ETV Bharat / sports

ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকাশৰ এক সুন্দৰ মঞ্চ : ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা খেল মহাৰণ ৩.০

চলিত বৰ্ষত এথলেটিকছ, ফুটবল, দবা, বক্সিং, সাঁতোৰ, ভলীবল আৰু যোগাসন আদিকে ধৰি অন্যান্য খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

KHEL MAHARAN 3.0
৭ নৱেম্বৰৰ পৰা খেল মহাৰণ ৩.০ আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ চুকে-কোণে লুকাই থকা ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসমূহক বাহিৰলৈ উলিয়াই অনাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰিব ৷ প্ৰথম দুটা বছৰৰ সফলতাৰ পিছত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বিগত দুটা বছৰে ৰাজ্য চৰকাৰে সুকলমে ক্ৰীড়াৰ এই সৰ্ববৃহৎ ইভেণ্টটো অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ৷

খেল মহাৰণ ৩.০ অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত সোমবাৰে নিশা এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা খেল মহাৰণ ৩.০ আৰম্ভ হ’ব ৷ চলিত বৰ্ষত এথলেটিকছ, ফুটবল, দবা, বক্সিং, সাঁতোৰ, ভলীবল আৰু যোগাসন আদিকে ধৰি অন্যান্য খেলসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ৷ ইতিমধ্যে ৪০+ খেলুৱৈয়ে পঞ্জীয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশিত পোষ্টটোত কয়, ‘‘খেল মহাৰণৰ বিগত দুটা ছিজনে অসমৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক চিনাক্ত কৰি আগুৱাই যোৱাৰ এক মঞ্চ প্ৰদান কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘এতিয়াৰে পৰা খেল মহাৰণ ৩.০ ৰ জৰিয়তে খেলুৱৈসকলে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাৰ আন এক বৃহৎ সুযোগ লাভ কৰিব । ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ক্ৰীড়াৰ এই মহান অনুষ্ঠানটোৱে অসমৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ ভৱিষ্যতক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।’’

উল্লেখ্য যে, খেল মহাৰণৰ প্ৰথম বৰ্ষতে নিৰ্ধাৰণ কৰা নিয়ম অনুসৰি, প্ৰথম পৰ্যায়ত গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰা এটাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে । তাৰ পিছত গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা একোটাকৈ দল উলিওৱা হয় ।

সেই দলসমূহে বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত কৰা খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে । বিধানসভা পৰ্যায়ৰ পৰা আকৌ জিলা পর্যায়ত খেল অনুষ্ঠিত হয় । জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আকৌ এটা দল নিৰ্বাচিত কৰি ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ উলিয়াই অনা হয় । শেষত ৰাজ্যিক ভিত্তিত এই খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত হয় ৷

আনহাতে, এইবাৰৰ খেল মহাৰণত ১২ বছৰৰ অনুর্ধ্বসকলৰ বাবে শিশু ক্রীড়া সমাৰোহ আয়োজন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে উদীয়মান ক্রীড়া প্রতিভা বিচাৰি উলিওৱা হ'ব ৷ এই কথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ শেহতীয়া কেবিনেটৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানৰ লগতে মাহিলী জলপানি প্রদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক: ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিতে বিলাস ইনত গুলীচালনা : অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক কৰায়ত্ত

TAGGED:

খেল মহাৰণ ৩
সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট
শিশু ক্রীড়া সমাৰোহ
খেল মহাৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী
KHEL MAHARAN 3

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.