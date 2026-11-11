চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ'ব ২০২৯ৰ এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ
২০২৭ ৰ মে' মাহত চীনত, ২০২৯ত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ ৷
Published : November 11, 2026 at 10:35 PM IST
চেন্নাই : ভাৰতৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বাবে ভাল খবৰ, চেন্নাইত ২০২৯ চনৰ এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ মঙলবাৰে টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত এছিয়ান এথলেটিকছ এছ'চিয়েশ্বনৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে ভাৰততে এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব ৷
এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিৰ বৈঠকত হোৱা সিদ্ধান্তক তামিলনাডু চৰকাৰে সন্মতি জনায় ৷ তামিলনাডু চৰকাৰৰ সন্মতি পোৱাৰ পাছতে পৰিষদে চেন্নাইত ২০২৯ চনৰ এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে ৷
তামিলনাডু এথলেটিকছ এছ'চিয়েশ্বনৰ অধ্যক্ষ চি লতাই কয়, "২০২৯ চনৰ আগষ্ট মাহত এই চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু খেলুৱৈৰ থকা সুবিধাৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি এই কথা গুৰুত্ব দিছো যে চেন্নাইত এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ আছে আৰু ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰতে বহু হোটেলৰ সুবিধা আছে । সেয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে অতি সোনকালে মূল এথলেটিকছ ট্ৰেকটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে, এছিয়ান এথলেটিকছ কম্পিটিশ্বন কমিছনৰ সদস্য চি কে ভালছনে যোৱা সপ্তাহত নেহৰু ষ্টেডিয়াম পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু মূল ট্ৰেক তথা অনুশীলন খেলপথাৰক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল ৷
এই সন্দৰ্ভত লতাই কয়, "ভালছন পৰিদৰ্শন কৰি ষ্টেডিয়মখনৰ আন্তঃগাঁথনিক লৈ সুখী হৈছিল । তেওঁ আমাক ভিআইপি লাউঞ্জৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ, আসনৰ ব্যৱস্থা সলনি কৰিবলৈ আৰু এল ই ডি স্ক্ৰীণ স্থাপন কৰিবলৈ কৈছে । এতিয়া কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰে এছিয়া এথলেটিকছ ফেডাৰেশ্বনৰ সভাপতিলৈ প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজনৰ সম্পূৰ্ণ ব্যয় বহন কৰিব বুলি নিশ্চিত কৰি এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বাকী ।"
এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজনৰ ভাৰতৰ ইতিহাস
১৯৭৩ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিলিপাইনছত আয়োজন কৰা হৈছিল এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ ৷ তথ্য অনুসৰি, ১৯৮৯ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন দিল্লীত এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ পাছত ২০১৩ চনত পুনেত আৰু ২০১৭ চনত ভুৱনেশ্বৰত এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ।
প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে এছিয়া মহাদেশৰ দেশত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই ইভেণ্ট ৷ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বে ২০২৭ ৰ মে' মাহত চীনত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়ান এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ ৷
আনহাতে, ২০১৭ চনৰ সংস্কৰণত ভাৰতে ১২টা সোণ, ৫টা ৰূপ আৰু ১২টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ ২৯টা পদক অৰ্জন কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদক তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৩ চনত পুনেত অনুষ্ঠিত ইভেণ্টত ভাৰতে দুটা সোণ, ছটা ৰূপ আৰু ৯টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ ১৭টা পদক লাভ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক:
স্পৰ্টছপাৰ্ছন অফ আউটষ্টেণ্ডিং মেৰিট নিৰ্বাচনত মোক্ষম আঘাত পি টি ঊষাৰ
আইপিএলৰ খেলুৱৈৰ বিনিময় : এইবাৰ আন দলত হাৰ্দিক, ১৮ কোটি টকাত মুম্বাইলৈ অৰ্শ্বদ্বীপ