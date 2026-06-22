অসমৰ সৰ্ববৃহৎ ফ্ৰেঞ্চাইজিভিত্তিক টি-২০ প্ৰতিযোগিতা 'অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ'ৰ শুভাৰম্ভ

অসমৰ সৰ্ববৃহৎ ফ্ৰেঞ্চাইজিভিত্তিক টি-২০ প্ৰতিযোগিতা 'অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ'ৰ শুভাৰম্ভ
অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথম সংস্কৰণত মুঠ ৮টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেটাৰসকলক এখন ডাঙৰ পেছাদাৰী মঞ্চ প্ৰদান কৰাই হৈছে এই লীগৰ মূল উদ্দেশ্য ৷
Published : June 22, 2026 at 7:41 AM IST
গুৱাহাটী : অসমত পহিলা আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ ৷ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আঠটা দলৰ মাজত ৩৩ খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ উদ্যোগত এই লীগ হ’ল ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসৰ এক যুগান্তকাৰী আৰু সৰ্ববৃহৎ ফ্ৰেঞ্চাইজিভিত্তিক টি-২০ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা ৷
গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে অসম প্ৰিমিয়াম লীগ চমুকৈ এপিএল আৰু দলসমূহৰ ল'গ' আৰু সুদৃশ্য ট্ৰফী আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে ৷ উদ্বোধনী ভাষণত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে আমাৰ খেলুৱৈসকলে ঘৰুৱা তথা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ স্বপ্নপূৰণ কৰিব পাৰে ৷ ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰ সপোন পুহি ৰখাসকলে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক, সদায় অনুশীলন কৰক হয়তো এদিন এই লীগৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটক অসমে নতুনকৈ সমৃদ্ধ কৰিব ৷"
Good news for budding cricketers of Assam!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 21, 2026
Launched the Assam Premier League, our own cricket league where 8 teams will vie for glory.
It's an excellent effort by @assamcric to give a platform to grassroot level players so they can make it to the domestic & national teams. pic.twitter.com/zmeGQ8SnEZ
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ অসমৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি ৷ আমি সকলোৱে আইপিএল দেখিছিলো আৰু আইপিএলৰ সফলতাও আজি আমি দেখিছো ৷ অসমৰ উদীয়মান খেলুৱৈসকলে অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ যোগেদি নিজৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বৃহৎ মঞ্চৰ যোগেদি আগুৱাই নিয়াৰ সুবিধা পাব ৷ এই খেলখনৰ সুবিধা লৈ আমি নিশ্চিত যে বহু প্ৰতিভা চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ৷ লাহে লাহে তেওঁলোকক ভাৰতীয় দল তথা আইপিএললৈ আমি প্ৰম'ট কৰিব পাৰিম ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "এটা কথা দেৱজিৎ লন শইকীয়াই উল্লেখ কৰিছে যে এলপিএল আৰম্ভণিতে লাভজনক নহ'ব ৷ আইপিএল চলি থকা সময়ত উদ্যোক্তা কোম্পানী তথা পৃষ্ঠপোষক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লক্ষ্য আইপিএলত থাকিব ৷ আমি অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ পৰা এজন বা দুজন খেলুৱৈ আইপিএললৈ উলিয়াব পাৰিলে অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ধাৰণাটো সলনি হৈ যাব ৷ তেতিয়া আমি গুৰুত্ব লাভ কৰিম আৰু সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ হ'ব ৷ এইটো এটা নতুন আৰম্ভণি আৰু নতুন অভিজ্ঞতা ৷ এই যাত্রাটো কেনেকুৱা হ'ব কোনেও নাজানে ৷ সকলোৱে মিলি এই যাত্রাটো আগুৱাই নিয়াৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো ৷"
Ushering in a new chapter for cricket in Assam with the launch of the Assam Premier League at ACA Stadium, Barsapara. https://t.co/VkubDHaK1S— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 21, 2026
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "দেৱজিৎ শইকীয়াই আৰু এটা কথা কৈছে আৰু সেইটো হৈছে বেটিং ছিণ্ডিকেট ৷ এনেকুৱা খেলবোৰত সাধাৰণতে মেচ ফিক্সিং তথা বেটিঙৰ ক্ষেত্রত কিছুমান লোক জড়িত হৈ পৰে ৷ যেতিয়াই বেটিং আৰু মেচ ফিক্সিং আৰম্ভ হয় আৰু তেতিয়াই সেই যাত্রাৰ শেষ হয় ৷ এবাৰ যেতিয়া সন্মানহানি হয় তেতিয়া সেই সন্মান দুবাৰ গঢ়িব নোৱাৰি ৷ মই আশা কৰিম ফ্ৰেন্সাইজি আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থা এইক্ষেত্রত সজাগ-সচেতন হৈ থাকিব লাগিব ৷ যাতে আমাৰ ইয়াত বেটিং আৰু মেচ ফিক্সিং হ'ব নোৱাৰে ৷"
উল্লেখ্য যে অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ আঠটা দল হৈছে গুৱাহাটী ৰয়েলছ, যোৰহাট ষ্টেলিয়নছ, তেজপুৰ টাইটানছ, ডিব্ৰুগড় ৱাৰিয়ৰ্ছ, নগাঁও ৰেঞ্জাৰ্ছ, বৰপেটা ব্ৰেভছ, চৰাইদেউ ছানৰাইজাৰ্ছ আৰু বৰাক লিজেণ্ডছ ৷ অনুষ্ঠানত বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিত লন শইকীয়া, অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ৷