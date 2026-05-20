উইম্বলডনৰ পৰা বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানৰ খেলুৱৈৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ

জুন মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া উইম্বলডন প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানীয় এগৰাকী টেনিছ তাৰকাই ৷

কাৰ্লোছ আলকাৰাজ (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: টেনিছ অনুৰাগীসকলৰ বাবে এটা দুঃখবৰ ৷ বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানৰ খেলুৱৈ কাৰ্লোছ আলকাৰাজে অনুৰাগীসকলক উদ্দেশ্যি দিছে এই দুঃখবৰ ৷ খেলুৱৈগৰাকীয়ে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া উইম্বলডন প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ৷

হাতৰ আঘাতৰ বাবে উইম্বলডনৰ পৰা আলকাৰাজে নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বিগত বৰ্ষত একেখন প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত উপনীত হৈছিল টেনিছ তাৰকাগৰাকী ৷ অৱশ্যে মে’ মাহৰ আৰম্ভণিতে আলকাৰাজে ফ্ৰেন্স অ’পেনৰ পৰাও নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ৷

বিগত এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত বাৰ্চিলোনা অ’পেনৰ সময়ত স্পেনিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে সোঁহাতৰ গাঁঠিত আঘাত পাইছিল । ইয়াৰ পিছত আলকাৰাজে মাদ্ৰিদ অ’পেন আৰু ইটালিয়ান অ’পেনৰ পৰাও আঁতৰি আহি নিজৰ সুস্থতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ।

২৩ বছৰীয়া টেনিছ তাৰকাগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে আঘাত যাতে বেছি নহয়, তাৰ বাবে উইম্বলডনৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ যাতে বাকী থকা ছিজনৰ খেলসমূহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিব পৰা যায় ৷

আলকাৰাজে ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছে, ‘‘মই সুস্থ হৈ উঠিব ধৰিছো ৷ এতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মই এতিয়াও খেলিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱা নাই । সেয়েহে কুইন্স আৰু উইম্বলডনৰ গ্ৰাছ ক’ৰ্ট প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া হৈছে ।’’

টেনিছ তাৰকাগৰাকীয়ে পুনৰ লিখিছে, ‘‘এই দুখন প্ৰতিযোগিতা মোৰ বাবে অতি বিশেষ আৰু মই ইয়াক বহুত মিছ কৰিম । মই অতি সোনকালে ক’ৰ্টলৈ ঘূৰি আহিবলৈ যথাসম্ভৱ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ৷’’

বাৰ্চিলোনা অ’পেনৰ সময়ত আলকাৰাজে এই আঘাত পাইছিল ৷ সেই প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁ অট’ ভিৰটানেনৰ বিৰুদ্ধে সমুখ সমৰত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই স্পেনিছ খেলুৱৈগৰাকী ক’ৰ্টৰ পৰা আঁতৰি আছে ।

আলকাৰাজ আৰু য়ানিক ছিনাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেল উপভোগ কৰিবলৈ এতিয়া অনুৰাগীসকলে দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷ যোৱা বছৰ ইউএছ অ’পেনৰ ফাইনেলত শেষবাৰৰ বাবে দুয়োগৰাকী তাৰকা খেলুৱৈ এজনে আনজনৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ এই খেলখনত আলকাৰাজে জয়লাভ কৰি ট্ৰফী লাভ কৰিছিল ৷

