন আগশাৰীৰ ৰাজ্যত বদৌচা কাপ আয়োজনৰ পৰিকল্পনা ।

Concluded The 17th National Invitational Football Tournament Bodousa Cup-2025
বদৌচা কাপ-২০২৫ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 5, 2025 at 12:48 PM IST

3 Min Read
তিনিচুকীয়া : বদৌচা স্পৰ্টছ ক্লাৱৰ উদ্যোগত, সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম ফুটবল সন্থাৰ তত্বাৱধানত ২১ নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰজা বদৌচাৰ সোঁৱৰণিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বদৌচা কাপ-২০২৫ ৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা সামৰণি পৰে ।

ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন এইবাৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ চাৰিটাকৈ স্থান ক্ৰমে ডিৰাক সোণজানৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ, কাকপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ, ডুমডুমা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰ আৰু ডিগবৈ জুবলী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল । আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ মুঠ ১৩ টাকৈ ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

সামৰণি পৰিল ১৭সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বদৌচা কাপ-২০২৫ (ETV Bharat Assam)

বৃহস্পতিবাৰে নিশা হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰিৰে ১৭ সংখ্যক বদৌচা কাপ-২০২৫ ৰ চূড়ান্ত খেলখন ডিগবৈ জুবলী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় ৷ চূড়ান্ত খেলত পশ্চিমবংগৰ ডায়মণ্ড সাৰৱা ফুটবল ক্লাৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰি আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ ফুটবল ক্লাৱক ৫-০ গলত পৰাস্ত কৰি বিজয়ী সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

বিজয়ী দলক তিনি লাখ টকাসহ ট্ৰফী, মানপত্ৰ আৰু পৰাজিত দলক দুই লাখ টকাসহ ট্ৰফী, মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বিবেক বড়া আৰু ৰাণাদ্বীপ দুৱৰাৰ সম্পাদনাত বদৌচা নামৰ এখন স্মৃতিগ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হয় । স্মৃতিগ্ৰন্থখন যৌথভাৱে উন্মোচন কৰে শদিয়াৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া, ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন, দুলীয়াজানৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালা আৰু বদৌচা স্পৰ্টচ ক্লাৱৰ সভাপতি অৰুণজ্যোতি মৰাণে ।

Concluded The 17th National Invitational Football Tournament Bodousa Cup-2025
বদৌচা কাপ-২০২৫ (ETV Bharat Assam)

চূড়ান্ত খেলখনত অতিথি হিচাপে অসম ফুটবল সন্থাৰ সম্পাদক ড৹ ছাংগ্ৰাং ব্ৰহ্ম, ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন, দুলীয়াজান সমষ্টিৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালা, শদিয়াৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া, জিলা আয়ুক্ত স্বপ্ননীল পাল, সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি পলিন্দ্ৰ বড়া, সাধাৰণ সম্পাদক জয়কান্ত মৰাণ, অসম মৰাণ সভাৰ সভাপতি ৰাজীৱ বড়া, মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী দীপা বড়া, সম্পাদিকা ৰুণজুন মৰাণ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ চুতীয়াৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া তথা কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

শেষত বদৌচা স্পৰ্টচ ক্লাৱৰ সভাপতি অৰুণজ্যোতি মৰাণে কয়, “বদৌচা স্পৰ্টচ ক্লাৱে এইবাৰ চাৰিটাকৈ স্থানত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগৰ ডায়মণ্ড সাৰৱা ফুটবল ক্লাৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰি আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ ফুটবল ক্লাৱক ৫-০ গলত পৰাস্ত কৰি বিজয়ী সন্মান লাভ কৰিছে ।’’

Concluded The 17th National Invitational Football Tournament Bodousa Cup-2025
বদৌচা কাপ-২০২৫ : বিবেক বড়া আৰু ৰাণাদ্বীপ দুৱৰাৰ সম্পাদনাত স্মৃতিগ্ৰন্থ 'বদৌচা' উন্মোচন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, ‘‘এই কেওটা দিনতে সহায়সহযোগিতা আগবঢ়াই অহা প্ৰতিগৰাকী লোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । আমি বদৌচা স্পৰ্টচ ক্লাৱে অসমত যি ফুটবলৰ এক জাগৰণ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, তাত অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আহিবলগীয়া দিনসমূহত যাতে আমি আৰু অধিক ব্যাপক ৰূপত আয়োজন কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে সহযোগিতা বিচাৰিছো ।’’

মৰাণে কয়, ‘‘ইতিমধ্যে বিগত বৰ্ষসমূহত ৰাজ্যৰ ২৬ খনকৈ জিলাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাই জিলাত বদৌচা কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিছো । আহিবলগীয়া দিনসমূহত আমি দেশৰ প্ৰতিখন আগশাৰীৰ ৰাজ্যত, ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো ।”

