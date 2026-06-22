ETV Bharat / sports

অসমৰ সৰ্ববৃহৎ ফ্ৰেঞ্চাইজিভিত্তিক টি-২০ প্ৰতিযোগিতা 'অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ'ৰ শুভাৰম্ভ

অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথম সংস্কৰণত মুঠ ৮টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেটাৰসকলক এখন ডাঙৰ পেছাদাৰী মঞ্চ প্ৰদান কৰাই হৈছে এই লীগৰ মূল উদ্দেশ্য ৷

ASSAM PREMIER LEAGUE
অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 7:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমত পহিলা আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ ৷ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আঠটা দলৰ মাজত ৩৩ খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ উদ্যোগত এই লীগ হ’ল ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসৰ এক যুগান্তকাৰী আৰু সৰ্ববৃহৎ ফ্ৰেঞ্চাইজিভিত্তিক টি-২০ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা ৷

গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে অসম প্ৰিমিয়াম লীগ চমুকৈ এপিএল আৰু দলসমূহৰ ল'গ' আৰু সুদৃশ্য ট্ৰফী আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে ৷ উদ্বোধনী ভাষণত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে আমাৰ খেলুৱৈসকলে ঘৰুৱা তথা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ স্বপ্নপূৰণ কৰিব পাৰে ৷ ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰ সপোন পুহি ৰখাসকলে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক, সদায় অনুশীলন কৰক হয়তো এদিন এই লীগৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটক অসমে নতুনকৈ সমৃদ্ধ কৰিব ৷"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ অসমৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি ৷ আমি সকলোৱে আইপিএল দেখিছিলো আৰু আইপিএলৰ সফলতাও আজি আমি দেখিছো ৷ অসমৰ উদীয়মান খেলুৱৈসকলে অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ যোগেদি নিজৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বৃহৎ মঞ্চৰ যোগেদি আগুৱাই নিয়াৰ সুবিধা পাব ৷ এই খেলখনৰ সুবিধা লৈ আমি নিশ্চিত যে বহু প্ৰতিভা চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ৷ লাহে লাহে তেওঁলোকক ভাৰতীয় দল তথা আইপিএললৈ আমি প্ৰম'ট কৰিব পাৰিম ৷"

ASSAM PREMIER LEAGUE
অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ট্ৰফী উন্মোচন মুখ্যমন্ত্রীৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এটা কথা দেৱজিৎ লন শইকীয়াই উল্লেখ কৰিছে যে এলপিএল আৰম্ভণিতে লাভজনক নহ'ব ৷ আইপিএল চলি থকা সময়ত উদ্যোক্তা কোম্পানী তথা পৃষ্ঠপোষক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লক্ষ্য আইপিএলত থাকিব ৷ আমি অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ পৰা এজন বা দুজন খেলুৱৈ আইপিএললৈ উলিয়াব পাৰিলে অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ধাৰণাটো সলনি হৈ যাব ৷ তেতিয়া আমি গুৰুত্ব লাভ কৰিম আৰু সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ হ'ব ৷ এইটো এটা নতুন আৰম্ভণি আৰু নতুন অভিজ্ঞতা ৷ এই যাত্রাটো কেনেকুৱা হ'ব কোনেও নাজানে ৷ সকলোৱে মিলি এই যাত্রাটো আগুৱাই নিয়াৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো ৷"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "দেৱজিৎ শইকীয়াই আৰু এটা কথা কৈছে আৰু সেইটো হৈছে বেটিং ছিণ্ডিকেট ৷ এনেকুৱা খেলবোৰত সাধাৰণতে মেচ ফিক্সিং তথা বেটিঙৰ ক্ষেত্রত কিছুমান লোক জড়িত হৈ পৰে ৷ যেতিয়াই বেটিং আৰু মেচ ফিক্সিং আৰম্ভ হয় আৰু তেতিয়াই সেই যাত্রাৰ শেষ হয় ৷ এবাৰ যেতিয়া সন্মানহানি হয় তেতিয়া সেই সন্মান দুবাৰ গঢ়িব নোৱাৰি ৷ মই আশা কৰিম ফ্ৰেন্সাইজি আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থা এইক্ষেত্রত সজাগ-সচেতন হৈ থাকিব লাগিব ৷ যাতে আমাৰ ইয়াত বেটিং আৰু মেচ ফিক্সিং হ'ব নোৱাৰে ৷"

ASSAM PREMIER LEAGUE
অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ট্ৰফী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ আঠটা দল হৈছে গুৱাহাটী ৰয়েলছ, যোৰহাট ষ্টেলিয়নছ, তেজপুৰ টাইটানছ, ডিব্ৰুগড় ৱাৰিয়ৰ্ছ, নগাঁও ৰেঞ্জাৰ্ছ, বৰপেটা ব্ৰেভছ, চৰাইদেউ ছানৰাইজাৰ্ছ আৰু বৰাক লিজেণ্ডছ ৷ অনুষ্ঠানত বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিত লন শইকীয়া, অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ৷

লগতে পঢ়ক : তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগৰ ট্ৰফী মুকলি

তেলেংগানা টি-২০ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত জিলিকিল হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়ন; ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অনুৰ্ধ-১৯ খেলুৱৈক কৰিলে চুক্তিবদ্ধ

তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগ : নিৰ্ণয় হ'ব ১৩০০ খেলুৱৈৰ ভাগ্য

TAGGED:

অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM PREMIER LEAGUE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.