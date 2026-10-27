ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকাশৰ এক সুন্দৰ মঞ্চ : ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা খেল মহাৰণ ৩.০
চলিত বৰ্ষত এথলেটিকছ, ফুটবল, দবা, বক্সিং, সাঁতোৰ, ভলীবল আৰু যোগাসন আদিকে ধৰি অন্যান্য খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
Published : October 27, 2026 at 11:37 AM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ চুকে-কোণে লুকাই থকা ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসমূহক বাহিৰলৈ উলিয়াই অনাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰিব ৷ প্ৰথম দুটা বছৰৰ সফলতাৰ পিছত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বিগত দুটা বছৰে ৰাজ্য চৰকাৰে সুকলমে ক্ৰীড়াৰ এই সৰ্ববৃহৎ ইভেণ্টটো অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ৷
খেল মহাৰণ ৩.০ অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত সোমবাৰে নিশা এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা খেল মহাৰণ ৩.০ আৰম্ভ হ’ব ৷ চলিত বৰ্ষত এথলেটিকছ, ফুটবল, দবা, বক্সিং, সাঁতোৰ, ভলীবল আৰু যোগাসন আদিকে ধৰি অন্যান্য খেলসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ৷ ইতিমধ্যে ৪০+ খেলুৱৈয়ে পঞ্জীয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷
खेल महारण के पिछले दो सीज़न ने असम के कोने-कोने से जमीनी स्तर की खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने का मंच देने में अहम भूमिका निभाई है। अब #KhelMaharan3 में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और राज्य स्तर तक पहुँचने का एक और बड़ा अवसर मिलेगा। 7 नवंबर से शुरू हो रहा यह खेल महाकुंभ असम की खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान देने के लिए तैयार है।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 26, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশিত পোষ্টটোত কয়, ‘‘খেল মহাৰণৰ বিগত দুটা ছিজনে অসমৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক চিনাক্ত কৰি আগুৱাই যোৱাৰ এক মঞ্চ প্ৰদান কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘এতিয়াৰে পৰা খেল মহাৰণ ৩.০ ৰ জৰিয়তে খেলুৱৈসকলে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাৰ আন এক বৃহৎ সুযোগ লাভ কৰিব । ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ক্ৰীড়াৰ এই মহান অনুষ্ঠানটোৱে অসমৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ ভৱিষ্যতক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।’’
HCM Dr @himantabiswa reviewed Khel Maharan 3.0, Mission Basundhara 4.0 and industrial land management with all District Commissioners today. HCM directed DCs to ensure Khel Maharan runs smoothly from November 7, make Mission Basundhara 4.0 more citizen-centric and build district-wise industrial land banks to drive industrial growth.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 12, 2026
উল্লেখ্য যে, খেল মহাৰণৰ প্ৰথম বৰ্ষতে নিৰ্ধাৰণ কৰা নিয়ম অনুসৰি, প্ৰথম পৰ্যায়ত গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰা এটাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে । তাৰ পিছত গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা একোটাকৈ দল উলিওৱা হয় ।
সেই দলসমূহে বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত কৰা খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে । বিধানসভা পৰ্যায়ৰ পৰা আকৌ জিলা পর্যায়ত খেল অনুষ্ঠিত হয় । জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আকৌ এটা দল নিৰ্বাচিত কৰি ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ উলিয়াই অনা হয় । শেষত ৰাজ্যিক ভিত্তিত এই খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত হয় ৷
আনহাতে, এইবাৰৰ খেল মহাৰণত ১২ বছৰৰ অনুর্ধ্বসকলৰ বাবে শিশু ক্রীড়া সমাৰোহ আয়োজন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে উদীয়মান ক্রীড়া প্রতিভা বিচাৰি উলিওৱা হ'ব ৷ এই কথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ শেহতীয়া কেবিনেটৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানৰ লগতে মাহিলী জলপানি প্রদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিতে বিলাস ইনত গুলীচালনা : অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক কৰায়ত্ত