উইম্বলডনৰ পৰা বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানৰ খেলুৱৈৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ
জুন মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া উইম্বলডন প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানীয় এগৰাকী টেনিছ তাৰকাই ৷
Published : May 20, 2026 at 7:01 PM IST
হায়দৰাবাদ: টেনিছ অনুৰাগীসকলৰ বাবে এটা দুঃখবৰ ৷ বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানৰ খেলুৱৈ কাৰ্লোছ আলকাৰাজে অনুৰাগীসকলক উদ্দেশ্যি দিছে এই দুঃখবৰ ৷ খেলুৱৈগৰাকীয়ে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া উইম্বলডন প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ৷
হাতৰ আঘাতৰ বাবে উইম্বলডনৰ পৰা আলকাৰাজে নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বিগত বৰ্ষত একেখন প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত উপনীত হৈছিল টেনিছ তাৰকাগৰাকী ৷ অৱশ্যে মে’ মাহৰ আৰম্ভণিতে আলকাৰাজে ফ্ৰেন্স অ’পেনৰ পৰাও নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ৷
Absolute Adonis 🫠 pic.twitter.com/V72M3TInEB— 🌸 𝑰𝒗𝒆𝒍𝒊𝒔𝒔𝒆¹¹ ³ *⋆Back to Alcaraz (#1) (@Maxs3Cats) May 19, 2026
বিগত এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত বাৰ্চিলোনা অ’পেনৰ সময়ত স্পেনিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে সোঁহাতৰ গাঁঠিত আঘাত পাইছিল । ইয়াৰ পিছত আলকাৰাজে মাদ্ৰিদ অ’পেন আৰু ইটালিয়ান অ’পেনৰ পৰাও আঁতৰি আহি নিজৰ সুস্থতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ।
২৩ বছৰীয়া টেনিছ তাৰকাগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে আঘাত যাতে বেছি নহয়, তাৰ বাবে উইম্বলডনৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ যাতে বাকী থকা ছিজনৰ খেলসমূহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিব পৰা যায় ৷
আলকাৰাজে ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছে, ‘‘মই সুস্থ হৈ উঠিব ধৰিছো ৷ এতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মই এতিয়াও খেলিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱা নাই । সেয়েহে কুইন্স আৰু উইম্বলডনৰ গ্ৰাছ ক’ৰ্ট প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া হৈছে ।’’
Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026
টেনিছ তাৰকাগৰাকীয়ে পুনৰ লিখিছে, ‘‘এই দুখন প্ৰতিযোগিতা মোৰ বাবে অতি বিশেষ আৰু মই ইয়াক বহুত মিছ কৰিম । মই অতি সোনকালে ক’ৰ্টলৈ ঘূৰি আহিবলৈ যথাসম্ভৱ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ৷’’
বাৰ্চিলোনা অ’পেনৰ সময়ত আলকাৰাজে এই আঘাত পাইছিল ৷ সেই প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁ অট’ ভিৰটানেনৰ বিৰুদ্ধে সমুখ সমৰত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই স্পেনিছ খেলুৱৈগৰাকী ক’ৰ্টৰ পৰা আঁতৰি আছে ।
আলকাৰাজ আৰু য়ানিক ছিনাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেল উপভোগ কৰিবলৈ এতিয়া অনুৰাগীসকলে দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷ যোৱা বছৰ ইউএছ অ’পেনৰ ফাইনেলত শেষবাৰৰ বাবে দুয়োগৰাকী তাৰকা খেলুৱৈ এজনে আনজনৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ এই খেলখনত আলকাৰাজে জয়লাভ কৰি ট্ৰফী লাভ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: পাঁচটাকৈ দল, এটাই লক্ষ্যস্থান ; কোন সৌভাগ্যবান দলে প্লে-অফত পাব স্থান