টি-২০ বিশ্বকাপৰ দলৰ পৰা কিয় আঁতৰাই ৰখা হ’ল গিলক ? মুখ্য নিৰ্বাচক আগৰকাৰে কৰিলে স্পষ্ট

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ বাবে ভাৰতীয় দল ঘোষণা কৰা হৈছে, য’ত দুটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ।

T20 WORLD CUP 2026 SQUAD
শুভমন গিল (IANS PHOTO)
Published : December 21, 2025 at 8:08 AM IST

হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে ১৫ জনীয়া দল ঘোষণা কৰিছে ৷ দলত দুটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ৷ ভাৰতীয় দলৰ পৰা উপ-অধিনায়ক শুভমন গিলক বাদ দিয়া হয়, আৰু উইকেটকীপাৰ জিতেশ শৰ্মাইও দলত নিজৰ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ ব্যৰ্থ হয় ৷ তেওঁলোকৰ ঠাইত ঈশান কিষাণ আৰু ৰিংকু সিঙক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷

আগৰকাৰে কি ক’লে গিলৰ বিষয়ে ?

মুখ্য নিৰ্বাচক অজিত আগৰকাৰে সংবাদমেলত গিল দলৰ পৰা বাদ পৰা সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰি কয় যে এই সিদ্ধান্ত গিলৰ সামৰ্থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লোৱা হোৱা নাই ৷ আগৰকাৰে কয়, "শুভমনৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত কোনো সন্দেহ নাই ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁ হয়তো বহুত ৰাণ কৰা নাই, কিন্তু তাৰবাবে তেওঁৰ সম্ভাৱনাক লৈ কোনো সন্দেহ নাই ৷ আনকি যোৱা বিশ্বকাপতো যেতিয়া আমি বেলেগ কম্বিনেচন বাছি লৈছিলো, তেতিয়াও তেওঁ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ৷"

আগৰকাৰে আৰু কয় যে আকৌ এবাৰ দল নিৰ্বাচন কৰাৰ সময়ত খেলুৱৈৰ ব্যক্তিগত ক্ষমতাতকৈ দলীয় ভাৰসাম্যতাক অধিক বুলি গণ্য কৰা হৈছিল ৷ বিশেষকৈ আমি দুজন উইকেটৰক্ষক শীৰ্ষ ক্ৰমত থকাত প্ৰবল গুৰুত্ব দিলোঁ ৷

গিলৰ বিষয়ে অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে কি ক’লে ?

টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে এই কথা পুনৰাবৃত্তি কৰি কয় যে এই সিদ্ধান্ত কেৱল দলৰ গঠনৰ বাবেহে লোৱা হৈছে, ফৰ্মৰ বাবে নহয় ৷ সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "এয়া তেওঁৰ (গিলৰ) ফৰ্মৰ কথা নহয় ৷ ই কেৱল দলৰ গঠনৰ কথা ৷ আমি শীৰ্ষ ক্ৰমত এজন ৰক্ষক বিচাৰিছিলো ৷ তেওঁৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত কোনো প্ৰশ্নই উত্থাপন নহয় ৷ তেওঁ এজন কল্পনাতীত খেলুৱৈ ৷"

সূৰ্যকুমাৰে আৰু কয়, "আমাক ৰিংকু সিঙৰ প্ৰয়োজন আছিল ৷ আমাৰ ওচৰত ৱাশ্বিংটন সুন্দৰো আছে ৷ সেয়েহে একাধিক কম্বিনেচন থাকিবলৈ আমাক নমনীয়তাৰ প্ৰয়োজন আছিল ৷ সেইবাবেই আমি এই দলটো বাছি লৈছিলো ৷ গিলৰ ক্লাছৰ বিষয়ে কোনো প্ৰশ্ন নাই ৷"

গিলৰ হতাশাজনক প্ৰদৰ্শন

শুভমন গিলক দলৰ পৰা বাদ দিয়াৰ বিষয়ে মুখ্য নিৰ্বাচক আৰু অধিনায়কে যিয়েই নকওক কিয়, তেওঁক বৰ্খাস্ত কৰাৰ এটা কাৰণ হ’ল এই ফৰ্মেটত তেওঁৰ ধাৰাবাহিকভাৱে দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন ৷ টি-২০ৰ উপ অধিনায়ক হিচাপে দলটোলৈ অনাৰ পিছৰে পৰা গিলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা নাই ৷ শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হোৱা পাঁচখন টি-২০ শৃংখলাত গিলে তিনিখন মেচ খেলিছিল আৰু তিনিওখনতে বিফল হৈছিল ৷ তিনিখন মেচত মাত্ৰ ৩২ ৰাণহে কৰে ৷ শৃংখলাত তেওঁৰ গড় ১০.৬৬ ​​আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ১০৩.২২ ফৰ্মেটত তেওঁৰ ফিটনেছৰ বিপৰীত যেন লাগিছিল । ইফালে ২০২৫ চনত গিলৰ সামগ্ৰিক টি-২০ প্ৰদৰ্শন মধ্যমীয়া ৷ তেওঁ ১৫খন মেচত গড়ে ২৪.২৫ আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ১৩৭.২৬ত ২৯১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷

অক্ষৰ পেটেলক উপ-অধিনায়ক নিযুক্তি

মন কৰিবলগীয়া যে যেতিয়া গিলক উপ অধিনায়ক হিচাপে দললৈ অনা হৈছিল তেতিয়া অক্ষৰ পেটেল উপ অধিনায়ক আছিল ৷ এতিয়া যেতিয়া গিলক বাদ দিয়া হৈছে, তেতিয়া আক্ষৰক এই দায়িত্ব পুনৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷ ইফালে ঘৰুৱা প্ৰদৰ্শনৰ পিছত ঈশান কিষাণকো দললৈ ঘূৰাই অনা হৈছে ৷ চৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফীত চলিত বৰ্ষত ঝাৰখণ্ডৰ জয়ৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল উইকেটকীপাৰ বেটছমেনগৰাকীয়ে ৷

ভাৰতৰ টি-২০ বিশ্বকাপ দল

সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু চেমছন (উইকেটকীপাৰ), তিলক বাৰ্মা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম ডুবে, অক্ষৰ পেটেল (উপ অধিনায়ক), ৰিংকু সিং, যশপ্ৰিত বুমৰাহ, আৰ্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদৱ, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ঈশান কিষাণ ৷

