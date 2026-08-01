কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ ৰূপৰ পদক লাভ, ফাইনেলত গ্ৰীণট্ৰিৰ হাতত পৰাস্ত লাভলীনা
চলিত কমনৱেলথ গেমছৰ মহিলাৰ ৭৫ কেজি শাখাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত লাভলীনা বৰগোহাঁই ৷
Published : August 1, 2026 at 10:54 PM IST
হায়দৰাবাদ : বান-বিভীষিকা, দুখ-বেদনাৰ মাজতে ভাৰত তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল অসম সন্তান বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোঁহায়ে ৷ চলিত কমনৱেলথ গেমছৰ মহিলাৰ ৭৫ কেজি শাখাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত হলেও ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ গৌৰৱ, ভাৰতীয় তাৰকা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ৷
ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা অনুষ্ঠিত উত্তেজনা পূৰ্ণ মেছখনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বক্সাৰ এমা-ছু গ্ৰীণট্ৰিৰ হাতত ৪-১ পইন্টত পৰাস্ত হয় লভলিনা ৷ উল্লেখ্য যে, কমনৱেলথ গেমছৰ ৰূপৰ পদক লাভ কৰি লভলিনাই ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হয় ৷ উল্লেখ্য যে, লাভলীনা বৰগোঁহায়ে কমনৱেলথ গেমছৰ মহিলাৰ ৭৫ কেজি শাখাৰ ছেমি ফাইনেলত আফগানিস্তানৰ তুভালুৰ তাৰোণা টাফাকিক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷
বক্সাৰগৰাকীয়ে সোণৰ পদক লাভ কৰিব বুলি আশা কৰি আছিল যদিও অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বক্সাৰ এমা-ছু গ্ৰীণট্ৰিৰ হাতত পৰাস্তত হোৱাৰ লগে লগে লাভলীনা বৰগোঁহায়ে ৰবপৰ পদকতে সন্তুষ্ট থাকিব লগীয়া হ'ল ৷
লগতে পঢ়ক: কমনৱেলথৰ ফাইনেলত লাভলীনা, উৎফুল্লিত পৰিয়াল